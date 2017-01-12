Празднование Рождества Христова в Бердске

В предыдущем материале мы постарались осветить опыт празднования Рождества Христова в Бердске.

В это году прошло так же. Возле Преображенского кафедрального собора Бердска к празднику сделали снежные фигуры.

Соорудили Вифлеемскую пещеру, на склоне которой расположился сам город Вифлеем,

который перед ночной праздничной службой (которая началась 0.00 7 января) украсили свечами.

Прихрамовая территория была украшена ёлками и свечами.

7 января 2017 года в 12.00 дня семейный коллектив "Светлица" собрался на главной площади города на городской ёлке. В этом году погода не баловала. Было минус 25 мороза. В это время возле ёлки на площади не было никого, кроме нас.

Решили пойти в ЦУМ погреться и поздравить покупателей и персонал магазина с Рождеством Христовым. Сотрудники и покупатели одарили нас подарками за колядки.

Затем сходили ещё в супермаркет Холидей

Вот такой видеоотчет сделали сотрудники отдела культуры Бердска:

Вечером, в 16.00 жители города Бердска собрались на традиционный рождественский концерт во Дворце культуры Родина. Семейный коллектив "Светлица" принял участие в концерте, а после концерта в холле организовали традиционную рождественскую вечёрку с играми, танцами, хороводами.

Видеосюжет отдела культуры о приходском концерте

В холле перед концертом были организованы мастер-классы и выставка-ярмарка мастериц Семейной Артели Мастеров.

Вечером 7 января после приходского концерта пошли колядовать по частному сектору. Зашли ещё в местный магазин.

За тем делили коляду.

8 января после утренней службы ребята семейного коллектива "Светлица" пошли поздравлять соседей по частному сектору с праздником Рождества Христова, как было принято в старину. Пели сначала тропать и кондак праздника, затем колядки и читали стихи о Рождестве Христовом.

Обошли шесть домов, затем собрались на праздничный обед и семейный концерт.

Пели песни, читали стихи, играли на различных инструментах. Были викторины и конкурсы. Все участники семейного концерта получили сладкие призы - медовые пряники ручной работы.

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