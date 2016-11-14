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Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

>>> Фотографии старого Сретенского храма

>>> 6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма

>>> Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014

>>> Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014

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Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00

в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:

1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.

2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.



Для желающих принять ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,

проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18

Вопросы тел. 2-33-84

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