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Крещение Господне в Бердске. Фото и видео

Вчера, 04:56

Бердчане сегодня, 19 января, отмечают один из самых почитаемых православными праздник Крещения Господня. Празднование началось в ночь с 18 на 19 января торжественными богослужениями в храмах. А в 10 часов утра из Преображенского собора тронулся крестный ход до берега Бердского залива, где для верующих были подготовлены иордани: одна для погружения, вторая — для набора святой воды.

Крещение Господне в Бердске. Фото и видео

Видео Елены Меновщиковой

Около двухсот верующих прошли по улицам Бердска с иконами и хоругвями в руках.

Видео Елены Меновщиковой

По традиции перед воодоосвящением провели праздничный молебен.

Один из любимых в России, но не для каждого человека безопасный обряд — погружение в прорубь. Православные верят, что вода в этот день особенная: оздоравливает тело, придает сил и бодрости на весь год, очищает душу от греха. Однако и медики, и священнослужители солидарны в том, что каждый должен сам оценить свои физические способности до погружения.

— Самые здоровые, самые крепкие, пожалуйста, можете искупаться, — обратился к пастве отец Василий (Бирюков). — Если есть какие-то заболевания сердечнососудистые, берите воду, умывайтесь. Вода — она везде благословение Божье.

Крещение Господне в Бердске. Фото и видео

Те, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, наблюдали за купающимися и подходили к маленькой проруби, чтобы умыться и набрать воды.

Вахту на месте купаний несут спасатели, бригада скорой помощи и полиция. Там они пробудут до полуночи, ведь многие православные приедут окунуться в иордань в конце рабочего дня.

По материалам:

http://www.kurer-sreda.ru/

http://berdsk-online.ru/
Темы: Крещение Господне
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Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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