Освящение храма Богоявления Господня в Бердске состоится 1 апреля

В субботу, 1 апреля 2017 года, состоится торжественное освящение храма в честь Богоявления Господня, построенного на средства прихожан в Микрорайоне возле роддома города Бердска.

В 8:00 часов - водосвятный молебен, который проведет протоиерей Сергий Рогов. Затем в 8:30 часов - начало Великого освящения храма, которые будут проводить протоиереи Сергий Рогов и Александр Реморов.

В 10:00 часов начнется божественная литургия. А в 12:00 часов прозвучит молебен с Архиерейским освящением храма.

На освящение храма в Бердск приедут митрополит Новосибирский и бердский Тихон, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Они скажут приветственные слова, митрополит наградит благотворителей храма.

Напомним, впервые о строительстве этого храма у больничного городка публично заговорили в 2014 году, когда его закладной камень был освящен митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. На процедуру закладки камня, состоявшуюся 6 сентября 2015 года в день 298-летия Бердска, приезжал и Владимир Городецкий, являвшийся тогда еще врио губернатора Новосибирской области.

Храм был построен в память о затопленном городе Бердске. Освящая закладной камень, митрополит Тихон отметил, что в Бердске возрождается духовная жизнь.

Деревянный храм Богоявления Господня, размеры которого в оси составляют 30 на 11 метров, пропитан специальным противопожарным составом. Его увенчали шесть куполов. Он стал третьим православным храмом в Бердске. На строительство культового сооружения не потрачено бюджетных денег – их выделили меценаты.

Изначала предполагалось завершить строительство храма Богоявления Господня к 300-летию Бердска в 2016 году, но не успели.

http://berdsk-online.ru/