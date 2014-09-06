Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления со светлым и радостным праздником

Рождества Христова и Новым годом!

Двадцать столетий светит Свет во тьме, Явившись в мир Рождеством Спасителя Бога. И сегодня вновь над бушующим

мирским морем, над бурею человеческих страстей звучит благовест об этом великом событии в жизни земли,

ХРИСТО РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ !!!

«Придём же ныне все и склонимся к смиренным яслям, осиянным Божественной славой. Склонимся, ибо здесь начало нашего спасения, начало нашей вечности. Путь, Истина и Жизнь — Христос Бог явился в мир.

И мир Свой принес Богомладенец на землю, и Божий мир даровал людям

Христос Спаситель подвигом краткой земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу этот Божий мир – Божественная любовь и Божественное милосердие».

Пусть дела милосердия и христианской благотворительности будут нашими приятными дарами,

Родившемуся, в яслях Вифлеемских.

Будем учиться видеть тех, кто нуждается в нашей помощи и участии.

Желаем Вам, всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мира, любви, добра,

Благоденствия и помощи Божией во всех Ваших благих делах и начинаниях!

С уважением и благодарностью,

Благочинный Новосибирского епархиального сельского Округа,

помощник Настоятеля Преображенского кафедрального собора г. Бердска,

Протоиерей Георгий Пивоваров.

Председатель Попечительского фонда развития Православной Гимназии города Бердска

Минин Иван Сергеевич

Коллектив НОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского» г. Бердска

Рождество Христов 2017/2018 год