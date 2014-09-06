XXII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения. «Молодежь: свобода и ответственность»

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Пленарное заседание« Молодежь: свобода и ответственность » 28 ноября 2018 г. Дворец культуры железнодорожников г. Новосибирска . Регистрация участников с 10:00. Начало заседания — 11:00
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№
|
Наименование мероприятия
|
Ответственные
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Дата
|
Место проведения
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1.
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Педагогическая конференция «Сохранение исторической памяти: диалог поколений»
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протоиерей Борис Пивоваров, Н.Н.Попова
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31 октября
10:00
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НИПКиПРО Красный проспект, 2, ауд. 406
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2.
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Круглый стол «Можно ли быть свободным без ответственности»
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протоиерей Дмитрий Лазарев, руководитель Отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями; М.П.Короткова руководитель Ассоциации Сестричеств милосердия Новосибирской Митрополии
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10 ноября
12:00
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ГНОКБ,
конференц-зал
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3.
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Совместная секция Молодёжного отдела и Епархиального медиацентра.
«Православная молодежь в современном медиа-пространстве: проблемы и перспективы»
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протоиерей Иаков Конкин, заместитель председателя Епархиального медиа-центра; Л.А.Ткаченко, исполнительный директор Епархиального медиа-центра; иерей Иоанн Кизюн-Войтович, руководитель молодёжного епархиального отдела
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11 ноября
13:00
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Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
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4.
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Михайловский слет православной молодежи (подросткового возраста), посвященный дню памяти Архистратига Михаила и практический семинар для руководителей приходских подростковых клубов патриотической направленности
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протоиерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, Правоохранительными органами и казачеством
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17 ноября
12:00
18 ноября
12:00
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Учебный центр «Казачья молодежь Сибири», г. Искитим, ул. Элеваторная, 2
|
5.
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Секционное заседание НРОО Общество русской словесности «Духовно-нравственное наследие русской литературы»
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Л.Г.Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов»;Л.В.Потеряева, директор Лицея №22; О.А.Прасолова, зам.директора Лицея №22
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20 ноября
11:00
|
МБОУ Лицей №22 «Надежда Сибири»
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6.
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Конференция по дошкольному образованию и воспитанию «Воспитание сердца, воспитание ума, воспитание воли»
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протоиерей Борис Пивоваров,
Л.И.Малеева
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21 ноября
14:30–16:30
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Выставочный центр
СО РАН,
конференц-зал
(Золотодолинская, 11)
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7.
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Круглый стол «Традиционная культура и неоязычество»
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протоиерей Димитрий Сальников
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21 ноября
15:00
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ДК им.Октябрьской революции
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8.
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Секционное заседание «Православие и традиционная народная культура в системе воспитания социально-ответственной личности»
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В.И.Байтуганов, руководитель Школы русской традиционной культуры «Васюганье», член гильдии фольклористов России, доцент НГПУ
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22 ноября 11:00
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Новосибирская областная государственная научная библиотека
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9.
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Нравственное воспитание молодежи в профессиональной деятельности педагога
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М.И.Стрельцова,
профессор НГПУ
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25 ноября
14:00
|
Дом офицеров
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10.
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Монашеская секция
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епископ Колыванский Павел,
иеромонах Симон (Истюков)
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27 ноября
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Троице-Владимирский собор
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11.
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Конференция Союза православных педагогов
«Значение предмета «Основы православной культуры» для развития самостоятельности и личной ответственности школьников»
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Л.Г.Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов»; Капустина О.В., кандидат педагогических наук
директор Института культуры и молодёжной политики НГПУ; О.А.Прасолова, зам.директора Лицея №22
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29 ноября
11:00
|
НГПУ, зал заседаний Ученого совета
|
12.
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Конференция по социальному служению Новосибирской епархии «Молодежь и добровольцы в социальном служении»
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иерей Владимир Добринов,руководитель Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
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29 ноября
12:00–14:00
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Помещение Воскресной школы Вознесенского кафедрального собора
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13.
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Дискуссия с участием преподавателей вузов «Роль религиозного и атеистического мировоззрения в профессиональной деятельности преподавателя»
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Т.Е.Зинченко, доцент СГУВТ
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1 декабря
10:00–
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СГУВТ
актовый зал
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14.
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Круглый стол
«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков с нарушением слуха: опыт, проблемы, перспективы»
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протоиерей Александр Матрук, настоятель храма; Н.Н.Соколов, руководитель Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих
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6 декабря
11.00 – 16.00
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Храм Покрова Божией Матери,
конференц-зал
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15.
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Заседание настоятелей храмов и руководителей молодежных клубов
«Обмен опытом молодежной работы на приходах»
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иерей Иоанн Кизюн-Войтович, руководитель молодёжного епархиального отдела
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8 декабря
12:00-13:00
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Большой зал Епархиального Управления
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16.
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Конференция «Семья: свобода и ответственность»
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И.Г.Путинцева, директорМАОУ ОЦ «Горностай», член НРОО «Союз православных женщин»
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8 декабря
12:00
|
МАОУ ОЦ «Горностай»
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17.
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Школьная (детская) секция
«VII Открытые Тихомировские Чтения»
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Л.Д.Яковлева, зам. директора по ВР, руководитель музея «У истоков города»
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11 декабря
12:00 – работа секций;
14 декабря
13:00 – пленарное заседание
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МБОУ Новосибирская классическая гимназия №17
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18.
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Конференция «Свобода и ответственность, как базовые нравственные ценности человека»
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игумен Владимир (Соколов), руководитель Отдела по тюремному служению;
Н.В.Гелимханова, психолог Отдела по тюремному служению
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[12 – 19]декабря
Точная дата дата и время уточняются
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ФКУ ИК-18
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19.
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Панельная дискуссия
«Церковь и государство: новое во взаимоотношениях»
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иерей Александр Сахненко, начальник Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
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15 декабря
13:00 – 13:50 панельная дискуссия
14:00 – 15:00 работа секций
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Маринс Парк Отель Новосибирск
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20.
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Съезд миссионеров и катехизаторов
Новосибирской Епархии
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иерей Георгий Нестеров
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январь,
дата и время
по согласованию
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Помещение Воскресной школы Вознесенского кафедрального собора