Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?



20 фев 2017

Нечасто, но приходится слышать от людей: «Зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем застану, в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?» Действительно, если эти Христовы слова отнести к моменту человеческой смерти, тогда заупокойная молитва не имеет никакого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова? Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записанной мучеником Иустином Философом. Она созвучна слову Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 42). Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной момент, а о совсем другом, о том, что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть беспечен перед лицом Вечности. По смерти, согласно словам святых отцов (святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других) душа встречается с миром ангельским (здесь и Божии ангелы, и демоны начинают борьбу за душу). Это момент соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец. Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. Наступает для души частный суд, но и это не окончательное определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда во Второе Христово Пришествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть! Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16). Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших болезней – грех. Потому-то и действенна молитва Церкви о почивших, что это молитва об избавлении от первопричины страданий – греха. Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как человек – существо троечастное. Только тогда человек – человек, когда дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собратья во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить воистину чудеса. И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для нас, но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ. Родительская суббота, как день, особо посвященный покаянию, и нам, живым, напоминает о смерти. И мы ляжем телами в землю, чтобы душами воспарить к Небесам. Так задумаемся, готовы ли мы к этому переходу или же наши страсти не дадут нашей душе покоя, навсегда закроют для нее Небесное Царство? Время у нас еще есть, и надо воспользоваться им. Не останемся в лености ожидать, когда наступит для нас последний день жизни, но начнем свой путь покаяния и исправления, помолившись о почивших сродниках, близких, знакомых, всех почивших христианах, попросим у Господа сил для исправления нас самих. И Господь подаст силы нам, надо только этот дар Божией благодати не растерять, но преумножить, возрастив в своем сердце нестареющееся Царствие Небесное! Протоиерей Андрей Ефанов http://www.pravmir.ru/roditelskaya-subbota-zachem-molitsya-ob-umershix/