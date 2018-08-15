|• Бердск Православный » Приходская жизнь » В Новосибирске издан новый учебник для православных гимназий и воскресных школ
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Учебное пособие «Новые светильники Церкви Русской» автора М.К. Третьяковой и под редакторством протоиерея председателя Отдела образования и просвещения протоиерея Бориса Пивоварова получило гриф «Одобрено» Русской Православной Церкви.
Экспертной комиссией Русской Православной Церкви присвоен гриф «Одобрено» пособию для православных гимназий и старших групп воскресных школ «Новые светильники Церкви Русской» (автор М.К. Третьякова, под. ред. Протоиерея Бориса Пивоварова).
Также по ходатайству СОРОиК книге присвоен гриф «Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви на основании заключения Синодального отдела религиозного образования и катехизации».
Учебное пособие размещено в открытом доступе, его можно скачать на сайте
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.
Фото из архива воскресной школы Вознесенского собора
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