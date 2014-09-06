

Вчера, 05:37

В праздник Преображения Господня Митрополит Тихон возглавил торжественное богослужение во втором кафедральном храме Новосибирской Митрополии Преображенском соборе города Бердска. По древней церковной традиции правящий архиерей освятил плоды нового урожая - яблоки, сливы, виноград, арбузы и дыни. Согласно Евангелию, Иисус Христос в этот день вместе с ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — взошел помолиться на гору Фавор. Апостолы увидели, что Он преобразился — "одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить" — и как явившиеся им пророки Илия и Моисей беседовали с их Учителем. "И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один", — повествует Евангелие от Луки. Святые отцы Церкви называли Преображение днем, когда "радовались пророки и апостолы". "Когда беседуешь со светскими людьми о смысле праздника Преображения, обычно они задают вопрос - что освящается, можно ли освящать арбузы, можно ли что-то конкретное употреблять за трапезой. Все это называется бытовое христианство; к сожалению, многие из нас увлечены этим миром и забывают о цели и смысле жизни христианина", - отметил Владыка в проповеди после окончания Божественной литургии. "Господь принес другой смысл жизни, Он говорит не о земном царстве, материальном благополучии или комфорте, а о духовной жизни. Однажды Он сказал, что оно находится внутри каждого из нас. Преображение человеческой личности - это и есть Царствие Небесное. Ученики не понимали этого, поэтому Он взял самых близких, поднялся с ними на Фавор и преобразился, показал, каким должно быть человечество - преображенным", - продолжил иерарх. Он подчеркнул, что "бытовое христианство" и даже простое исполнение заповедей, безусловно, отличают человека от животных, но практически не отличают его от людей, не знающих Бога. "А когда человек хочет принять совершенство, он должен отвергнуть весь комфорт этого мира. Это не значит, что не надо ни есть, ни пить, ни отдыхать - все это нужно. Но духовная жизнь - это и труд, и молитва, поэтому надо приложить усилие, чтобы получить духовное совершенство", - считает Митрополит Тихон. "Поэтому посмотрите, как мудро Церковь установила в день Преображения Господня освящать плоды. Нам это должно напоминать о плодах христианской жизни. Ведь Господь спросит нас именно о результатах наших устремлений. Да, мы поверили в Христа, пошли путем Его заповедей, мы что-то доброе делали, каялись, но каковы плоды? Таким плодом должно стать оставление греха, душа каждого христианина должна стать иконой Христовой. И тогда наступит преображение, тогда мы будем отличаться от этого мира, потому что действительно будем Божиими людьми, как и говорил апостол Павел: "уже не я живу, но живет во мне Христос", - продолжил он. Праздновать Преображение Господне начали сперва в Палестине — в IV веке, когда мать императора Константина Великого императрица Елена построила на горе Фавор Преображенскую церковь. Первые письменные свидетельства существования этого праздника на Востоке христианского мира относятся к V веку, а к VIII веку он уже вошел в церковный канон. Хронология евангельских событий связывает праздник с распятием Спасителя, но предпасхальный Великий пост с его сосредоточенно-покаянным настроем плохо сочетался с внутренним смыслом праздника Преображения, и отсчет решено было вести от праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября), также посвященного воспоминанию страстей Христовых. За сорок дней до него — 19 августа — и был установлен день праздника. "И печально, если эти плоды окажутся тем, с чего я начал - бытовым христианством. Гром грянул - перекрестились, заболел кто-то - побежали в храм, кто-то умер - поставили свечку, вот и вся наша вера. Что заботы этого мира докажут нам, что семя, которое Господь посеял в нас, семя святости и небесного Царства, засохло и не имело корня, потому что упало на каменистую почву. Поэтому сегодня мы должны думать не о том, что принесли освящать виноград, не о том, что яблоки можно вкушать с этого дня, а задуматься над тем, какие плоды мы принесем Богу", - заключил глава Новосибирской Митрополии. Строительство кафедрального собора в честь Преображения Господня в Бердске было начато 7 июля 1992 года. В августе 1998 года из Каменск-Уральска были привезены девять колоколов, установленных на соборной звоннице. С 1999 года при храме работает воскресная школа. Епархиальный медиа-центр nskmi.ru