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В Бердске у здания Православной гимназии установили памятник Серафиму Саровскому

5 янв 2017

В Бердске у здания Православной гимназии установили памятник Серафиму Саровскому

Во вторник, 3 января, во дворе православной гимназии святого преподобного Серафима Саровского в Бердске установили памятник этому святому.

Православная гимназия в Бердске была открыта 9 лет назад. И по инициативе священника Василия Бирюкова ей было присвоено имя Серафима Саровского. Выбор имени благословил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Все православные гимназии носят имя святых, отметила директор бердской гимназии   Ольга Богдан.

Памятник преподобного Серафима Саровского изготовлен по инициативе бердского бизнесмена Владимира Склярова. Он также финансировал строительство часовни, установленной в честь 300-летия Бердска минувшим летом на трассе М-52 на въезде в наш город.

Архитектором и скульптором памятника является бердчанин Игорь Репьюк. Он широко известен в Бердске как изготовитель часовни в честь 300-летия города, а также скульптурных композиций, украсивших некоторые бизнес-объекты – лев на крыше магазина «Уют», штангист у спорткомплекса «Кристалл», медведь у гостиницы «Спорт» и других.

Памятник Серафиму Саровскому установлен у входа в православную гимназию и хорошо виден с улицы. Уже вчера в момент монтажа конструкции во двор гимназии приходили люди – поклониться святому.

- Освящение памятника пройдет 15 января – в день памяти Серафима Саровского в Русской православной церкви. Освятить его приедет Владыка Тихон, - рассказала сайту Бердск-онлайн директор гимназии Ольга Богдан.

Пока на памятнике установят временные таблички. А летом планируют основательно благоустроить территорию вокруг него – положить плитку, поставить скамейки.

В бердской православной гимназии им. Серафима Саровского работает 48 сотрудников. Обучение здесь проходят 104 школьника в возрасте от 7 до 17 лет. Через год в гимназии будет первый выпуск 11-классников. Пока свидетельства об образовании здесь получали только 9-классники.

Попечительский фонд гимназии возглавляет бизнесмен и меценат Иван Минин.  Гимназия имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, выдает аттестаты государственного образца. Собственником объекта является бердский православный храм. Он же оплачивает коммунальные услуги.

berdsk-online.ru
Темы: Гимназия
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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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