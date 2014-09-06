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Митрополит Тихон освятил Богоявленский храм

2 апр 2017

1 апреля в городе начал свою работу третий храм.

Множество прихожан пришли сегодня в новый храм. Освящение храма Богоявления Господня провел митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Напомним, что этого дня прихожане ждали давно. Уже в Крещение здесь проводился чин освящения воды, люди приходили сюда и даже ставили свечи.

Однако полноценную работу храм начал только сегодня, после чина освящения. Теперь здесь регулярно будут проводиться службы и все церковные таинства.


Митрополит подчеркнул, что строительство новых храмов – это продолжение духовного возрождения России. Митрополит вручил благодарственные письма меценатам и бердчанам, принимавшим активное участие в строительстве храма. Также митрополит Тихон вручил настоятелю храма отцу Сергию икону.


Храм Богоявления Господня стал третьим православным храмом в Бердске. На территории храмового комплекса также построен дом для паломников, купель – единственная в своем роде в городе, в неё смогут погружаться взрослые, а так же воскресная школа. Построили храм на средства меценатов.

Напомним, в Богоявленском храме есть уникальные иконы, такие как Помощь в родах (рядом расположен роддом, а значит будущие мамы смогут зайти, помолиться), лик святого Вонифатия, которому нужно молиться об исцелении от алкоголизма. Одна из икон, как рассказал настоятель храма отец Сергей,передана в Богоявленский храм из крупнейшего в мире центра православного монашества — Афона.

Константин и Ксения пришли на освящение храма всей семьей, вместе со своими тремя малышами.

— Здесь мы впервые, — говорит Константин. – Вообще-то мы являемся прихожанами Сретенского храма, я там прислуживаю. А сегодня здесь большой праздник, поэтому и пришли.

Для жителей Микрорайона – это настоящий праздник, ведь до настоящего момента в этом районе города не было церквей.

Фото Александры ВЕТРОВОЙ

http://svidetel24.info/archives/49392
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Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

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Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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