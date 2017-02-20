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Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?

20 фев 2017

Нечасто, но приходится слышать от людей: «Зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем застану, в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?» Действительно, если эти Христовы слова отнести к моменту человеческой смерти, тогда заупокойная молитва не имеет никакого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записанной мучеником Иустином Философом. Она созвучна слову Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 42). Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной момент, а о совсем другом, о том, что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть беспечен перед лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых отцов (святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других) душа встречается с миром ангельским (здесь и Божии ангелы, и демоны начинают борьбу за душу). Это момент соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец.

Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. Наступает для души частный суд, но и это не окончательное определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда во Второе Христово Пришествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших болезней – грех. Потому-то и действенна молитва Церкви о почивших, что это молитва об избавлении от первопричины страданий – греха.

Фото: Тёмный..., photosight.ru

Фото: Тёмный…, photosight.ru

Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как человек – существо троечастное. Только тогда человек – человек, когда дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собратья во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить воистину чудеса. И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для нас, но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ.

Родительская суббота, как день, особо посвященный покаянию, и нам, живым, напоминает о смерти. И мы ляжем телами в землю, чтобы душами воспарить к Небесам. Так задумаемся, готовы ли мы к этому переходу или же наши страсти не дадут нашей душе покоя, навсегда закроют для нее Небесное Царство? Время у нас еще есть, и надо воспользоваться им.

Не останемся в лености ожидать, когда наступит для нас последний день жизни, но начнем свой путь покаяния и исправления, помолившись о почивших сродниках, близких, знакомых, всех почивших христианах, попросим у Господа сил для исправления нас самих. И Господь подаст силы нам, надо только этот дар Божией благодати не растерять, но преумножить, возрастив в своем сердце нестареющееся Царствие Небесное!

Протоиерей Андрей Ефанов http://www.pravmir.ru/roditelskaya-subbota-zachem-molitsya-ob-umershix/
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Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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