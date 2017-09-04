Успение Пресвятой Богородицы в Богоявленском храме

Успение Пресвятой Богородицы – это великий двунадесятый непереходящий праздник. Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии христиане празднуют с IV века, он отмечается 15 (28) августа. Установлен в память ее преставления (вознесения). Перед праздником Успения христиане постятся, Успенский пост проходит с 1 по 15 августа – по старому стилю и соответственно с 14 по 28 августа – по новому стилю.
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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