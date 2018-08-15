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21 августа в Музейно-туристическом комплексе "Сузун-завод. Монетный двор" открытие Музея сибирской народной иконы

15 авг 2018

В церемонии открытия принимают участие: врио губернатора Новосибирской области А.А. Травников, Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. Шимкив, Глава Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, врио министра культуры Новосибирской области И.Н. Решетников, директор Новосибирского государственного музея А.В. Шаповалов.

Начало церемонии: 21 августа 2018 г. в 11:00.

Адрес: р.п. Сузун, ул. Калинина, 7.

Аккредитация СМИ по телефону +7 999 463 64 52 и по e-mail:

Для журналистов предусмотрена бесплатная доставка туристическим автобусом в Сузун и обратно (отправление с пл. Ленина в 07:00).

Музей сибирской народной иконы открывается в Музейно-туристическом комплексе "Сузун-завод. Монетный двор", в здании-памятнике регионального значения "Здание церковно-приходской школы" постройки конца XIX века. Экспозиция музея посвящена малоизвестному культурному феномену – народной иконе.

Народная икона появилась в Сибири в эпоху массовых переселений крестьян в конце XIX – начале XX веков. География переселенцев отразилась в стилистике сибирской иконы – в композиции, технике исполнения и образах можно увидеть новгородские, суздальские и южно-русские (украинские) живописные традиции. Создавали иконы крестьянские мастера, совмещавшие иконописание с декоративной росписью и резьбой. Это определило особенности сибирских икон: упрощение сюжета и техники, их фольклорную стилистику. Так возник феномен народной иконы – несложной в изготовлении, недорогой, выполняемой мастерами из народной среды.

Иконописные промыслы появлялись, как правило, в крупных населенных пунктах с транспортной доступностью и налаженной торговлей. В конце XIX – начале XX века таким был поселок Сузун Алтайского горного округа, где работали медеплавильный завод, монетный двор и Никольская ярмарка – крупнейшая по товарообороту в Западной Сибири. Сузунский иконописный промысел снабжал иконами весь сибирский край, поэтому сузунские иконы – заметное явление в музейных и частных коллекциях.

Новосибирский государственный краеведческий музей на протяжении последних 6 лет занимается комплектованием и изучением сибирской народной иконы. За это время сложилась обширная коллекция, включающая разнообразные формы народной иконы из разных регионов Сибири. В новой экспозиции представлено более 500 подлинных предметов из фондов НГКМ: более 200 экземпляров домашней народной иконы, медно-литая православная пластика, книги и предметы церковной утвари. Три экспозиционных зала музея рассчитаны не только на показ подлинных предметов, но и оснащены специальными интерактивными зонами. На сегодняшний день Музей сибирской народной иконы – единственный в стране музей, посвященный данной тематике.

Автобусные экскурсии

Музей организует субботние автобусные экскурсии из Новосибирска в МТК "Сузун-завод. Монетный двор". Программа включает в себя посещение объектов музейно-туристического комплекса, а также достопримечательностей Сузуна, экскурсионное обслуживание во время пути следования и в Сузуне. По дороге автобус делает остановку у Святого источника в поселке Ложок. Экскурсии организуются еженедельно. Музей "Дом и контора управляющего" закрыт на реэкспозицию.

Контакты МТК "Сузун-завод. Монетный двор"

Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 15. Телефон МТК: 8(38346)2-21-01. Телефон для бронирования автобусных туров: 8(383)227-15-43. Сайт Новосибирского государственного краеведческого музея www.youmuseum.ru. Виртуальная экскурсия по Сузуну XVIII века www.soozoon.info.

Режим работы МТК "Сузун-завод. Монетный двор":

Со среды по воскресенье: 10:00 – 18:00

Обед: 13:00 – 14:00

Понедельник, вторник: выходные дни

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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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