21 авг 2018

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира», которая состоится 8-9 ноября 2018 года в городе Новосибирске. Форма участия: очная и заочная. Правительство Новосибирской области; Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви; Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук; Новосибирский Государственный Университет; Новосибирский государственный педагогический университет; Историческое общество Сибирского федерального округа; Новосибирский филиал Русского Географического общества; Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»; Литературный журнал «Сибирские огни»; Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви; Администрация Коченевского района; Государственный Архив Новосибирской области. Организаторы конференции: Правительство Новосибирской области; Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви; Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук; Новосибирский Государственный Университет; Новосибирский государственный педагогический университет; Историческое общество Сибирского федерального округа; Новосибирский филиал Русского Географического общества; Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»; Литературный журнал «Сибирские огни»; Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви; Администрация Коченевского района; Государственный Архив Новосибирской области. Программа конференции 8 ноября 2018 г. – пленарное заседание конференции. Место проведения: Большой зал Правительства Новосибирской области

(Красный проспект, 18). 9 ноября 2018 г. – работа секций конференции и итоговое пленарное заседание. Место проведения: ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический университет (ул. Вилюйская, 28). Секции конференции – Секция «Общественно-политические процессы в период Гражданской войны»; – Секция «Социально-экономические процессы в период Гражданской войны»; – Секция «Гражданская война в духовно-нравственном измерении»; – Секция «Человек в эпоху великих потрясений»; – Секция «Вопросы сохранения историко-культурного наследия»; – Секция «Вопросы патриотического воспитания». Порядок и правила работы конференции до 15 октября 2018 г. - прием заявок и тезисов на участие в конференции; 20 октября 2018 г. - научный отбор участников конференции; 25 – 30 октября 2018 г. - рассылка пригласительных писем (по запросу участника); 8 – 9 ноября 2018 г. - проведение конференции; 10 – 30 ноября 2018 г. - печать материалов конференции, размещение сборника материалов конференции на портале e-library; 30 ноября – 15 декабря 2018 г. - рассылка сборника материалов конференции. Для участия в конференции необходимо в срок до 15 октября 2018 г. прислать заявку (форма заявки – Приложение 1) и тезисы выступления (требования к оформлению тезисов – Приложение 2) на электронный адрес оргкомитета конференции: orgorthedu@yandex.ru. По результатам научного отбора будет издан сборник материалов с присвоением номера ISBN, также он будет включен в систему РИНЦ. Перед публикацией материалы проходят научное редактирование. Материалы, не прошедшие научный отбор, не включаются в сборник. Отбор работ осуществляется научным комитетом конференции. Статьи не рецензируются, причины отказа или одобрения статей участникам не сообщаются. Важно! Не принимаются к публикации материалы, содержащие плагиат, дословное копирование автором собственных работ, произведений другого лица без указания его авторства, без ссылки на источник, некорректное перефразирование произведения другого автора без надлежаще оформленной ссылки на источник. Не допускается публикация недостоверной информации. Тезисы, представленные для опубликования в Сборнике, должны быть оригинальными, автор должен гарантировать, что работа не публиковалась ранее в других изданиях в её нынешней или близкой по содержанию форме, а также не находится на рассмотрении в редакциях других изданий. Организационный взнос за участие и публикацию не взимается! Контактная информация оргкомитета Телефоны: +7(923) 177-19-75, +7(913) 892-88-43; +7(913) -723-72-29. E-mail: orgorthedu@yandex.ru. Приложение 1 Заявка участника во Всероссийской научно-практической конференции «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира» 8-9 ноября 2018 г. Благодарим Вас за проявленный интерес к конференции! Просьба заполнить анкету участника. ФИО (полностью) Город Место работы Должность, ученые степень, звание (при наличии) Электронная почта Контактный телефон Секция конференции Тема доклада Форма участия (очно/заочно) Необходимость бронирования гостиницы (для иногородних участников) Адрес для отправки печатного экземпляра сборника материалов конференции (с указанием индекса) Приложение 2 Для публикации тезисов Вашей работы в сборнике

Всероссийской научно-практической конференции «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира» необходимо в срок до 15 октября 2018 г. выслать электронный вариант тезисов доклада на электронную почту оргкомитета orgorthedu@yandex.ru. Требования к оформлению тезисов: В наименовании файла с тезисами указывается: Фамилия И.О. Формат страницы: А5 (размер страницы: 148 мм х 210 мм) Объем тезисов: от 0,1 до 0,2 печ. л. (2-5 страниц формата А5) Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. На первой строке указывается индекс УДК, который можно определить по универсальному классификатору http://teacode.com/online/udc/. Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без переносов, выравнивание по левому краю. После индекса необходимо оставить пустую строку. Сведения об авторе (ах): ФИО (инициалы указываются после фамилии). Два и более авторов указываются через запятую. Шрифт Times New Roman 10 pt, полужирный, выравнивание по центру. Сведения об организации: полное наименование организации, местонахождение (город). Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без переносов, выравнивание по центру. После сведений об организации необходимо оставить пустую строку. Название тезисов: шрифт Times New Roman 10 pt, полужирный без переносов, прописными (заглавными) буквами, выравнивание по центру. После названия статьи необходимо оставить пустую строку. Отступ первой строки абзаца: 5 мм. Текст статьи: шрифт Times New Roman 10 pt через 1,0 интервала, выравнивание по ширине. Слова разделяются одним пробелом. Не допускается использование табуляции или пробелов для формирования отступа первой строки! В тексте тезисов возможно использование таблиц и рисунков. Оформление таблиц. Первая строка: указывается слово «Таблица» с порядковым номером. Шрифт Times New Roman 10 pt, без переносов, курсив, выравнивание по правому краю в соответствии с примером. Вторая строка: заголовок таблицы. Шрифт Times New Roman 10 pt, без переносов, полужирный, выравнивание по центру в соответствии с примером. Текст таблицы: шрифт Times New Roman 10 pt (возможно 9 pt), без переносов, выравнивание в заголовках – по центру, текст полужирный; в ячейках – по ширине. При разрыве таблицы на следующей странице указывается слово «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы», номер. Шрифт Times New Roman 10 pt, без переносов, курсив, выравнивание по правому краю в соответствии с примером. Оформление рисунков. Рисунки (схемы, диаграммы и пр.) оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. В сборнике рисунки печатаются в черно-белом формате. Название рисунка указывается под ним. В названии рисунка указывается слово «Рис.», далее номер (курсив) и название рисунка. Шрифт Times New Roman 9 pt, без переносов, выравнивание по центру в соответствии с примером. Оформление ссылок на источники: при прямом и непрямом цитировании ссылка на источники приводится в виде сноски внизу страницы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Нумерация сносок начинается с 1 на каждой странице. Шрифт Times New Roman 9 pt, без переносов, выравнивание по ширине. Пример оформления тезисов см. на следующей странице! УДК 000.000.0 Фамилия И.О. Наименование организации (полное), г. Новосибирск НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ Таблица 1 Таблица 1 Заголовок таблицы Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Окончание таблицы 1 Рис. 1. Название рисунка [1] Фамилия И. О. Название источника. – 2 изд. – Новосибирск : Название издательства, 2013. – С. 35 – 41. [2] Фамилия И. О. Название источника. – Москва : Название издательства, 2002. – С. 456 – 481. ------------------- Источник: orthedu.ru