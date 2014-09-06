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Маленькие прихожане Богоявленского храма встретили Рождество

Сегодня, 14:06

Если даже кто-то ни разу и не бывал на службе в новом Богоявленском храме, то где именно на его территории расположена воскресная школа, утром 7 января он определил бы без труда.

Именно туда тянулась непрерывная вереница маленьких прихожан и их родителей. Там вот-вот должен был начаться детский праздник в честь Рождества Христова.

Просторное помещение трапезной – в которой временно и проходят занятия воскресной школы – оформлено по-праздничному: декоративные деревца и домик (в котором, возможно, жило Святое Семейство), декоративная же пещера, в которой, по евангельскому преданию, родился Спаситель, и настоящая, пахнущая хвоей и смолой рождественская ель, возле которой толпятся в ожидании начала праздника ребятишки. Большинство из них нарядились в это утро в карнавальные костюмы. Среди них без труда узнаются библейские персонажи: ангел, пастухи с овечками, волхвы. Иные наряды, правда, внешнего отношения к Рождеству не имеют: скажем, рыцарь, ковбой или принцесса. Но они создают главное – атмосферу праздника. А Христос – Он же пришёл для всех: и для рыцарей, и для ковбоев, и для принцесс.

Праздник открывается напутственным словом настоятеля Богоявленского храма отца Сергия. Затем, в соответствии с православными канонами, звучит рождественское славословие. И, наконец, наступает пора проявить свои таланты и юным ученикам воскресной школы. Из их уст звучат рождественские стихи, да не простые – классика! Девочка Настя читает «Крошку» Фёдора Достоевского, мальчик Ваня – стихотворение Афанасия Фета. Продвинутые, однако, детишки занимаются в воскресной школе! От классики праздничное представление плавно переходит к современности: разыгрываются рождественские сценки, написанные преподавательницей Закона Божия и рукоделия Ириной Тагильцевой. Вот всем известный евангельский сюжет: пастухи и их овечки внезапно становятся свидетелями величайшего события в мировой истории – прихода в мир Спасителя. И пастушков, и овечек, разумеется, изображают ученики воскресной школы. А это уже сценка, судя по всему, из притч царя Соломона: лентяй и последствия такого порока, как лень. Особенно впечатляет персонаж с косой на плече и с устрашающей надписью на кофте – «Голод». Играют юные артисты, надо сказать, от души.

И тут дверь в трапезную открываются, и на пороге возникают… Дед Мороз с огромным мешком подарков и его неизменная спутница Снегурочка. На рождественском празднике в воскресной школе появление этих персонажей мне кажется неожиданным. Но помощник настоятеля Богоявленского храма отец Роман ничего неожиданного не видит. И объясняет: прообразом Деда Мороза является ведь великий святой Православной Церкви Николай Чудотворец – так что всё в порядке. И правда, творимые святым Николаем чудеса продолжаются и здесь: он щедро одаривает ребятишек подарками из своего необъятного мешка.

А завершается рождественский праздник в воскресной школе безудержным весельем. Лихо отплясывают все: и дети, и их родители, и преподаватели. По сияющим лицам ребятишек видно, что этот праздник – первый массовый праздник в воскресной школе – запомнится им надолго. А пока они веселятся, отец Сергий делится со мной планами. В недалёком будущем воскресная школа переедет из трапезной на своё постоянное место и займёт второй этаж двухэтажного здания на территории храма. А на первом этаже этого здания планируется открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов с церебральным параличом. И это, безусловно, самая радостная и окрыляющая новость для этих ребятишек и их родителей.

После завершения рождественского праздника в воскресной школе Богоявленского храма у нас состоялась беседа и директором этой школы Анной Бодуновой.

– Анна Викторовна, как Вы, преподаватель истории экономического лицея, стали директором воскресной школы – сугубо церковного учебного заведения?

– Ко Христу я пришла больше четверти века назад – в конце восьмидесятых годов. И на протяжении всех этих лет, приходя в храм, я задавалась вопросом: а где ещё эти люди, стоящие рядом со мной на службе, встречаются и общаются за пределами храма, как ходят друг к другу в гости, о чем разговаривают? Для меня это был величайший секрет, и я буквально жаждала присоединиться к этим отношениям за пределами храма. Но внутренне я человек застенчивый, я не могу вот так прямо подойти и начать знакомиться. Поэтому и не могла начать это общение на протяжении многих лет. Но внутренне я всегда взывала в молитвенном обращении: «Господи! Я хочу присоединиться к такой вот жизни!». И вот нынешней осенью ко мне подошла моя коллега, тоже прихожанка этого храма, и говорит: «С вами хочет батюшка наш поговорить». Я уточняющих вопросов не задаю, подхожу к отцу Сергию, а он и говорит: «Мы хотим создать при храме воскресную школу, и я узнал от вашей коллеги, что вы можете нам помочь в этом. Так не возьметесь ли вы за это дело?». Это было для меня очень неожиданно, ведь я же не обладаю специальным церковным образованием. Более того: я не имела ни малейшего представления о том, как эту школы организовать, что в ней должно быть, какие предметы преподаваться. Это всё я, конечно, выложила отцу Сергию. Но батюшка сказал просто и кратко: «Надо! Вот вам моё благословение, и всё это должно быть. Должна быть воскресная школа – и всё!».

– И с чего вы начали создание воскресной школы?

– С поисков в Интернете. Открыла соответствующие сайты и посмотрела, что требуется для создания воскресной школы. Выяснила – очень многое требуется. И погрузилась в документацию. Скомплектовала стартовый пакет документов. Узнала, что в нашем храме есть прихожанка с богословским образованием, Ирина Александровна Тагильцева – она тоже присоединилась к созданию воскресной школы. Присоединился и звонарь храма Алексей Витальевич Хряков – он сейчас преподаёт в воскресной школе колокольный звон. И вот мы такой малой группой, посовещавшись, решили, что в нашей школе должно быть по пять двадцатиминутных уроков. Учебными часами по 45 минут мы детей решили не загружать – они и так устают в течение недели. И мы, обживая пока только эту трапезную, ведём занятия – и они идут.

– А сколько у вас детей в воскресной школе и какого возраста?

– Мы изначально объявили приём детей в возрасте от шести до одиннадцати лет. Разновозрастная группа получилась, но, слава Богу, проблем на этой почве не возникает. А цифра у нас знаменательная: поступило 33 заявления. Не все из детей, конечно, имеют возможность посещать нашу школу каждое воскресенье: у кого-то спортивные соревнования, у кого-то иностранные языки как раз на выходной выпадают. Поэтому чтобы все одновременно пришли – такого ни разу не было.

– А какие предметы и дисциплины у вас изучаются?

– Изучаемые в воскресной школе предметы – не наша самодеятельность. Священный Синод постановил, какие дисциплины необходимо преподавать в воскресных школах для каждого возраста, на каждом этапе обучения. Это Закон Божий, Православная культура России, Этика Православия и церковное пение. В нашей школе ещё есть предмет «Волшебное рукоделие». Ну, это для разнообразия, это детям очень нравится. Это и им интересно, интересно и мне. Следует уточнить, что у нас официальный статус не воскресной школы, а воскресной учебно-воспитательной группы – хотя мы и называем её школой.

– А в чём разница?

– Для обретения статуса воскресной школы нам необходимо иметь специальное помещение с библиотекой, с партами, с классно-урочной системой. И ещё: в воскресной школе должен преподаваться церковнославянский язык.

– Когда вы принимали эти 33 заявления на обучение в воскресной школе от их родителей, не было ли у вас впечатления, что кого-то из этих детей родители просто из-под палки заставили к вам ходить? За руку папа с мамой привели и сказали: «Вот, будешь учиться здесь!».

– Нет. Что самое удивительное, была даже пара рассказов из уст самих детей, как они буквально умоляли своих родителей привести их к нам, в воскресную школу. Например, есть среди наших учеников девочка Сонечка – очень милая, очень активная, очень самостоятельная. Так вот, она самостоятельно, без родителей, приходит в храм на воскресную службу, потом идёт сюда, в школу, и самостоятельно же возвращается домой. Есть дети, которых мы называем невыгоняемыми: они готовы дневать и ночевать в воскресной школе, настолько им здесь хорошо и комфортно. Есть среди наших прихожан семьи, в которых, скажем, двое ребятишек постарше ходят в нашу школу, а третий в силу своего малого возраста дома сидит. Так вот, такие родители к нам приходят, умоляют: «Возьмите и младшенького (или младшенькую), а то ведь он рёвом ревёт: «Хочу в воскресную школу!». Пять лет ему всего, по возрасту не подходит, но идём навстречу – берём. Так что нет: из-под палки, как вы выражаетесь, к нам никто не ходит. И знаете, что ещё меня в наших детях удивляет и восхищает? Что ни ведь, помимо воскресной школы, ещё и службы в храме посещают – и исповедуются, и причащаются каждую неделю. А ведь мы их к этому специально не побуждаем, посещения храма не отслеживаем, перекличку не делаем, списков не ведём. И я, когда вижу в храме, как наши дети подходят к Чаше – а наши дети по возрасту уже исповедники – я просто внутренне ликую. И ещё удивительный факт: у нас, можно сказать, мальчишечья воскресная школа, две трети наших учеников – мальчики.

– Что может дать и что даёт воскресная школа ребёнку в современном мире?

– Главная задача воскресной школы – воцерковление наших учеников. Мы готовим паству для Церкви – сегодняшнюю и будущую Воскресная школа задаёт направление и указывает путь, которым христианин должен идти по жизни. И ещё можно сказать так: мы готовим почву, чтобы на ней возрос со временем добрый плод – плод подлинной христианской жизни.

svidetel24.info

Евгений Спиридонов Фото автора
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Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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