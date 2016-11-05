|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий! Сердечно поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!!!
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Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий!
Сердечно поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!!!
Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!
С чувством уважения к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и всякого благополучия в служении на благо Святой Церкви на МНОГИЕ ЛЕТА!
С любовью о Христе, огромной благодарностью и признательностью,
Благочинный города Бердска протоиерей Василий Бирюков,
духовенство и прихожане Преображенского Кафедрального собора города Бердска
Генеральный директор ООО «СтройБердск»,председатель Попечительского Фонда развития Православной Гимназии во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска Минин Иван Сергеевич.
Директор, учащие и учащиеся Православной Гимназии во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска, Воскресной школы Преображенского собора г. Бердска, офицеры и курсанты ВПК «Добрыня».
Прихожане часовни в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
4 ноября 2016 года.
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