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Орден от патриарха Кирилла получил прораб Богоявленского храма на его открытии

2 апр 2017

Высокую награду прорабу Александру Симакову вручил митрополит Тихон, который освятил новую деревянную церковь и подарил ее настоятелю отцу Сергию икону. (ВИДЕО, ФОТО).

Митрополит наградил тех, без чьей помощи храм бы не появился

Новый храм в честь Богоявления Господня освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 1 апреля в Бердске. На торжественную церемонию открытия церкви пришло около 300 человек. С самого утра в храме были распахнуты двери, и люди шли как просто полюбоваться новым строением, так и помолиться и поставить свечу.

Напомним, первый камень в строительстве храмового комплекса заложили в 2015 году. Уже летом 2016 года освятили и установил семь куполов новой бердской церкви. Три главных — позолоченные, а четыре меньшего размера напоминают макушки Собора Василия Блаженного в Москве: они окрашены в разные цвета. Вокруг храма выложили плитку, установили фонари и высадили деревья и кустарники. Однако благоустройство еще не окончено. Кроме того, пока еще не достроена воскресная школа и дом поломников. Сама церковь получилась светлой и просторной — с витражными окнами, колокольней и богато убранном алтарем.

В своем выступлении владыка Тихон отметил, как важно, по его мнению, появление новых храмов в России. Пару десятков лет назад в Новосибирске количество церквей исчислялось единицами, а сегодня — уже сотнями. Более 300 православных сооружений построено на территории региона.

— Мы воздвигаем на храмах крест Христов. Все думают, что храм — это основное. Храм — это подножие креста. Крест — это украшение церкви. Когда мы проходим мимо храма, мы крестимся, взирая на святой крест. А крест — это символ любви, — подчеркнул митрополит.

Владыка призвал помогать ближним, строить семьи на любви и взаимоуважении, жертвовать нуждающимся. Отцу Сергию (Рогову), настоятелю нового храма, он вручил икону.

— Сегодня на этот храм сошла божественная благодать, которая исправляет и спасает каждого человека, врачует все его немощи — и духовные, и телесные, — сказал Тихон.

Автор видео Ксения Горелова

Особенное внимание уделили меценатам и строителям, с чьей помощь появился храм. Самую главную награду — Орден Преподобного Серафима Саровского — по указу самого патриарха Кирилла получил Александр Симаков. Именно он руководил строительством деревянной церкви.

Епархиальные памятные знаки за усердные труды получили бизнесмен Александр Скляров, архитектор Игорь Репьюк, архитектор Андрей Исаев и ряд строителей и благотворителей. Благодарственные грамоты вручили и другим помощникам строительства, в том числе депутатам горсовета Константину Болтрукевичу и Ивану Минину, а также бизнесмену Виктору Голубеву.

На открытии Богоявленского храма ожидали и губернатора Владимира Городецкого. Но он не смог прибыть из-за сильной загруженности.

Автор: Ксения Горелова

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Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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