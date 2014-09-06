По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храм НовостиАнонсыДоска объявлений
•   » » Расписание Богослужений на 1-8 января 
   

Расписание Богослужений на 1-8 января

Сегодня, 05:59

1  января.  Воскресенье.      

Мученика  Вонифатия(290).

Божественная  Литургия   в   8.00

Вечернее  Богослужение   в    16.00

2  января.  Понедельник.

Праведного Иоанна Кронштадтского(1908).

Божественная  Литургия   в   8.00

С О Б О Р О В А Н И Е    в   10.00

5  января.  Четверг.

Вечернее  Богослужение   в    16.00

6   января.  Пятница.

Рождественский  сочельник.

Божественная  Литургия   в  8.00

Вечернее  Богослужение   в    16.00

7  января.  Суббота. 

Рождество  Господа  Бога  

и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа.

Божественная Литургия  в полночь в 00.00

Божественная  Литургия   в  8.00

Рождественский концерт в ДК«Родина» в 16.00

Вечернее  Богослужение   в   16.00

8  января.  Воскресенье.      

Собор Пресвятой Богородицы.

Божественную  Литургию

совершает  Митрополит  ТИХОН  в  9.30

Вечернее  Богослужение   в    16.00

 

 
   		Всего оценок: 0  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

7 января в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Фотоальбомы


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Январь 2017 (2)
Декабрь 2016 (3)
Ноябрь 2016 (6)
Октябрь 2016 (12)
Сентябрь 2016 (8)
Август 2016 (3)
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
300-летие Бердска, Великий пост, видео, Гимназия, День народного единства, День Святой Троицы, День славянской письменности и культуры, колокола, концерт, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, фото, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие