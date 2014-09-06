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«Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила…»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика», посвященного Дню семьи, любви и верности памяти святых благоверных князей Петра и Феврони» в г. Бердске и Новосибирской области
с 7 по 9 июля 2017 года
По благословению Новосибирской Митрополии РусскойПравославной Церкви и при поддержке администрации г. Бердска
Учредители и главные организаторы:
· Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского
· Молодежный центр «100 друзей»
Цель фестиваля:
Поддержка и развитие семейных традиций, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. Поддержка и пропаганда традиционных российских семейных ценностей.
Девиз фестиваля:
«Семья – любви великой царство. В ней вера, праведность и сила…»
Задачи фестиваля:
- укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи, поддержка и
пропаганда традиционных российских семейных ценностей;
- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном
пространстве;
- содействовать повышению интереса к истории семьи и семейным традициям;
- побудить участников к размышлениям об отношениях в семье;
- воспитывать у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родителям;
- вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность;
- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
- укрепление единства российской нации путем межнационального культурного диалога;
- знакомство с живыми народными традициями;
- возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их объединение в рамках фестивального движения;
- организация демонстрационных показов и мастер-классов как интерактивная форма общения с гостями фестиваля;
- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей;
- популяризация семейного творчества;
- обмен опытом между семьями;
- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
- повышение роли семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения;
- поддержка самобытных семейных ценностей;
- организация семейного досуга.
Общие положения:
- фестиваль является проектом регионального уровня и проводится один раз в год в городе Бердске;
- фестиваль проходит в течение трёх дней на берегу обского залива – база отдыха «Зеленый остров». По желанию, можно проживать в кемпинге на территории базы отдыха «Зеленый остров». Желающим проживать на берегу, необходимо заполнить анкету-заявку и ознакомится с условиями проживания в кемпинге. Заявку необходимо выслать в группу фестиваля https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika(в сообщения)(ПРИЛОЖЕНИЕ1)
- решение о проведении и организации фестиваля принимает Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей»
- общее и творческое руководство проведением фестиваля осуществляет Организационный комитет Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей».
Программа фестиваля:
- все мероприятия в рамках фестиваля проводятся в соответствии с Программой фестиваля, утвержденной Оргкомитетом;
- выступления участников и гостей фестиваля в программе;
- проведение фестивальных мероприятий;
- программа Гала-концерта утверждается Оргкомитетом;
- церемония награждения участников.
*Полная программа представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 4
Условия и порядок проведения фестиваля:
- для участия в фестивале приглашаются семьи, молодежь и все желающие;
- для участия в фестивальных мероприятиях: соревнования на плотах «Семейная регата», семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой», конкурс на лучшее семейное блюдо «Скатерть самобранка»; необходимо подать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) на участие в группе https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika или непосредственно по прибытию на фестиваль на стойке регистрации. Это необходимо для награждения специальными призами на Гала-концерте
- для участия в ярмарке приглашаются мастера декоративного и прикладного искусства со своими работами (необходимо прислать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) до 30 июня 2017 года в группу https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika ) Подтверждение вашего участия обязательно согласовывается с Оргкомитетом по телефонам);
- Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок;
Награды:
- Грамоты;
- Благодарственные письма;
- Специальные призы
Поощрения участников:
- церемония награждения участников и победителей состоится 9 июля 2017 года в г. Бердске перед заключительным Гала-концертом, в котором принимают участие специально приглашенные гости фестиваля (участие в Гала-концерте согласовывается с Оргкомитетом);
- участникам фестиваля вручаются соответствующие грамоты, благодарственные письма, памятные сувениры и подарки;
- Оргкомитетом также запланированы отдельные поощрительные призы за активное участие в период подготовки фестиваля и во время проведения текущих мероприятий.
Приложение 1
Правила проживания в Кемпинге:
· Место проведения: Кемпинг: г. Бердск, база отдыха «Зеленый остров»
· Участники для проживания в кемпинге, берут все необходимое для проживавния с собой (палатки, коврики, спальные мешки и тд)
· Проживание на территории базы отдыха в кемпинге на время фестиваля бесплатно
· Во время фестиваля будет работать столовая (участники фестиваля сами оплачивают себе питание). Также, участники могут питаться сами (будет работать прокат мангалов, решеток и тд)
· На территории базы отдыха категорически запрещается употребление и распитие спиртных напитков, курение, нецензурная брань
Форма анкеты-заявки для проживания в кемпинге:
Приложение 2
Форма анкеты-заявки для участников в мероприятиях фестиваля (семей, молодежи и тд):
Приложение 3
Форма анкеты-заявки для мастеров:
*Уважаемые мастера, условия вашего участия в ярмарке-продаже обговариваются с каждым из вас лично. После того, как вы вышлите заявку, с вами обязательно свяжутся
*Мастер-классы проводятся на бесплатной основе
Координаты фестиваля:
https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika
+7 913 896 77 68
+7 913 716 19 97
Приложение 4
Программа фестиваля
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