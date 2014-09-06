|• Бердск Православный » Приходская жизнь » В Бердске состоялся традиционный общегородской крестный ход
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4 ноября по традиции бердчане прошли крестным ходом от Преображенского кафедрального собора до главной площади города Бердска. Молитвенное шествие было приурочено празднованию Дня народного единства и памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Крестный ход возглавил настоятель Преображенского кафедрального собора иеромонах Владимир (Бирюков), также в шествии приняли участие духовенство бердских храмов - Преображенского собора, Сретенского и Богоявленского приходов, прихожане, жители Бердска.
Активное участие в крестном ходе также приняли учащиеся православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска.
Крестный ход в честь Дня народного единства проходит в Бердске ежегодно с 2013 года.
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