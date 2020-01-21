|• Бердск Православный » Храм в честь Богоявления Господня » В Бердске прошел концерт колокольных звонов
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В праздник Крещения Господня в Богоявленском храме г. Бердска во второй раз состоялся концерт «Звоны святого Богоявления».
На территории одного из красивейших храмов епархии в честь Богоявления Господня прошел концерт колокольного звона, организаторами которого выступил Сибирский центр колокольного искусства, в концерте приняли участие более 20 звонарей.
Концерт в день престольного праздника Богоявленского храма проводится во второй раз, звонить во все колокола собираются звонари из Бердска и Новосибирска. Слушателями концерта стали бердчане, которые непрерывным потоком шли за освящённой водой.
Епархиальный медиа-центр
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