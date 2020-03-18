Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции

Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество принимаются перечисленные ниже правила, составленные с учетом канонической и богослужебной Традиции Русской Православной Церкви.

До изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответствующих указаний от епархиального управления о полном или частичном прекращении действия настоящей инструкции на приходах, Патриарших, архиерейских и монастырских подворьях, а также в монастырях Московской епархии необходимо выполнять следующее.

Относительно Причащения Святых Христовых Таин

1. Имея в виду, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено, ибо там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, а также что Святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела (см., к примеру, молитвы святителя Иоанна Златоуста, 7-ую и 9-ую из последования ко Святому Причащению), с учетом, при этом, исторической практики Православной Церкви в условиях эпидемий[1] — преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды согласно практике, предусмотренной при стирке платов.

2. Преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде.

3. Для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки.

4. Платы при причащении мирян использовать только для убережения Святых Таин от возможного падения на пол и для обтирания лжицы, а для утирания уст по отдельности для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. Платы кипятить и стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования.

5. Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши.

Относительно совершения таинств Крещения и Миропомазания

6. Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. В связи с этим таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией (протиранием) купели (баптистерия) дезинфицирующей жидкостью (список рекомендованных жидкостей прилагается).

7. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Относительно совершения таинства Елеосвящения

8. При совершении «общих соборований», то есть Елеосвящения, в храмах использовать для каждого прихожанина по отдельности одноразовую стрючицу (к примеру, ватные палочки) с последующим сожжением.

Иные указания относительно совершения богослужений, пастырской практики и приходской жизни

9. Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.

10. Возвращаясь к уставной практике, подвергшейся изменению в последние годы, помазание на всенощном бдении совершать только в тех случаях, когда совершается лития и освящение елея. В тех же случаях, когда помазание совершается, использовать для каждого прихожанина по отдельности одноразовую стрючицу (к примеру, ватную палочку) с последующей утилизацией. В иных случаях совершать лобзание Евангелия или праздничной иконы (Креста) после полиелея с преподанием благословения священнослужителем и протиркой Евангелия и иконы (Креста) после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора.

11. Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования.

12. Для раздачи просфор, а также освященных хлебов на всенощном бдении использовать одноразовые гигиенические перчатки.

13. Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования и тщательно омывая кипятком.

14. Приостановить до особого распоряжения работу воскресных школ, а также приходских секций и кружков.

15. Социальным службам приходов, подворий и монастырей по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости.

Указания общего характера

16. Настоятелям, игуменам и игумениям предписать сотрудникам приходов, подворий и монастырей неукоснительно соблюдать общие меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа).

17. Обеспечить частое проветривание храмов, а также приходских и монастырских помещений общего доступа, установив обязательный график проветривания.

18. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели общего пользования (в т.ч. места для написания записок, свечные ящики и др.), а также дверных ручек.

19. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

20. Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов, подворий и монастырей ответственно и внимательно относиться к своему самочувствию. При недомогании немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении) и обращаться за медицинской помощью.

21. Настоятелям, игуменам и игумениям организовать обязательный замер температуры перед началом трудового дня (к примеру, при помощи бесконтактного термометра) у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан.

22. Объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). Также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов.

[1] — В частности: причащение больных заразными болезнями после других причастников (или даже на отдельно совершаемом богослужении) с обтиранием после каждого причащающегося лжицы тканью и последующим ее сожжением; использование для больных отдельного сосуда и лжицы; омовение таковых в уксусе с выливанием последнего в сухой колодец (см. С.В. Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителей; Пидалион с толкованиями преподобного Никодима Святогорца — на правило VI.28).

Приложение

Для санитарной обработки рекомендуются следующие препараты:

препараты на основе третичных амидов (к примеру Эволайн-4Д);

3% перекись водорода;

70% изопропиловый спирт (к примеру Септолит антисептик);

75% этиловый спирт;

хлорсодержащие препараты (для уборки помещений).

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