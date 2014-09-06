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В Бердске состоялся IX городской творческий конкурс «Рождество Христово»

13 янв 2020

В Бердске состоялся IX городской творческий конкурс «Рождество Христово»

В декабре 2019 года в рамках XIII городского детско-юношеского фестиваля «Творчество» коллективом православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского г. Бердска в девятый раз был проведен городской творческий конкурс «Рождество Христово».

 

Приобщение детей и молодежи к отечественному духовному наследию, традициям православной культуры является для Русской Православной Церкви одним из важных направлений деятельности.

 

Задачами конкурса являлось духовно-нравственное воспитание и просвещение населения, создание условий для гармоничного и всестороннего художественного развития подрастающего поколения, привлечения внимания к творческим достижениям юных дарований, а также укрепления творческих связей между светскими и церковными образовательными учреждениями. Возраст участников включал в себя четыре возрастные группы с пяти до семнадцати лет включительно.

 

Конкурс включал в себя две номинации: конкурс рисунков и декоративно-прикладное творчество. Было подано 28 заявок из образовательных учреждений города. Более 250 работ приняли участие в конкурсе от общеобразовательных и воскресных школ города Бердска, включая все школы искусств, гимназии, лицеи, центр детского творчества и дошкольные образовательные учреждения.

 

Участники конкурса отразили в своих работах всё то, что окружает их в повседневной жизни: родной дом и город, семья, природа в разных её проявлениях. Темой работ стали сюжеты из Священного Писания о Рождестве Христовом. Особое внимание уделили теме «Роль православия в Великой Победе», посвященной 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

Выставка конкурсных работ состоялась на праздничном Рождественском концерте 7 января 2020 года во Дворце Культуры «Родина» г. Бердска.

nskmi.ru
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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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