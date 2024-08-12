17 августа - II Региональный ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ в Бердске!



12 авг 2024



Окунуться в колоритную атмосферу жизни сибирских казаков можно будет в парке отдыха «На камнях».



В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ👇



Вас приглашают хранители традиций сибирского казачества из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Площадки фестиваля распахнут свои двери в полдень, сразу после торжественного открытия, и будут принимать гостей до самого вечера.



🥁С 12:30 до 18:00 вас ждут:

- концертная программа «Музыкальные забавы» с душевными казачьими песнями и удалой фланкировкой – искусством виртуозного владения казачьей шашкой;

- выставки традиционного казачьего оружия, формы и предметов быта с уроками по мастерству владения шашкой и нагайкой от настоящих казаков и казачек;

- ярмарка народных мастеров с мастер-классами (начало – каждый час).



📖В 12:30 – прозвучат познавательные рассказы об историях Бердского острога и Казачьей дороги Бердской волости, и о казачьем наследии, хранящемся в Национальной электронной библиотеке.



🍲После обеда можно будет и на лошадях покататься, и в молодецких забавах силушку испытать, да и традиционную казачью кашу – «кулеш» испробовать!

Не забыли казаки и о помощи тем, кто сейчас защищает родную землю – участники и гости фестиваля сплетут маскировочные сети для фронта.



🎉Есть чему порадоваться и удивиться и доброе дело сделать!

Любо, братцы казаки!👍



ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ👇



12:00 Торжественное открытие



12:30 – 18:00

«Музыкальные забавы» - концерт и показательные выступления фланкировщиков.

Ярмарка мастеров народного творчества и мастер-классы (начало каждого часа)

«Казачьему роду нет переводу» и «Оружейная палата» - выставки одежды, предметов быта и оружия.

«По-казачьи скроен и один в поле воин» - мастер-класс по фланкировке шашкой и нагайкой



12:30-14:00 – познавательные рассказы

- «Методическая полка Электронной библиотеки казачества на платформе НЭБ» руководитель центра истории и культуры казачества Российской государственной библиотеки Н.С. Матвеева

- «Малоизвестные страницы истории Бердского острога», зав. историческим отделом музея М. А. Янеева

- «Казачья дорога Бердской волости», член Русского географического общества И. В. Степанов.



13:00 – 16:00

«Забавы молодцов - весёлых удальцов» - молодецкие игры

«Ах вы, кони мои, кони!» - катание на лошадях;



13:00- 18:00

«Детское поле» - подвижные игры для детей

«Сказания о Сибирском крае» - спектакли детских театральных студий «Забава» и «Детский взгляд»



14:00-17:00

«Вода да каша – пища наша» - угощение традиционной казачьей кашей «Кулеш»



19:00 Гала-концерт. Закрытие фестиваля.



