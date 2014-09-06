Маленькие прихожане Богоявленского храма встретили Рождество

Если даже кто-то ни разу и не бывал на службе в новом Богоявленском храме, то где именно на его территории расположена воскресная школа, утром 7 января он определил бы без труда.

Именно туда тянулась непрерывная вереница маленьких прихожан и их родителей. Там вот-вот должен был начаться детский праздник в честь Рождества Христова.

Просторное помещение трапезной – в которой временно и проходят занятия воскресной школы – оформлено по-праздничному: декоративные деревца и домик (в котором, возможно, жило Святое Семейство), декоративная же пещера, в которой, по евангельскому преданию, родился Спаситель, и настоящая, пахнущая хвоей и смолой рождественская ель, возле которой толпятся в ожидании начала праздника ребятишки. Большинство из них нарядились в это утро в карнавальные костюмы. Среди них без труда узнаются библейские персонажи: ангел, пастухи с овечками, волхвы. Иные наряды, правда, внешнего отношения к Рождеству не имеют: скажем, рыцарь, ковбой или принцесса. Но они создают главное – атмосферу праздника. А Христос – Он же пришёл для всех: и для рыцарей, и для ковбоев, и для принцесс.

Праздник открывается напутственным словом настоятеля Богоявленского храма отца Сергия. Затем, в соответствии с православными канонами, звучит рождественское славословие. И, наконец, наступает пора проявить свои таланты и юным ученикам воскресной школы. Из их уст звучат рождественские стихи, да не простые – классика! Девочка Настя читает «Крошку» Фёдора Достоевского, мальчик Ваня – стихотворение Афанасия Фета. Продвинутые, однако, детишки занимаются в воскресной школе! От классики праздничное представление плавно переходит к современности: разыгрываются рождественские сценки, написанные преподавательницей Закона Божия и рукоделия Ириной Тагильцевой. Вот всем известный евангельский сюжет: пастухи и их овечки внезапно становятся свидетелями величайшего события в мировой истории – прихода в мир Спасителя. И пастушков, и овечек, разумеется, изображают ученики воскресной школы. А это уже сценка, судя по всему, из притч царя Соломона: лентяй и последствия такого порока, как лень. Особенно впечатляет персонаж с косой на плече и с устрашающей надписью на кофте – «Голод». Играют юные артисты, надо сказать, от души.

И тут дверь в трапезную открываются, и на пороге возникают… Дед Мороз с огромным мешком подарков и его неизменная спутница Снегурочка. На рождественском празднике в воскресной школе появление этих персонажей мне кажется неожиданным. Но помощник настоятеля Богоявленского храма отец Роман ничего неожиданного не видит. И объясняет: прообразом Деда Мороза является ведь великий святой Православной Церкви Николай Чудотворец – так что всё в порядке. И правда, творимые святым Николаем чудеса продолжаются и здесь: он щедро одаривает ребятишек подарками из своего необъятного мешка.

А завершается рождественский праздник в воскресной школе безудержным весельем. Лихо отплясывают все: и дети, и их родители, и преподаватели. По сияющим лицам ребятишек видно, что этот праздник – первый массовый праздник в воскресной школе – запомнится им надолго. А пока они веселятся, отец Сергий делится со мной планами. В недалёком будущем воскресная школа переедет из трапезной на своё постоянное место и займёт второй этаж двухэтажного здания на территории храма. А на первом этаже этого здания планируется открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов с церебральным параличом. И это, безусловно, самая радостная и окрыляющая новость для этих ребятишек и их родителей.

После завершения рождественского праздника в воскресной школе Богоявленского храма у нас состоялась беседа и директором этой школы Анной Бодуновой.

– Анна Викторовна, как Вы, преподаватель истории экономического лицея, стали директором воскресной школы – сугубо церковного учебного заведения?

– Ко Христу я пришла больше четверти века назад – в конце восьмидесятых годов. И на протяжении всех этих лет, приходя в храм, я задавалась вопросом: а где ещё эти люди, стоящие рядом со мной на службе, встречаются и общаются за пределами храма, как ходят друг к другу в гости, о чем разговаривают? Для меня это был величайший секрет, и я буквально жаждала присоединиться к этим отношениям за пределами храма. Но внутренне я человек застенчивый, я не могу вот так прямо подойти и начать знакомиться. Поэтому и не могла начать это общение на протяжении многих лет. Но внутренне я всегда взывала в молитвенном обращении: «Господи! Я хочу присоединиться к такой вот жизни!». И вот нынешней осенью ко мне подошла моя коллега, тоже прихожанка этого храма, и говорит: «С вами хочет батюшка наш поговорить». Я уточняющих вопросов не задаю, подхожу к отцу Сергию, а он и говорит: «Мы хотим создать при храме воскресную школу, и я узнал от вашей коллеги, что вы можете нам помочь в этом. Так не возьметесь ли вы за это дело?». Это было для меня очень неожиданно, ведь я же не обладаю специальным церковным образованием. Более того: я не имела ни малейшего представления о том, как эту школы организовать, что в ней должно быть, какие предметы преподаваться. Это всё я, конечно, выложила отцу Сергию. Но батюшка сказал просто и кратко: «Надо! Вот вам моё благословение, и всё это должно быть. Должна быть воскресная школа – и всё!».

– И с чего вы начали создание воскресной школы?

– С поисков в Интернете. Открыла соответствующие сайты и посмотрела, что требуется для создания воскресной школы. Выяснила – очень многое требуется. И погрузилась в документацию. Скомплектовала стартовый пакет документов. Узнала, что в нашем храме есть прихожанка с богословским образованием, Ирина Александровна Тагильцева – она тоже присоединилась к созданию воскресной школы. Присоединился и звонарь храма Алексей Витальевич Хряков – он сейчас преподаёт в воскресной школе колокольный звон. И вот мы такой малой группой, посовещавшись, решили, что в нашей школе должно быть по пять двадцатиминутных уроков. Учебными часами по 45 минут мы детей решили не загружать – они и так устают в течение недели. И мы, обживая пока только эту трапезную, ведём занятия – и они идут.

– А сколько у вас детей в воскресной школе и какого возраста?

– Мы изначально объявили приём детей в возрасте от шести до одиннадцати лет. Разновозрастная группа получилась, но, слава Богу, проблем на этой почве не возникает. А цифра у нас знаменательная: поступило 33 заявления. Не все из детей, конечно, имеют возможность посещать нашу школу каждое воскресенье: у кого-то спортивные соревнования, у кого-то иностранные языки как раз на выходной выпадают. Поэтому чтобы все одновременно пришли – такого ни разу не было.

– А какие предметы и дисциплины у вас изучаются?

– Изучаемые в воскресной школе предметы – не наша самодеятельность. Священный Синод постановил, какие дисциплины необходимо преподавать в воскресных школах для каждого возраста, на каждом этапе обучения. Это Закон Божий, Православная культура России, Этика Православия и церковное пение. В нашей школе ещё есть предмет «Волшебное рукоделие». Ну, это для разнообразия, это детям очень нравится. Это и им интересно, интересно и мне. Следует уточнить, что у нас официальный статус не воскресной школы, а воскресной учебно-воспитательной группы – хотя мы и называем её школой.

– А в чём разница?

– Для обретения статуса воскресной школы нам необходимо иметь специальное помещение с библиотекой, с партами, с классно-урочной системой. И ещё: в воскресной школе должен преподаваться церковнославянский язык.

– Когда вы принимали эти 33 заявления на обучение в воскресной школе от их родителей, не было ли у вас впечатления, что кого-то из этих детей родители просто из-под палки заставили к вам ходить? За руку папа с мамой привели и сказали: «Вот, будешь учиться здесь!».

– Нет. Что самое удивительное, была даже пара рассказов из уст самих детей, как они буквально умоляли своих родителей привести их к нам, в воскресную школу. Например, есть среди наших учеников девочка Сонечка – очень милая, очень активная, очень самостоятельная. Так вот, она самостоятельно, без родителей, приходит в храм на воскресную службу, потом идёт сюда, в школу, и самостоятельно же возвращается домой. Есть дети, которых мы называем невыгоняемыми: они готовы дневать и ночевать в воскресной школе, настолько им здесь хорошо и комфортно. Есть среди наших прихожан семьи, в которых, скажем, двое ребятишек постарше ходят в нашу школу, а третий в силу своего малого возраста дома сидит. Так вот, такие родители к нам приходят, умоляют: «Возьмите и младшенького (или младшенькую), а то ведь он рёвом ревёт: «Хочу в воскресную школу!». Пять лет ему всего, по возрасту не подходит, но идём навстречу – берём. Так что нет: из-под палки, как вы выражаетесь, к нам никто не ходит. И знаете, что ещё меня в наших детях удивляет и восхищает? Что ни ведь, помимо воскресной школы, ещё и службы в храме посещают – и исповедуются, и причащаются каждую неделю. А ведь мы их к этому специально не побуждаем, посещения храма не отслеживаем, перекличку не делаем, списков не ведём. И я, когда вижу в храме, как наши дети подходят к Чаше – а наши дети по возрасту уже исповедники – я просто внутренне ликую. И ещё удивительный факт: у нас, можно сказать, мальчишечья воскресная школа, две трети наших учеников – мальчики.

– Что может дать и что даёт воскресная школа ребёнку в современном мире?

– Главная задача воскресной школы – воцерковление наших учеников. Мы готовим паству для Церкви – сегодняшнюю и будущую Воскресная школа задаёт направление и указывает путь, которым христианин должен идти по жизни. И ещё можно сказать так: мы готовим почву, чтобы на ней возрос со временем добрый плод – плод подлинной христианской жизни.

svidetel24.info

Фото автора