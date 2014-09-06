|• Бердск Православный » Анонсы » «Светлица» приглашает на вечерку (26.11.17)
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26 ноября 2017 года в воскресенье в городе Бердске в Доме Русских Сказок Молодежного Центра «100-друзей» состоится Русская вечёрка.
Приглашаем всех желающих 26 ноября в 14:00 на Русскую вечерку☀
#100друзей #Мастерклассы #РуссскаяВечерка #ДомРусскихСказок #СемейнаяАртельМастеров
Перед Рождественским постом собираемся на вечерку.
План мероприятия следующий:
С 14:00 до 15:00 — ремесленные мастерские. Каждый сможет сделать подарок для мамы.
С 15:00 — небольшой концерт в честь дня мам, вечёрка с танцами, играми, хороводами.
Организаторы: Семейная Артель Мастеров и Семейный коллектив «Светлица»
Приходите и приглашайте своих друзей! Начало в 14:00
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Фотографии с предыдущих вечёрок
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