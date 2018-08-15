

15 авг 2018

В церемонии открытия принимают участие: врио губернатора Новосибирской области А.А. Травников, Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. Шимкив, Глава Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, врио министра культуры Новосибирской области И.Н. Решетников, директор Новосибирского государственного музея А.В. Шаповалов. Начало церемонии: 21 августа 2018 г. в 11:00. Адрес: р.п. Сузун, ул. Калинина, 7. Аккредитация СМИ по телефону +7 999 463 64 52 и по e-mail: Для журналистов предусмотрена бесплатная доставка туристическим автобусом в Сузун и обратно (отправление с пл. Ленина в 07:00). Музей сибирской народной иконы открывается в Музейно-туристическом комплексе "Сузун-завод. Монетный двор", в здании-памятнике регионального значения "Здание церковно-приходской школы" постройки конца XIX века. Экспозиция музея посвящена малоизвестному культурному феномену – народной иконе. Народная икона появилась в Сибири в эпоху массовых переселений крестьян в конце XIX – начале XX веков. География переселенцев отразилась в стилистике сибирской иконы – в композиции, технике исполнения и образах можно увидеть новгородские, суздальские и южно-русские (украинские) живописные традиции. Создавали иконы крестьянские мастера, совмещавшие иконописание с декоративной росписью и резьбой. Это определило особенности сибирских икон: упрощение сюжета и техники, их фольклорную стилистику. Так возник феномен народной иконы – несложной в изготовлении, недорогой, выполняемой мастерами из народной среды. Иконописные промыслы появлялись, как правило, в крупных населенных пунктах с транспортной доступностью и налаженной торговлей. В конце XIX – начале XX века таким был поселок Сузун Алтайского горного округа, где работали медеплавильный завод, монетный двор и Никольская ярмарка – крупнейшая по товарообороту в Западной Сибири. Сузунский иконописный промысел снабжал иконами весь сибирский край, поэтому сузунские иконы – заметное явление в музейных и частных коллекциях. Новосибирский государственный краеведческий музей на протяжении последних 6 лет занимается комплектованием и изучением сибирской народной иконы. За это время сложилась обширная коллекция, включающая разнообразные формы народной иконы из разных регионов Сибири. В новой экспозиции представлено более 500 подлинных предметов из фондов НГКМ: более 200 экземпляров домашней народной иконы, медно-литая православная пластика, книги и предметы церковной утвари. Три экспозиционных зала музея рассчитаны не только на показ подлинных предметов, но и оснащены специальными интерактивными зонами. На сегодняшний день Музей сибирской народной иконы – единственный в стране музей, посвященный данной тематике. Автобусные экскурсии Музей организует субботние автобусные экскурсии из Новосибирска в МТК "Сузун-завод. Монетный двор". Программа включает в себя посещение объектов музейно-туристического комплекса, а также достопримечательностей Сузуна, экскурсионное обслуживание во время пути следования и в Сузуне. По дороге автобус делает остановку у Святого источника в поселке Ложок. Экскурсии организуются еженедельно. Музей "Дом и контора управляющего" закрыт на реэкспозицию. Контакты МТК "Сузун-завод. Монетный двор" Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 15. Телефон МТК: 8(38346)2-21-01. Телефон для бронирования автобусных туров: 8(383)227-15-43. Сайт Новосибирского государственного краеведческого музея www.youmuseum.ru. Виртуальная экскурсия по Сузуну XVIII века www.soozoon.info. Режим работы МТК "Сузун-завод. Монетный двор": Со среды по воскресенье: 10:00 – 18:00 Обед: 13:00 – 14:00 Понедельник, вторник: выходные дни pressagenda.com