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«Семья – любви великой царство. В ней вера, праведность и сила…» ПОЛОЖЕНИЕ о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика», посвященного Дню семьи, любви и верности памяти святых благоверных князей Петра и Феврони» в г. Бердске и Новосибирской области с 7 по 9 июля 2017 года По благословению Новосибирской Митрополии РусскойПравославной Церкви и при поддержке администрации г. Бердска Учредители и главные организаторы: · Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского · Молодежный центр «100 друзей» Цель фестиваля: Поддержка и развитие семейных традиций, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. Поддержка и пропаганда традиционных российских семейных ценностей. Девиз фестиваля: «Семья – любви великой царство. В ней вера, праведность и сила…» Задачи фестиваля: - укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи, поддержка и пропаганда традиционных российских семейных ценностей; - укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве; - содействовать повышению интереса к истории семьи и семейным традициям; - побудить участников к размышлениям об отношениях в семье; - воспитывать у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родителям; - вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность; - утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; - укрепление единства российской нации путем межнационального культурного диалога; - знакомство с живыми народными традициями; - возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их объединение в рамках фестивального движения; - организация демонстрационных показов и мастер-классов как интерактивная форма общения с гостями фестиваля; - создание условий для творческой самореализации детей и их родителей; - популяризация семейного творчества; - обмен опытом между семьями; - сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; - повышение роли семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения; - поддержка самобытных семейных ценностей; - организация семейного досуга. Общие положения: - фестиваль является проектом регионального уровня и проводится один раз в год в городе Бердске; - фестиваль проходит в течение трёх дней на берегу обского залива – база отдыха «Зеленый остров». По желанию, можно проживать в кемпинге на территории базы отдыха «Зеленый остров». Желающим проживать на берегу, необходимо заполнить анкету-заявку и ознакомится с условиями проживания в кемпинге. Заявку необходимо выслать в группу фестиваля https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika(в сообщения)(ПРИЛОЖЕНИЕ1) - решение о проведении и организации фестиваля принимает Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей» - общее и творческое руководство проведением фестиваля осуществляет Организационный комитет Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей». Программа фестиваля: - все мероприятия в рамках фестиваля проводятся в соответствии с Программой фестиваля, утвержденной Оргкомитетом; - выступления участников и гостей фестиваля в программе; - проведение фестивальных мероприятий; - программа Гала-концерта утверждается Оргкомитетом; - церемония награждения участников. *Полная программа представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 4 Условия и порядок проведения фестиваля: - для участия в фестивале приглашаются семьи, молодежь и все желающие; - для участия в фестивальных мероприятиях: соревнования на плотах «Семейная регата», семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой», конкурс на лучшее семейное блюдо «Скатерть самобранка»; необходимо подать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) на участие в группе https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika или непосредственно по прибытию на фестиваль на стойке регистрации. Это необходимо для награждения специальными призами на Гала-концерте - для участия в ярмарке приглашаются мастера декоративного и прикладного искусства со своими работами (необходимо прислать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) до 30 июня 2017 года в группу https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika ) Подтверждение вашего участия обязательно согласовывается с Оргкомитетом по телефонам); - Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок; Награды: - Грамоты; - Благодарственные письма; - Специальные призы Поощрения участников: - церемония награждения участников и победителей состоится 9 июля 2017 года в г. Бердске перед заключительным Гала-концертом, в котором принимают участие специально приглашенные гости фестиваля (участие в Гала-концерте согласовывается с Оргкомитетом); - участникам фестиваля вручаются соответствующие грамоты, благодарственные письма, памятные сувениры и подарки; - Оргкомитетом также запланированы отдельные поощрительные призы за активное участие в период подготовки фестиваля и во время проведения текущих мероприятий. Приложение 1 Правила проживания в Кемпинге: · Место проведения: Кемпинг: г. Бердск, база отдыха «Зеленый остров» · Участники для проживания в кемпинге, берут все необходимое для проживавния с собой (палатки, коврики, спальные мешки и тд) · Проживание на территории базы отдыха в кемпинге на время фестиваля бесплатно · Во время фестиваля будет работать столовая (участники фестиваля сами оплачивают себе питание). Также, участники могут питаться сами (будет работать прокат мангалов, решеток и тд) · На территории базы отдыха категорически запрещается употребление и распитие спиртных напитков, курение, нецензурная брань Форма анкеты-заявки для проживания в кемпинге: ФИО Контактный телефон Количество человек В какой период Приложение 2 Форма анкеты-заявки для участников в мероприятиях фестиваля (семей, молодежи и тд): ФИО Контактный телефон Мероприятия (нужное подчеркнуть) · соревнования на плотах «Семейная регата» · семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой» · конкурс на лучшее семейное блюдо «Скатерть самобранка» Приложение 3 Форма анкеты-заявки для мастеров: ФИО Контактный телефон Предлагаемые мастер-классы или изделия *Уважаемые мастера, условия вашего участия в ярмарке-продаже обговариваются с каждым из вас лично. После того, как вы вышлите заявку, с вами обязательно свяжутся *Мастер-классы проводятся на бесплатной основе Координаты фестиваля: https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika +7 913 896 77 68 +7 913 716 19 97 Приложение 4 Программа фестиваля Дата 7 июля 12:00 Заезд участников фестиваля 13:00 Строим плот «Семейная регата» 16:00 Официальное открытие фестиваля 17:00 Соревнование на плотах «Семейная регата» 20:00 Вечер у костра (вас ждут песни у костра, зажигательные танцы и многое другое) 8 июля 11:00 Крестный ход (шествие от Сретенского храма ул. Кутузова 17) 14:00 Семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой» 16:00 Конкурс «Скатерть самобранка» на самое оригинальное семейное блюдо 18:00 Шоу мыльных пузырей. Детская программа 19:00 Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности с участием коллективов г. Новосибирска и г. Бердска 9 июля 12:00 Семейная зарядка. Спортивный праздник 15:00 Детская программа «Трям, здравствуйте!» (вас ждут аниматоры, конкурсы и многое другое) 19:00 Награждение участников фестиваля 20:00 Заключительный праздничный концерт фестиваля 22:30 Салют Каждый день вас ждут · Широкая ярмарка · Отдых в палатках (бронирование мест по предварительной записи) · Семейная фотозона · Мастер-классы · Работа пятачков фестиваля Скачать Положение [380,5 Kb] (cкачиваний: 0)