В пятнадцатый раз в Бердске прошла конференция «Разумное, доброе, вечное»

Учащиеся и педагоги городских школ собрались в Православной гимназии, чтобы обсудить проблемы, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.<!--more-->

Конференция, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, в этом году была посвящена Году экологии в России, а потому носила название «Экология слова — экология души».



Председатель Совета депутатов Валерий Бадьин в своем приветственном слове выразил свое несогласие с политикой государства:

— Идёт засорение русского языка иностранными словами и словами, вышедшими из оборота. Считаю, что нужно вернуться к нашему древнему и могучему языку, которым писал Пушкин и Толстой.

Благочинный Бердска Георгий Пивоваров подчеркнул, что конференция «Разумное, доброе, вечное» уже в четвертый раз проводится в стенах Православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского.

— Конференция приурочена к Дням славянской письменности и культуры, а это то, что объединяет все славянские народы. Кирилл и Мефодий первыми перевели церковные книги с греческого языка на древнеславянский, ставший основой нашей молитвы, нашей литературы, нашей истории.

В актовом зале гимназии собрались около полутора сотен участников конференции.

Силами учащихся Православной гимназии был организован небольшой концерт, после чего участники конференции разошлись работать по секциям.

«От экологии природы через экологию языка к экологии души» — девиз юбилейной встречи.

В библиотеке гимназии можно было увидеть настоящие ценности — древние книги, самой старинной из которых — 400 лет. Все эти фолианты когда-то были переданы прихожанами в храм, а теперь они все хранятся в библиотеке гимназии.

На выставке — азбука, изготовленная руками гимназистов в технике батик.

Учащиеся четвертых классов разных школ отправились с отцом Сергием на экскурсию в Преображенский храм.

Наталья Сковрунская

Фото и видео Ольги Кашиной

svidetel24.info