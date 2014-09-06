По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храмДуховенство НовостиАнонсы
•   » » ПОЛОЖЕНИЕ о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика» 
   

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика»

Сегодня, 05:16

«Семья – любви великой царство.

В ней вера, праведность и сила…»

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении «Регионального семейного фестиваля «От мала до велика», посвященного Дню семьи, любви и верности памяти святых благоверных князей Петра и Феврони» в г. Бердске и Новосибирской области

с 7 по 9 июля 2017 года

По благословению Новосибирской Митрополии РусскойПравославной Церкви и при поддержке администрации г. Бердска

 

 

Учредители и главные организаторы:

·       Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского

·       Молодежный центр «100 друзей»

                                                     

Цель фестиваля:

Поддержка и развитие семейных традиций, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. Поддержка и пропаганда традиционных российских семейных ценностей.

 

Девиз фестиваля:

«Семья – любви великой царство. В ней вера, праведность и сила…»

 

Задачи фестиваля:

 - укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи, поддержка и

пропаганда традиционных российских семейных ценностей;

- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном

пространстве;

- содействовать повышению интереса к истории семьи и семейным традициям;

- побудить участников к размышлениям об отношениях в семье;

- воспитывать у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родителям;

- вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность;

- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;

- укрепление единства российской нации путем межнационального культурного диалога;

- знакомство с живыми народными традициями;

- возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их объединение в рамках фестивального движения;

- организация демонстрационных показов и мастер-классов как интерактивная форма общения с гостями фестиваля;

- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей;

- популяризация семейного творчества;

- обмен опытом между семьями;

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;

- повышение роли семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения;

- поддержка самобытных семейных ценностей;

- организация семейного досуга.

 

Общие положения:

- фестиваль является проектом регионального уровня и проводится один раз в год в городе Бердске;

- фестиваль проходит в течение трёх дней на берегу обского залива – база отдыха «Зеленый остров». По желанию, можно проживать в кемпинге на территории базы отдыха «Зеленый остров». Желающим проживать на берегу, необходимо заполнить анкету-заявку и ознакомится с условиями проживания в кемпинге. Заявку необходимо выслать в группу фестиваля https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika(в сообщения)(ПРИЛОЖЕНИЕ1)

- решение о проведении и организации фестиваля принимает Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей»

- общее и творческое руководство проведением фестиваля осуществляет Организационный комитет Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского; Молодежный центр «100 друзей».

 

Программа фестиваля:

- все мероприятия в рамках фестиваля проводятся в соответствии с Программой фестиваля, утвержденной Оргкомитетом;

- выступления участников и гостей фестиваля в программе;

- проведение фестивальных мероприятий;

- программа Гала-концерта утверждается Оргкомитетом;

- церемония награждения участников.

*Полная программа представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 4

 

Условия и порядок проведения фестиваля:

- для участия в фестивале приглашаются семьи, молодежь и все желающие;

- для участия в фестивальных мероприятиях: соревнования на плотах «Семейная регата», семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой», конкурс на лучшее семейное блюдо «Скатерть самобранка»; необходимо подать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) на участие в группе https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika или непосредственно по прибытию на фестиваль на стойке регистрации. Это необходимо для награждения специальными призами на Гала-концерте

- для участия в ярмарке приглашаются мастера декоративного и прикладного искусства со своими работами (необходимо прислать анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) до 30 июня 2017 года в группу https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika ) Подтверждение вашего участия обязательно согласовывается с Оргкомитетом по телефонам);

- Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок;

 

Награды:

- Грамоты;

- Благодарственные письма;

- Специальные призы

 

Поощрения участников:

- церемония награждения участников и победителей состоится 9 июля 2017 года в                    г. Бердске перед заключительным Гала-концертом, в котором принимают участие специально приглашенные гости фестиваля (участие в Гала-концерте согласовывается с Оргкомитетом);

- участникам фестиваля вручаются соответствующие грамоты, благодарственные письма, памятные сувениры и подарки;

- Оргкомитетом также запланированы отдельные поощрительные призы за активное участие в период подготовки фестиваля и во время проведения текущих мероприятий.

 

Приложение 1

Правила проживания в Кемпинге:

·     Место проведения: Кемпинг: г. Бердск, база отдыха «Зеленый остров»

·     Участники для проживания в кемпинге, берут все необходимое для проживавния с собой (палатки, коврики, спальные мешки и тд)

·     Проживание на территории базы отдыха в кемпинге на время фестиваля бесплатно

·     Во время фестиваля будет работать столовая (участники фестиваля сами оплачивают себе питание). Также, участники могут питаться сами (будет работать прокат мангалов, решеток и тд)

·     На территории базы отдыха категорически запрещается употребление и распитие спиртных напитков, курение, нецензурная брань

 

Форма анкеты-заявки для проживания в кемпинге:

ФИО

Контактный телефон

Количество человек

В какой период

 

 

 

 

 

Приложение 2

Форма анкеты-заявки для участников в мероприятиях фестиваля (семей, молодежи и тд):

ФИО

Контактный телефон

Мероприятия (нужное подчеркнуть)

 

 

·     соревнования на плотах «Семейная регата»

·     семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой»

·      конкурс на лучшее семейное блюдо «Скатерть самобранка»

 

Приложение 3

Форма анкеты-заявки для мастеров:

ФИО

Контактный телефон

Предлагаемые мастер-классы или изделия

 

 

 

        *Уважаемые мастера, условия вашего участия в ярмарке-продаже обговариваются с каждым из вас лично. После того, как вы вышлите заявку, с вами обязательно свяжутся

        *Мастер-классы проводятся на бесплатной основе

 

Координаты фестиваля:

https://vk.com/fest_ot_mala_do_welika

+7 913 896 77 68

+7 913 716 19 97

Приложение 4

Программа фестиваля

Дата

 

 

7 июля

 

12:00 Заезд участников фестиваля

13:00 Строим плот «Семейная регата»

16:00 Официальное открытие фестиваля

17:00 Соревнование на плотах «Семейная регата»

20:00 Вечер у костра (вас ждут песни у костра, зажигательные танцы и многое другое)

 

 

8 июля

 

11:00 Крестный ход

(шествие от Сретенского храма ул. Кутузова 17)

14:00 Семейная спортивная эстафета «Ты да я, да мы с тобой»

16:00 Конкурс «Скатерть самобранка» на самое оригинальное семейное блюдо

18:00 Шоу мыльных пузырей. Детская программа

19:00 Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности с участием коллективов г. Новосибирска и г. Бердска

 

 

9 июля

 

12:00 Семейная зарядка. Спортивный праздник

15:00 Детская программа «Трям, здравствуйте!» (вас ждут аниматоры, конкурсы и многое другое)

19:00 Награждение участников фестиваля

20:00 Заключительный праздничный концерт фестиваля

22:30 Салют

 

 

Каждый день вас ждут

 

·       Широкая ярмарка

·       Отдых в палатках (бронирование мест по предварительной записи)

·       Семейная фотозона

·       Мастер-классы

·       Работа пятачков фестиваля

 

Скачать Положение [380,5 Kb] (cкачиваний: 0)
   		Всего оценок: 0  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

Региональный семейный фестиваль "ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА"

Фотоальбомы >>>


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Июль 2017 (1)
Июнь 2017 (2)
Май 2017 (3)
Апрель 2017 (11)
Март 2017 (1)
Февраль 2017 (3)
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
300-летие Бердска, Великий пост, Гимназия, День Святой Троицы, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня, видео, колокола, концерт, фото
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие Образование и Православие