В Бердске 13 февраля состоится юбилейный вечер, посвященный 10-летию сборника «Душа – встреча с Господом»

Православному сборнику «Душа – встреча с Господом» исполнилось 10 лет. 13 февраля 2019 года в ДК «Родина» города Бердска состоится юбилейный вечер «Дорога размышлений. 10 лет пути», посвященный этому событию.

В программе мероприятия: беседа о смысле жизни, семье, Церкви и мире с протоиреем Димитрием Смирновым, ярким проповедником и публицистом (председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, членом редакционного совета «Журнала Московской патриархии»).

Также на праздничной встрече будет организована выставка мастеров народного творчества.

Музыкальные гости: хор «Сибирская Женская Акапелла», группа «Коридор».

Место проведения: Новосибирская обл., г.Бердск, ДК «Родина».

Начало в 17:00. Вход свободный.