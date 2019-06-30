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В Новосибирской митрополии пройдет крестный ход "За духовное возрождение России"

20 июн 2019

В Новосибирской митрополии пройдет крестный ход "За духовное возрождение России"

30 июня в Искитиме состоится традиционный крестный ход "За духовное возрождение России". Крестный ход пройдет от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» /г. Искитим, ул. Пушкина, 49/ до храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Святом источнике в микрорайоне Ложок города Искитима. 

Крестный ход - это наша общая сугубая молитвенная просьба к Богу о даровании нашему городу и всему Отечеству мира и любви, взаимоуважения и твёрдых духовных основ, без которых невозможно полноценное благополучие нашего общества.

В шествии примет участие духовенство Искитимской и Новосибирской епархий. На источнике все участники крестного хода смогут подкрепиться блюдами настоящей полевой кухни.

Начало в 12:00.

Источник - Информационно-издательский отдел Искитимской епархии 
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В Новосибирской митрополии пройдет крестный ход "За духовное возрождение России"

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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

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