19 мая впервые в Бердске состоится выступление хора Валаамского монастыря

У бердчан появится возможность, не выезжая из города, послушать великолепное духовное пение в исполнении уникального коллектива.
Хор – уникальный творческий коллектив, деятельность которого связана с непосредственными благословениями игумена Валаамского монастыря, епископа Троицкого Панкратия, отмечают в отделе культуры мэрии Бердска. Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Он участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Санкт-Петербурге. Ведущей идеей концертной работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание.
Выступление ансамбля пройдёт в городском Доме культуры. Начало благотворительного концерта в 16:00, вход свободный. По информации на официальном сайте монастыря, хор начал творческий тур по Сибири 14 мая с выступления в Омской области и завершит его 11 июня в Кемеровской области.
berdskbn.ru