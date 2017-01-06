Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Тихона Митрополита Новосибирского и Бердского



6 янв 2017

Боголюбивым клирикам, честному монашеству и Благочестивым мирянам Новосибирской Митрополии. Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови Свет Разума!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Святой апостол Иоанн Богослов, возвещая миру о воплощении Единородного Сына Божия, пишет: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» ( Ин. 1,14 ). Родившегося в Вифлееме от Девы Марии Господа нашего Иисуса Христа евангелист Иоанн называет Светом Истинным, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» ( Ин. 1,9 ). И Церковь Божия ныне радостно свидетельствует о том, что благодаря Рождеству Христову воссиял миру Свет Разума. Какова цель Боговоплощения? Символ веры свидетельствует, что «нас ради человек и нашего ради спасения» Единородный Сын Божий сошёл с небес, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился; был распят при Понтийском Пилате, пострадал, был погребён и воскрес в третий день, как и пророчествовали книги Священного Писания. Ради нашего спасения воплотился Единородный Сын Божий, и ради нас Он пострадал на Кресте, чтобы мы озарились светом разума и достигли вечной жизни в Боге. Родился Богомладенец Христос не в царских палатах, а в убогой пещере. «Не скипетры и престоли, но последняя нищета: что бо хуждше вертепа? Что же смиреншее пелен? в нихже просия Божества Твоего богатство!» — восклицаем мы в каноне нынешнего мироспасительного праздника Рождества еже по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Ипакои канона). Крестный путь Христа Спасителя к Голгофе начинается с Вифлеема. Ирод ищет убить Богомладенца Христа. Затем многотрудная проповедь Царства Небесного. Враги Христовы не признают Его Сыном Божиим, клевещут на Него и, наконец, убеждают Пилата: «Распни, распни Его!» ( Ин. 19, 6 ). Господа нашего Иисуса Христа умертвили на Кресте, но Он боголепно воскрес из мертвых и даровал верующим во имя Его спасительную радость воскресения — «се бо прииде Крестом радость всему миру!». Вечность открыта людям. Поэтому церковные службы последних предпраздничных дней Рождества Христова напоминают службы последних дней Страстной седмицы: «В яслех Повиваемого убити ищет Ирод; но мы Христу поим: славно бо прославися» (ирмос 1 -й песни канона Навечерия Рождества Христова). О победе Христа над силами зла, Света над тьмою евангелист Иоанн Богослов свидетель­ствует: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1,5). И Церковь Христова в своём историческом странствовании повторяет крестный путь земной жизни Христа Спасителя, ведя нас ко спасению. Первые три столетия церковной истории так и называются — эпоха гонений на христиан. Эта эпоха явила миру множество мучеников и мучениц, великомучеников и священномучеников, которые пострадали за Христа и своим подвигом многих укрепили в Святой Православной Вере. В нашей отечественной истории ещё большее число новомучеников и исповедников явил XX век. В 2017 году исполняется 100 лет со времени революционных событий, которые открыли эпоху поистине огненных испытаний для Русской Православной Церкви и верных её чад. По всеблагому Промыслу Божию в том же 1917 году открылся Всероссийский Поместный Собор, а на двенадцатый день после октябрьского переворота совершилось избрание на Патриарший престол митрополита Московского Тихона. «Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы», —сказал Святейший Патриарх Тихон в своём Слове после интронизации, совершившейся в декабре 1917 года на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. А ещё ранее, в марте 1917 года, в селе Коломенском под Москвой произошло чудесное обретение «Державной» иконы Божией Матери. Это событие стало особым знамением милости Богородицы, заступающей Покровом Своея благости страну нашу православную в годы смут, междоусобных браней, нашествий иноплеменных и лютых гонений на Церковь. Богородица взяла нашу страну под Свой Державный Покров. После 1917 года в советское время при изучении истории фактически отреклись от Минина и Пожарского, от Суворова и Кутузова, от святых князей Александра Невского и Димитрия Донского. Только во время Великой Отечественной войны вспомнили о них и возродили военные ордена в их честь и память. Вожди так называемой «безбожной пятилетки» 1932-1937 годов, говоря словами псалмопевца, «собрашася вкупе на Господа и на Христа Его» (Пс. 2,2). Воинствующие атеисты обещали вскоре не только разрушить по всей России храмы и монастыри, но даже искоренить упоминание имени Божиего на святорусской земле. Однако, как учит святой апостол Павел, «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6, 7). Благодаря жертвенному подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской, даже при полном, казалось, мраке безбожия, в нашем Отечестве сиял свет Веры Христовой «и тьма не объяла его» ( Ин. 1,5 ). Ничто не могло отлучить от любви к Богу верных служителей Церкви Божией: ни скорбь, ни гонения, ни голод, ни опасность, ни меч (Рим. 8,35). Однако во время гонений на Церковь, на Веру Православную, на российскую историю и культуру пострадали не только иерархи и другие священнослужители Русской Церкви. Пострадало огромное количество православных граждан России, которые были репрессированы по подозрению в нелояльности к советской власти. Миллионы верующих людей стали жертвами богоборческой политики революционеров, стремившихся разжечь пожар мировой революции. Просто отмахнуться, забыть и закрыть тему страшных гонений на Русскую Православную Церковь нельзя. Если же мы будем помнить и чтить подвиг пострадавших за Христа и положивших свою жизнь за Родину, тогда есть надежда, что для всех наших сограждан прольётся свет истины на эти малоизвестные страницы нашей недавней истории. Размышляя об итогах минувшего столетия, можно свидетельствовать, что по неусыпному предстательству пред Богом Пресвятой Богородицы, по молитвенному ходатайству новомучеников и исповедников Церкви Русской, — Русь Святая в бурном XX веке сохранила Веру Православную, а во Святой Вере — свою надежду и утверждение. Многоразличные исторические события, произошедшие в России между 1917 и 2017 годами, — и прискорбные и отрадные — все они представляют собой явное свидетельство о действии Промысла Божием в отечественной истории XX века. Сколько было испытаний веры в Бога и любви к Родине! Сколько горя и слёз было в развязанной революцией братоубийственной гражданской войне! И сколько было примеров возвращения людей ко Христу после богоотступничества! Из всех событий нашей многострадальной истории мы должны извлечь самые серьёзные нравственные уроки. Родную историю нужно знать и помнить! Не следует повторять ошибок XX века. Нельзя замалчивать преступления. А о жизни и подвигах новомучеников Церкви Русской нужно знать и взрослым гражданам нашей страны, и школьникам и всему подрастающему поколению. Без сохранения исторической памяти не может быть духовно-нравственного возрождения России и правильного воспитания детей и молодёжи. Необходимо увековечивать память новомучеников. Их молитвами у Престола Божия возрождается ныне Церковь и восстает Русь - святая, неистребимая, вечная! Восстанавливаются ныне и строятся храмы, звонят колокола, совершаются божественные службы, народ возвращается в храмы. Сегодня, когда мы говорим о смысле жизни, особенно важно для молодых людей определить свои жизненные ориентиры. В физическом мире действуют божественные законы — всё имеет пределы своего существования. А в жизни людей есть нравственные законы, которые Бог дал для разумных существ, потому что человек имеет не только права, но ответственность пред Богом и людьми. Нравственный закон помогает удержать разум человека от деградации. Кто знает заповеди Божии и любит Господа, тот сам будет ограничивать себя, потому что разум должен развиваться в рамках добра. Поэтому мы должны бояться и избегать зависти, мести, других грехов, которые существуют в нашей жизни, но мешают приобрести Благодать Святого Духа. Когда человек научит себя держаться заповедей Божиих, научится следовать божественным указаниям, тогда начинается путь к духовному совершенству. Христос Спаситель показал нам пример истинного крестоношения. И мы должны пронести свой крест через всю свою жизнь. Так человек показывает свою верность Богу. Главные же испытания для всех нас — это терпение скорбей, оскорблений, жизненных невзгод, различных искушений. Дорогие братья и сестры! Ныне нам обильно сияет свет Рождества Христова—свет разума, свет спасения. Но не будем забывать, что путь в Царство Небесное Господь наш Иисус Христос указывает Крестом и Воскресением. Поэтому нам никогда не следует самоуспокаиваться. Перед крестными страданиями Господь наш Иисус Христос говорил Своим последователям: «Еще на малое время свет есть с вами; ходите пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» ( Ин. 12,35-36 ). Если мы желаем жить как «сыны света», нам необходимо дорожить каждым днём, который посылает нам Господь для покаяния, делания добрых дел, служения Богу и ближним. Праздник Рождества Христова всегда напоминает нам заповедь Христову о милосердии: «Будьтем илосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6,36). Бог Отец так возлюбил мир, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» ( Ин. 3,16 ). Если мы будем исполнять заповеди Христовы о милосердии и любви к ближним, то будем носителями света Христова и наследниками жизни вечной. Преподобный Ефрем Сирин в своём Слове на Рождество Христово учит, что «нынешний день есть день спасения; неужели нам покажется трудным изменить свою волю, повреждённую грехом?» Дорогие братья и сестры! Вступая в Новый год, будем благодарить Бога за все Его великие и бесчисленные к нам благодеяния, за Его всеблагой Промысел о России. «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» ( 1 Тим. 2,2 ). «Христос на земле!—Возноситесь!»—призывает нас Церковь Христова. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым и новолетием! МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ Рождество Христово 2016-2017 г. Новосибирск