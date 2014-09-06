В Бердске состоялся IX городской творческий конкурс «Рождество Христово»

В декабре 2019 года в рамках XIII городского детско-юношеского фестиваля «Творчество» коллективом православной гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского г. Бердска в девятый раз был проведен городской творческий конкурс «Рождество Христово».

Приобщение детей и молодежи к отечественному духовному наследию, традициям православной культуры является для Русской Православной Церкви одним из важных направлений деятельности.

Задачами конкурса являлось духовно-нравственное воспитание и просвещение населения, создание условий для гармоничного и всестороннего художественного развития подрастающего поколения, привлечения внимания к творческим достижениям юных дарований, а также укрепления творческих связей между светскими и церковными образовательными учреждениями. Возраст участников включал в себя четыре возрастные группы с пяти до семнадцати лет включительно.

Конкурс включал в себя две номинации: конкурс рисунков и декоративно-прикладное творчество. Было подано 28 заявок из образовательных учреждений города. Более 250 работ приняли участие в конкурсе от общеобразовательных и воскресных школ города Бердска, включая все школы искусств, гимназии, лицеи, центр детского творчества и дошкольные образовательные учреждения.

Участники конкурса отразили в своих работах всё то, что окружает их в повседневной жизни: родной дом и город, семья, природа в разных её проявлениях. Темой работ стали сюжеты из Священного Писания о Рождестве Христовом. Особое внимание уделили теме «Роль православия в Великой Победе», посвященной 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка конкурсных работ состоялась на праздничном Рождественском концерте 7 января 2020 года во Дворце Культуры «Родина» г. Бердска.

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