Митрополит Тихон освятил Богоявленский храм

1 апреля в городе начал свою работу третий храм.

Множество прихожан пришли сегодня в новый храм. Освящение храма Богоявления Господня провел митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Напомним, что этого дня прихожане ждали давно. Уже в Крещение здесь проводился чин освящения воды, люди приходили сюда и даже ставили свечи.

Однако полноценную работу храм начал только сегодня, после чина освящения. Теперь здесь регулярно будут проводиться службы и все церковные таинства.



Митрополит подчеркнул, что строительство новых храмов – это продолжение духовного возрождения России. Митрополит вручил благодарственные письма меценатам и бердчанам, принимавшим активное участие в строительстве храма. Также митрополит Тихон вручил настоятелю храма отцу Сергию икону.



Храм Богоявления Господня стал третьим православным храмом в Бердске. На территории храмового комплекса также построен дом для паломников, купель – единственная в своем роде в городе, в неё смогут погружаться взрослые, а так же воскресная школа. Построили храм на средства меценатов.

Напомним, в Богоявленском храме есть уникальные иконы, такие как Помощь в родах (рядом расположен роддом, а значит будущие мамы смогут зайти, помолиться), лик святого Вонифатия, которому нужно молиться об исцелении от алкоголизма. Одна из икон, как рассказал настоятель храма отец Сергей,передана в Богоявленский храм из крупнейшего в мире центра православного монашества — Афона.

Константин и Ксения пришли на освящение храма всей семьей, вместе со своими тремя малышами.

— Здесь мы впервые, — говорит Константин. – Вообще-то мы являемся прихожанами Сретенского храма, я там прислуживаю. А сегодня здесь большой праздник, поэтому и пришли.

Для жителей Микрорайона – это настоящий праздник, ведь до настоящего момента в этом районе города не было церквей.

Фото Александры ВЕТРОВОЙ

http://svidetel24.info/archives/49392