13 июля в Бердске на пл. Горького в рамках празднования Дня семьи, любви и верности состоится акция "Белый цветок" в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. С 8 по 12 июля Молодежный центр "100 друзей" приглашает волонтеров для подготовки акции.

Волонтеры с 8 по 12 июля ежедневно с 16.00 до 20.00 смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению белых цветов, которые будут раздаваться жертвователям. Также все желающие могут принести любые поделки для проведения конкурсов.

Акция белый цветок пройдет 13 июля на пл. Горького с 13.00 до 19.00. Все средства, собранные в этот день, пойдут на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, родители которых находятся в трудном материальном положении.

Дополнительная информация по телефону: 8-953-882-54-00 (Наталья), адрес МЦ "100 друзей" - м-н. Радужный, 7, корп. 1 (правое крыло).

Епархиальный медиа-центр

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