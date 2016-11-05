Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий!

Сердечно поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!!!

Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!

С чувством уважения к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и всякого благополучия в служении на благо Святой Церкви на МНОГИЕ ЛЕТА!

С любовью о Христе, огромной благодарностью и признательностью,

Благочинный города Бердска протоиерей Василий Бирюков,

духовенство и прихожане Преображенского Кафедрального собора города Бердска

Генеральный директор ООО «СтройБердск»,председатель Попечительского Фонда развития Православной Гимназии во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска Минин Иван Сергеевич.

Директор, учащие и учащиеся Православной Гимназии во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска, Воскресной школы Преображенского собора г. Бердска, офицеры и курсанты ВПК «Добрыня».

Прихожане часовни в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

4 ноября 2016 года.