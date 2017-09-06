ВЫСТАВКА "Православная Осень"

Место проведения: "ЦУМ-Новосибирск", ул. Проспект Димитрова, 5

С 11 о 16 октября 2017 г. состоится VIII межрегиональная выставка с международным участием "Православная Осень". Выставка проходит по благословению Митрополита Новосибирского и Бердского ТИХОНА, при поддержке мэрии г. Новосибирска и Администрации Новосибирской области. Тема духовно-просветительской программы выставки "100-летие восстановления Патриаршества Русской Православной Церкви", "135-летию Императорского Православного Палестинского общества", "80-летие Новосибирской области".

Выставка "Православная Осень" - ежегодное церковно-общественное мероприятие, направленное на объединение усилий Русской Православной Церкви, светской власти, общественности по сохранению и развитию духовных ценностей отечественной культуры, искусства и нравственности. В ней примут участие около 200 церковных и светских организаций из 11 стран - России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Афона, Израиля, Палестины, Черногории, Италии, Сирии и Сербии. Выставка будет работать 6 дней, на ней можно познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, а также приобрести товары, в числе которых церковная утварь, книги, иконы, художественные изделия, записи лекций, фильмов, духовной музыки, сувениры и монастырские изделия.

Как всегда духовным центром выставки будет икона Божией Матери "Иверская". 14 октября, в день праздника "Покрова Пресвятой Богородицы", на выставке прозвучат богородичные песнопения в исполнении архиерейского хора при кафедральном Вознесенском соборе г. Новосибирска и будет продемонстрирован фильм митрополита ИЛЛАРИОНА (Алфеева) "Рождество Богородицы".

Впервые будет представлена расширенная музейная экспозиция, посвящённая 100-летию с начала гонения на Русскую Православную Церковь. В неё войдут уникальные фотографии и архивные документы Сибирского ГУЛАГа (Ложок, г. Искитим, НСО), материалы о сибирских новомучениках. Также впервые в открытом доступе будет представлен уникальный экспонат из музея Новосибирской митрополии посох патриарха Московского и всея Руси ТИХОНА (1865 - 1925 г.), облачение архиепископа Варфоломея, захороненного в Вознесенском соборе г. Новосибирска. Центром музейной экспозиции станут две редкие иконы, появившиеся в память о трагических событиях, проходивших в 1917 и 1918 годах перед Никольскими воротами Кремля, прозванными в народе "НИКОЛА РАНЕНЫЙ", подвергавшиеся невероятным гонениям и уничтожению, сохранившиеся чудесным образом и дошедшие до наших дней.

В рамках выставки пройдёт научно-практическая конференция "Итоги столетия. Революция и церковь. Историко-церковное краеведение", в которой примут участие учёные, преподаватели НГУ, НГАХА, Новосибирской православной духовной семинарии, представители Администрации новосибирской области, студенты.

Специальная экспозиция и лекционная программа будут посвящены 135-летию Императорского Православного Палестинского Общества. Пройдут традиционные встречи с православными писателями, преподавателями, врачами, деятелями культуры.

Впервые будет представлена расширенная музейная экспозиция, посвящённая 100-летию с начала гонения на Русскую Православную Церковь. В неё войдут уникальные фотографии и архивные документы Сибирского ГУЛАГа (Ложок, г. Искитим, НСО), материалы о сибирских новомучениках. Также впервые в открытом доступе будет представлен уникальный экспонат из музея Новосибирской митрополии посох патриарха Московского и всея Руси ТИХОНА (1865 - 1925 г.), облачение архиепископа Варфоломея, захороненного в Вознесенском соборе г. Новосибирска. Центром музейной экспозиции станут две редкие иконы, появившиеся в память о трагических событиях, проходивших в 1917 и 1918 годах перед Никольскими воротами Кремля, прозванными в народе "НИКОЛА РАНЕНЫЙ", подвергавшиеся невероятным гонениям и уничтожению, сохранившиеся чудесным образом и дошедшие до наших дней.

Одна из икон была личной святыней адмирала Александра Колчака. Это икона была поднесена Верховному Правителю епископом Пермским Борисом от имени пермских приходов в память об освобожденной его войсками г. Перми. Икону и еще одну необычную реликвию — сорочку, сохраненную потомками одного из служителей царской семьи, в Новосибирск привезет самарский коллекционер А.В. Болдырев. По преданию, сорочка цесаревича Алексея вместе с другими личными вещами императорской семьи была привезена в Тобольск. Среди прибывших в ссылку слуг был и слуга В. Смирнов, которому удалось остаться в живых и уехать за границу. Позднее он вывез реликвию во Францию. Сорочка цесаревича и икона адмирала Колчака будут находиться на выставке два дня с 11 по 12 октября.

Выставка будет проходить в помещении "ЦУМ-Новосибирск", третий этаж, ул. Проспект Димитрова, 5.

Режим работы с10.00 - 19.00, вход свободный.

ООО "ЭКСПОНСК"

100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви

135-летие Императорского Православного Палестинского Общества

80-летие Новосибирской области

РАСПИСАНИЕ

работы выставки "Православная Осень - 2017"

10 октября, вторник

10.00 -19.00 - заезд участников выставки, оформление экспозиционных мест

11 октября, среда

10.00 - начало работы выставки

11.30 - Встреча святыни: Икона Божией Матери "Иверская". Благодарственный молебен на начало нового дела.

12.00 - Официальная церемония открытия выставки. Брифинг. Концерт. Экскурсия почётных гостей.

16.00 - "Психология православного мировоззрения" - лекция. Читает доктор психологических наук, профессор психолого-педагогического факультета Российского государственного университета им. А.И. Герцена Дворецкая М. Я., г. Санкт-Петербург. (конференц-зал)

17.00 - "Забытая Абхазия" - встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва. (конференц-зал)

19.00 - окончание работы выставки

12 октября, четверг

10.00 - начало работы выставки

11.00 - молебен

12.00 - "Итоги столетия. Революция и церковь. Историко-церковноекраеведение" - конференция. Ведёт руководитель информационно-издательского отдела Искитимской епархии Новосибирской митрополии протоиерей Игорь Затолокин. Участвуют: доцент НГАХА И.Л. Ростовцева, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории ГФ НГУ Вадим Журавлёв, к.ф.н., проректор по научной работе Новосибирской православной духовной семинарии протодиакон Димитрий Цыплаков, преподаватель школы звонарей при Новосибирском Свято-Макарьевском православном богословском институте Алексей Талашкин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Кошелев А.В., заведующая сектором истории МБУК "ИГИХМ" г. Искитима Н.А. Балабко. (конференц-зал).

16.00 - "Духовно-нравственное воспитание в дореволюционной и современной России" - лекция. Читает доктор психологических наук, профессор психолого-педагогического факультета Российского государственного университета им. А.И. Герцена Дворецкая М. Я., г. Санкт-Петербург. (конференц-зал)

17.00 - "Иезуиты и Опус Деи. Партнёры по диалогу?" - встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва. (конференц-зал)

19.00 - окончание работы выставки

13 октября, пятница

10.00 - начало работы выставки.

11.00 - молебен

12.00 - К 135-летию ИППО. Встреча с доктором богословия, действительным членом Императорского Православного Палестинского общества, протоиереем Борисом Пивоваровым. (конференц-зал)

12.40 - Презентация молодёжного конкурса "Ветка Палестины"

13.00 - К 135-летию ИППО. Встреча с писателем Сергеем Панфиловым. Презентация книги "Батурино - село родное" (архимандрит Антонин Капустин).

13.30 - демонстрация фильма об Антонине Капустине.

15.00 - "Святые врачи ХХ века" - встреча с председателем Общества православных врачей (новосибирское отделение) имени святителя ЛУКИ (Войно-Ясинецкого) Д. И. Индинком. Демонстрация документального фильма "О царе, его докторе и о себе. Константин Мельник-Боткин"

17.00 - "Страсти по Матильде" - встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва (конференц-зал)

19.00 - окончание работы выставки

14 октября, суббота

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

10.00 - начало работы выставки

11.00 - молебен

12.00 - "Практикум по русской словесности" - встреча школьников с доктором филологических наук, профессором кафедры древних языков ГФ НГУ, Президентом "Общества русской словесности" (Новосибирское отделение) Леонидом Григорьевичем Паниным.

13.00 - "Игуменья Таисия - соработница святого праведного Иоанна Кронштадского на ниве духовного просвещения" - лекция. Проводит "Общество Игуменьи Таисии", г. Санкт-Петербург. (конференц-зал)

15.00 - Хоровой концерт-лекция: "Богородичные песнопения". Участвует архиерейский хор Кафедрального Вознесенского собора. Ведёт программу матушка Татьяна Реморова.

16.00 - Демонстрация православных фильмов: "Рождество Богородицы" - фильм митрополита ИЛЛАРИОНА (Алфеева). (конференц-зал)

17.00 - "Внуки Адама и "внуки" Сварога. Вновь о неоязычестве"- встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва. (конференц-зал)

19.00 - окончание работы выставки

15 октября, воскресенье

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ФЕОДОРА УШАКОВА

10.00 - начало работы выставки

11.00 - молебен

12.00 - 14.00 - к 200-летию со дня преставления"Святой Феодор Ушаков: праведник в адмиральских погонах". Молебен. Круглый стол. Демонстрация художественного фильма: "Адмирал Ушаков. Корабли штурмуют бастионы", режиссёр Михаил Ромм. (конференц-зал)

15.00 - "Секты в истории России XVIII- начала XIX в.в. Размышления о причинах революции" - встреча с руководителем Информационно-консультационного центра по вопросам сектантства при соборе во имя благоверного князя Александра Невского О.В. Заевым. (конференц-зал)

17.00 - Презентация новой книги "Янтарная глава" - встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва. (конференц-зал)

19.00 - окончание работы выставки

16 октября, понедельник

10.00 - начало работы выставки

12.00 - "Красный день календаря". К 100-летию октябрьского переворота" - встречу ведёт член союза писателей России, член редколлегии журнала "Русский Дом", член попечительского совета Военно-православной миссии, кавалер ордена святого Царя Николая II - писатель Юрий Воробьевский, г. Москва. (конференц-зал)

15.00 - благодарственный молебен, проводы святыни.

16.00 - окончание работы выставки, демонтаж экспозиции