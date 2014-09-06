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XXII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения. «Молодежь: свобода и ответственность»

Сегодня, 08:33

ноябрь-декабрь 2018 года

Пленарное заседание« Молодежь: свобода и ответственность » 28 ноября 2018 г. Дворец культуры железнодорожников г. Новосибирска . Регистрация участников с 10:00. Начало заседания — 11:00

Наименование мероприятия

Ответственные

Дата

Место проведения

1.

Педагогическая конференция «Сохранение исторической памяти: диалог поколений»

протоиерей Борис Пивоваров, Н.Н.Попова

31 октября

10:00

НИПКиПРО Красный проспект, 2, ауд. 406

2.

Круглый стол «Можно ли быть свободным без ответственности»

протоиерей Дмитрий Лазарев, руководитель Отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями; М.П.Короткова руководитель Ассоциации Сестричеств милосердия Новосибирской Митрополии

10 ноября

12:00

ГНОКБ,

конференц-зал

3.

Совместная секция Молодёжного отдела и Епархиального медиацентра.

«Православная молодежь в современном медиа-пространстве: проблемы и перспективы»

 

 

протоиерей Иаков Конкин, заместитель председателя Епархиального медиа-центра; Л.А.Ткаченко, исполнительный директор Епархиального медиа-центра; иерей Иоанн Кизюн-Войтович, руководитель молодёжного епархиального отдела

11 ноября

13:00

 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

4.

Михайловский слет православной молодежи (подросткового возраста), посвященный дню памяти Архистратига Михаила и практический семинар для руководителей приходских подростковых клубов патриотической направленности

протоиерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, Правоохранительными органами и казачеством

17 ноября

12:00

 

18 ноября

12:00

 

Учебный центр «Казачья молодежь Сибири», г. Искитим, ул. Элеваторная, 2

5.

Секционное заседание НРОО Общество русской словесности «Духовно-нравственное наследие русской литературы»

Л.Г.Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов»;Л.В.Потеряева, директор Лицея №22; О.А.Прасолова, зам.директора Лицея №22

20 ноября

11:00

МБОУ Лицей №22 «Надежда Сибири»

6.

Конференция по дошкольному образованию и воспитанию «Воспитание сердца, воспитание ума, воспитание воли»

протоиерей Борис Пивоваров,

Л.И.Малеева

21 ноября

14:30–16:30

Выставочный центр

СО РАН,

конференц-зал

(Золотодолинская, 11)

7.

Круглый стол «Традиционная культура и неоязычество»

протоиерей Димитрий Сальников

21 ноября

15:00

ДК им.Октябрьской революции

8.

Секционное заседание «Православие и традиционная народная культура в системе воспитания социально-ответственной личности»

В.И.Байтуганов, руководитель Школы русской традиционной культуры «Васюганье», член гильдии фольклористов России, доцент НГПУ

22 ноября 11:00

Новосибирская областная государственная научная библиотека

9.

Нравственное воспитание молодежи в профессиональной деятельности педагога

М.И.Стрельцова,

профессор НГПУ

25 ноября

14:00

Дом офицеров

10.

Монашеская секция

епископ Колыванский Павел,

иеромонах Симон (Истюков)

27 ноября

 

Троице-Владимирский собор

11.

Конференция Союза православных педагогов

«Значение предмета «Основы православной культуры» для развития самостоятельности и личной ответственности школьников»

Л.Г.Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов»; Капустина О.В., кандидат педагогических наук

директор Института культуры и молодёжной политики НГПУ; О.А.Прасолова, зам.директора Лицея №22

29 ноября

11:00

НГПУ, зал заседаний Ученого совета

12.

Конференция по социальному служению Новосибирской епархии «Молодежь и добровольцы в социальном служении»

 

иерей Владимир Добринов,руководитель Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению

29 ноября

12:00–14:00

Помещение Воскресной школы Вознесенского кафедрального собора

13.

Дискуссия с участием преподавателей вузов «Роль религиозного и атеистического мировоззрения в профессиональной деятельности преподавателя»

Т.Е.Зинченко, доцент СГУВТ

1 декабря

10:00–

СГУВТ

актовый зал

14.

Круглый стол

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков с нарушением слуха: опыт, проблемы, перспективы»

протоиерей Александр Матрук, настоятель храма; Н.Н.Соколов, руководитель Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих

6 декабря

11.00 – 16.00

Храм Покрова Божией Матери,

конференц-зал

15.

Заседание настоятелей храмов и руководителей молодежных клубов

«Обмен опытом молодежной работы на приходах»

иерей Иоанн Кизюн-Войтович, руководитель молодёжного епархиального отдела

8 декабря

12:00-13:00

Большой зал Епархиального Управления

16.

Конференция «Семья: свобода и ответственность»

И.Г.Путинцева, директорМАОУ ОЦ «Горностай», член НРОО «Союз православных женщин»

8 декабря

12:00

МАОУ ОЦ «Горностай»

17.

Школьная (детская) секция

«VII Открытые Тихомировские Чтения»

Л.Д.Яковлева, зам. директора по ВР, руководитель музея «У истоков города»

 

11 декабря

12:00 – работа секций;

14 декабря

13:00 – пленарное заседание

МБОУ Новосибирская классическая гимназия №17

18.

Конференция «Свобода и ответственность, как базовые нравственные ценности человека»

 

игумен Владимир (Соколов), руководитель Отдела по тюремному служению;

Н.В.Гелимханова, психолог Отдела по тюремному служению

[12 – 19]декабря

Точная дата дата и время уточняются

 

ФКУ ИК-18

19.

Панельная дискуссия

«Церковь и государство: новое во взаимоотношениях»

 

иерей Александр Сахненко, начальник Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества

15 декабря

13:00 – 13:50 панельная дискуссия

14:00 – 15:00 работа секций

Маринс Парк Отель Новосибирск

20.

Съезд миссионеров и катехизаторов

Новосибирской Епархии

иерей Георгий Нестеров

 

январь,

дата и время

по согласованию

Помещение Воскресной школы Вознесенского кафедрального собора

Библиотечные секции

1.

Круглый стол «Молодежь: свобода и ответствнность»

(студенческие доклады)

протоиерей Андрей Фёдоров;

Е.А.Романькова, проректор по воспитательной работе

16 ноября

10:00

Библиотека НГАУ (аграрный институт)

2.

Секционное заседание«Молодежь: свобода и ответственность»

(для студентов и преподавателей кафедры истории культуры и музеологии)

протоиерей Андрей Фёдоров;

Директор библиотеки Л.Н.Есина

20 ноября

12:00

вторник

Библиотека НГПУ

3.

Круглый стол по житиям святых для школьников и преподавателей Колледжа

протоиерей Андрей Фёдоров;

Л.В. Ефанова

22 ноября

Колледж легкой промышленности и сервиса, ул. Зорге, 12

4.

Конференция учащихся лицеев и школ Дзержинского района г. Новосибирска на тему: «Молодежь: свобода и ответственность»

протоиерей Андрей Фёдоров;

Г.А.Дмитриева

27 ноября,

12:00

Библиотека им. Белинского

5.

Круглый стол «Молодежь: свобода и ответственность» (для преподавателей фин. академии и сотрудников библиотечной системы)

протоиерей Андрей Фёдоров;

Г.А.Дмитриева

29 ноября,

12:00

Библиотека им. Белинского

6

Круглый стол «Молодежь: свобода и ответственность»

протоиерей Андрей Фёдоров;

Врио директора Гимназии Волкова Н.Л.

4,5 декабря

15.00

НОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского»

7.

Круглый стол «Молодежь: свобода и ответственность»

протоиерей Андрей Фёдоров

время и дата согласовываются

Библиотека для слепых и слабовидящих

8

Круглый стол «Молодежь: свобода и ответственность»

протоиерей Андрей Фёдоров

время и дата согласовываются

Библиотека Грина, ул. Бетонная, 7

 

 
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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

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