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Гимн России. Проект сибирских филиалов ВГТРК

3 ноя 2021

Гимн России на национальных инструментах народов Сибири и в традиционном вокальном исполнении. Проект создали во время подготовки к интернет-марафону «Славься, Отечество!», посвящённому Дню народного единства.

 

Гимн исполняют:

 

Новосибирская область. Камерный хор Новосибирской филармонии. Главный дирижёр – Игорь Юдин;

 

Республика Алтай. Государственный оркестр Республики Алтай и ансамбль народных инструментов «Шуну» (топшуур, икили, шоор);

 

Республика Тыва. Музыканты Эрес Ховалыг и Андрей Монгуш (эгил);

 

Республика Хакасия. Солист филармонии Республики Хакасия Евгений Улгубашев (хомыс);

 

Алтайский край. Руководитель Чарышского народного дома Александр Головин (скрипка);

 

Иркутская область. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Народный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

 

Кемеровская область. Шорский фольклорно-этнографический ансамбль «Чалтыс»;

 

Красноярский край. Полуостров Таймыр. Руководитель эколого-этнографического клуба «Хилис» Татьяна Жаркова (варган);

 

Новосибирская область, Бердск. Преображенский кафедральный собор. Звонарь Алексей Талашкин (звонница);

 

Омская область. Главный дирижёр Омского Государственного народного хора Владимир Евдокимов (баян);

 

Томская область. Студент Тамаз Якшиев (курай);

 

Режиссёр – Евгений Шапувалов;

 

Аранжировка – Владислав Сабанцев.

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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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