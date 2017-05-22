По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храмДуховенство НовостиАнонсы
•   » » В пятнадцатый раз в Бердске прошла конференция «Разумное, доброе, вечное» 
   

В пятнадцатый раз в Бердске прошла конференция «Разумное, доброе, вечное»

22 мая 2017

Учащиеся и педагоги городских школ собрались в Православной гимназии, чтобы обсудить проблемы, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.<!--more-->

Конференция, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, в этом году была посвящена Году экологии в России, а потому носила название «Экология слова — экология души».


Председатель Совета депутатов Валерий Бадьин в своем приветственном слове выразил свое несогласие с политикой государства:

— Идёт засорение русского языка иностранными словами и словами, вышедшими из оборота. Считаю, что нужно вернуться к нашему древнему и могучему языку, которым писал Пушкин и Толстой.

Благочинный Бердска Георгий Пивоваров подчеркнул, что конференция «Разумное, доброе, вечное» уже в четвертый раз проводится в стенах Православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского.

— Конференция приурочена к Дням славянской письменности и культуры, а это то, что объединяет все славянские народы. Кирилл и Мефодий первыми перевели церковные книги с греческого языка на древнеславянский, ставший основой нашей молитвы, нашей литературы, нашей истории.

В актовом зале гимназии собрались около полутора сотен участников конференции.

Силами учащихся Православной гимназии был организован небольшой концерт, после чего участники конференции разошлись работать по секциям.

«От экологии природы через экологию языка к экологии души» — девиз юбилейной встречи.

В библиотеке гимназии можно было увидеть настоящие ценности — древние книги, самой старинной из которых — 400 лет. Все эти фолианты когда-то были переданы прихожанами в храм, а теперь они все хранятся в библиотеке гимназии.

На выставке — азбука, изготовленная руками гимназистов в технике батик.

Учащиеся четвертых классов разных школ отправились с отцом Сергием на экскурсию в Преображенский храм.

 

Наталья Сковрунская

Фото и видео Ольги Кашиной

svidetel24.info
   		Всего оценок: 0  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

19 мая впервые в Бердске состоится выступление хора Валаамского монастыря

Фотоальбомы >>>


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Май 2017 (3)
Апрель 2017 (11)
Март 2017 (1)
Февраль 2017 (3)
Январь 2017 (11)
Декабрь 2016 (3)
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
300-летие Бердска, Великий пост, Гимназия, День Святой Троицы, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня, видео, колокола, концерт, фото
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие Образование и Православие