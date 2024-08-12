17 августа - II Региональный ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ в Бердске!

Окунуться в колоритную атмосферу жизни сибирских казаков можно будет в парке отдыха «На камнях».
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ👇
Вас приглашают хранители традиций сибирского казачества из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Площадки фестиваля распахнут свои двери в полдень, сразу после торжественного открытия, и будут принимать гостей до самого вечера.
🥁С 12:30 до 18:00 вас ждут: - концертная программа «Музыкальные забавы» с душевными казачьими песнями и удалой фланкировкой – искусством виртуозного владения казачьей шашкой; - выставки традиционного казачьего оружия, формы и предметов быта с уроками по мастерству владения шашкой и нагайкой от настоящих казаков и казачек; - ярмарка народных мастеров с мастер-классами (начало – каждый час).
📖В 12:30 – прозвучат познавательные рассказы об историях Бердского острога и Казачьей дороги Бердской волости, и о казачьем наследии, хранящемся в Национальной электронной библиотеке.
🍲После обеда можно будет и на лошадях покататься, и в молодецких забавах силушку испытать, да и традиционную казачью кашу – «кулеш» испробовать! Не забыли казаки и о помощи тем, кто сейчас защищает родную землю – участники и гости фестиваля сплетут маскировочные сети для фронта.
🎉Есть чему порадоваться и удивиться и доброе дело сделать! Любо, братцы казаки!👍
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ👇
12:00 Торжественное открытие
12:30 – 18:00 «Музыкальные забавы» - концерт и показательные выступления фланкировщиков. Ярмарка мастеров народного творчества и мастер-классы (начало каждого часа) «Казачьему роду нет переводу» и «Оружейная палата» - выставки одежды, предметов быта и оружия. «По-казачьи скроен и один в поле воин» - мастер-класс по фланкировке шашкой и нагайкой
12:30-14:00 – познавательные рассказы - «Методическая полка Электронной библиотеки казачества на платформе НЭБ» руководитель центра истории и культуры казачества Российской государственной библиотеки Н.С. Матвеева - «Малоизвестные страницы истории Бердского острога», зав. историческим отделом музея М. А. Янеева - «Казачья дорога Бердской волости», член Русского географического общества И. В. Степанов.
13:00 – 16:00 «Забавы молодцов - весёлых удальцов» - молодецкие игры «Ах вы, кони мои, кони!» - катание на лошадях;
13:00- 18:00 «Детское поле» - подвижные игры для детей «Сказания о Сибирском крае» - спектакли детских театральных студий «Забава» и «Детский взгляд»
14:00-17:00 «Вода да каша – пища наша» - угощение традиционной казачьей кашей «Кулеш»
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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