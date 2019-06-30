30 июня в Искитиме состоится традиционный крестный ход "За духовное возрождение России". Крестный ход пройдет от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» /г. Искитим, ул. Пушкина, 49/ до храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Святом источнике в микрорайоне Ложок города Искитима.

Крестный ход - это наша общая сугубая молитвенная просьба к Богу о даровании нашему городу и всему Отечеству мира и любви, взаимоуважения и твёрдых духовных основ, без которых невозможно полноценное благополучие нашего общества.

В шествии примет участие духовенство Искитимской и Новосибирской епархий. На источнике все участники крестного хода смогут подкрепиться блюдами настоящей полевой кухни.

Начало в 12:00.

Источник - Информационно-издательский отдел Искитимской епархии