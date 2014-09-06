Крещение Господне в Бердске. Фото и видео

Бердчане сегодня, 19 января, отмечают один из самых почитаемых православными праздник Крещения Господня. Празднование началось в ночь с 18 на 19 января торжественными богослужениями в храмах. А в 10 часов утра из Преображенского собора тронулся крестный ход до берега Бердского залива, где для верующих были подготовлены иордани: одна для погружения, вторая — для набора святой воды.

Видео Елены Меновщиковой

Около двухсот верующих прошли по улицам Бердска с иконами и хоругвями в руках.

Видео Елены Меновщиковой

По традиции перед воодоосвящением провели праздничный молебен.

Один из любимых в России, но не для каждого человека безопасный обряд — погружение в прорубь. Православные верят, что вода в этот день особенная: оздоравливает тело, придает сил и бодрости на весь год, очищает душу от греха. Однако и медики, и священнослужители солидарны в том, что каждый должен сам оценить свои физические способности до погружения.

— Самые здоровые, самые крепкие, пожалуйста, можете искупаться, — обратился к пастве отец Василий (Бирюков). — Если есть какие-то заболевания сердечнососудистые, берите воду, умывайтесь. Вода — она везде благословение Божье.

Те, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, наблюдали за купающимися и подходили к маленькой проруби, чтобы умыться и набрать воды.

Вахту на месте купаний несут спасатели, бригада скорой помощи и полиция. Там они пробудут до полуночи, ведь многие православные приедут окунуться в иордань в конце рабочего дня.

По материалам:

http://www.kurer-sreda.ru/

http://berdsk-online.ru/