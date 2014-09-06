|• Бердск Православный » Анонсы » Фотовыставка к 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла
|• Бердск Православный » Анонсы » Фотовыставка к 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла
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Дорогие братия и сестры!
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.
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Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
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