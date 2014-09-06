|• Бердск Православный » Храм в честь Богоявления Господня » Митрополит Тихон освятил Богоявленский храм
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1 апреля в городе начал свою работу третий храм.
Множество прихожан пришли сегодня в новый храм. Освящение храма Богоявления Господня провел митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Напомним, что этого дня прихожане ждали давно. Уже в Крещение здесь проводился чин освящения воды, люди приходили сюда и даже ставили свечи.
Однако полноценную работу храм начал только сегодня, после чина освящения. Теперь здесь регулярно будут проводиться службы и все церковные таинства.
Напомним, в Богоявленском храме есть уникальные иконы, такие как Помощь в родах (рядом расположен роддом, а значит будущие мамы смогут зайти, помолиться), лик святого Вонифатия, которому нужно молиться об исцелении от алкоголизма. Одна из икон, как рассказал настоятель храма отец Сергей,передана в Богоявленский храм из крупнейшего в мире центра православного монашества — Афона.
Константин и Ксения пришли на освящение храма всей семьей, вместе со своими тремя малышами.
— Здесь мы впервые, — говорит Константин. – Вообще-то мы являемся прихожанами Сретенского храма, я там прислуживаю. А сегодня здесь большой праздник, поэтому и пришли.
Для жителей Микрорайона – это настоящий праздник, ведь до настоящего момента в этом районе города не было церквей.
Фото Александры ВЕТРОВОЙ
http://svidetel24.info/archives/49392
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