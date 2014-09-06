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В Бердске состоялся традиционный общегородской крестный ход

8 ноя 2019

В Бердске состоялся традиционный общегородской крестный ход

4 ноября по традиции бердчане прошли крестным ходом от Преображенского кафедрального собора до главной площади города Бердска. Молитвенное шествие было приурочено празднованию Дня народного единства и памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Крестный ход возглавил настоятель Преображенского кафедрального собора иеромонах Владимир (Бирюков), также в шествии приняли участие духовенство бердских храмов - Преображенского собора, Сретенского и Богоявленского приходов, прихожане, жители Бердска.

Активное участие в крестном ходе также приняли учащиеся православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска.

Крестный ход в честь Дня народного единства проходит в Бердске ежегодно с 2013 года.

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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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