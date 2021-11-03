|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Гимн России. Проект сибирских филиалов ВГТРК
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Гимн России на национальных инструментах народов Сибири и в традиционном вокальном исполнении. Проект создали во время подготовки к интернет-марафону «Славься, Отечество!», посвящённому Дню народного единства.
Гимн исполняют:
Новосибирская область. Камерный хор Новосибирской филармонии. Главный дирижёр – Игорь Юдин;
Республика Алтай. Государственный оркестр Республики Алтай и ансамбль народных инструментов «Шуну» (топшуур, икили, шоор);
Республика Тыва. Музыканты Эрес Ховалыг и Андрей Монгуш (эгил);
Республика Хакасия. Солист филармонии Республики Хакасия Евгений Улгубашев (хомыс);
Алтайский край. Руководитель Чарышского народного дома Александр Головин (скрипка);
Иркутская область. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Народный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;
Кемеровская область. Шорский фольклорно-этнографический ансамбль «Чалтыс»;
Красноярский край. Полуостров Таймыр. Руководитель эколого-этнографического клуба «Хилис» Татьяна Жаркова (варган);
Новосибирская область, Бердск. Преображенский кафедральный собор. Звонарь Алексей Талашкин (звонница);
Омская область. Главный дирижёр Омского Государственного народного хора Владимир Евдокимов (баян);
Томская область. Студент Тамаз Якшиев (курай);
Режиссёр – Евгений Шапувалов;
Аранжировка – Владислав Сабанцев.
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