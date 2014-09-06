|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Крещение Господне в Бердске. Фото и видео
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Бердчане сегодня, 19 января, отмечают один из самых почитаемых православными праздник Крещения Господня. Празднование началось в ночь с 18 на 19 января торжественными богослужениями в храмах. А в 10 часов утра из Преображенского собора тронулся крестный ход до берега Бердского залива, где для верующих были подготовлены иордани: одна для погружения, вторая — для набора святой воды.
Видео Елены Меновщиковой
Около двухсот верующих прошли по улицам Бердска с иконами и хоругвями в руках.
Видео Елены Меновщиковой
По традиции перед воодоосвящением провели праздничный молебен.
Один из любимых в России, но не для каждого человека безопасный обряд — погружение в прорубь. Православные верят, что вода в этот день особенная: оздоравливает тело, придает сил и бодрости на весь год, очищает душу от греха. Однако и медики, и священнослужители солидарны в том, что каждый должен сам оценить свои физические способности до погружения.
— Самые здоровые, самые крепкие, пожалуйста, можете искупаться, — обратился к пастве отец Василий (Бирюков). — Если есть какие-то заболевания сердечнососудистые, берите воду, умывайтесь. Вода — она везде благословение Божье.
Те, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, наблюдали за купающимися и подходили к маленькой проруби, чтобы умыться и набрать воды.
Вахту на месте купаний несут спасатели, бригада скорой помощи и полиция. Там они пробудут до полуночи, ведь многие православные приедут окунуться в иордань в конце рабочего дня.
По материалам:
http://www.kurer-sreda.ru/
http://berdsk-online.ru/
Темы: Крещение Господне
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