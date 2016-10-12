Поезд «За духовное возрождение России» в Бердске



22 окт 2016

12 октября в наш город прибыл поезд «За духовное возрождение России». На вокзале гостей-миссионеров встретили официальная и творческая делегации. Нас посетили священнослужители, работники культуры, врачи, представители организаций образования и социальной защиты. Также, в составе поезда прибыл уникальный вагон - храм, где желающие смогли индивидуально побеседовать со священником, принять таинства, помолиться. Встретили хлебом-солью на вокзале Поезд начал свое следование с Бердска в рамках духовно-просветительской благотворительной акции «За духовное возрождение России», организованной Новосибирской Митрополией и Правительством Новосибирской области. Ровно в 11.50 состав из 21-го вагона прибыл на наш вокзал, участников акции встретили с хлебом-солью Глава города Евгений Шестернин, представители православного прихода, учреждений образования и культуры. Пока гостей угощали пирогом и вовлекали в народные танцы, часть пришедших к поезду бердчан поспешили к вагону здоровья… Как нам удалось узнать, в этом вагоне можно было пройти диагностику – УЗИ и ФГС, получить рекомендации девяти узких специалистов, сдать кровь на определенные виды заболеваний. Сделать это можно было по показаниям: для того, чтобы попасть к областным специалистам, нужно было получить талон у участкового ЦГБ. Глава города Евгений Шестернин и председатель Совета депутатов Валерий Бадьин поприветствовали участников поезда, поблагодарили за честь, оказанную Бердску в год 300-летия, выразили надежду на то, чтобы наше возрождение продолжалось. В ответ руководитель миссионерского отдела Новосибирской Митрополии, протоиерей Константин Работа, констатировал, что поезд в рамках просветительской акции идет по области в 21-й раз: «Этот поезд следует по области, и этот проект существует столько много лет, благодаря мудрости Губернатора НСО и Митрополита, руководства Западно-Сибирской дороги. В поезде едут 220 человек, которые на 10 суток оставили свои семьи, дабы морально, духовно, социально поддержать наших братьев и сестер, которые проживают на территориях нашей большой области». А начальник управления по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства региональной политики НСО Анна Лопарева подчеркнула, что участники поезда реализуют обширную программу: наряду с работой священнослужителей, сотрудников министерства социального развития, в городе пройдут образовательные конференции. В этом году в рамках просветительской акции работает уполномоченный по делам предпринимателей. По словам прихожанина Сретенского Храма Сергея Басманова, он пришел к поезду, чтобы попасть на службу в вагоне-храме, посмотреть на его красивое убранство. Бердчанин считает, что, помимо духовной, у этой акции сильная благотворительная цель: люди обязательно почувствуют, что могут здесь получить безвозмездную помощь. Священник Вознесенского Собора о. Игорь уверен, что все мероприятия просветительской акции для людей из глубинки - это большая поддержка в их жизни. «Участие в этом поезде будет полезно и для моего духовного развития», - сказал также священнослужитель. Надо возрождать нравственность Один из круглых столов акции, который проходил в историко-художественном музее, касался межрелигиозного и межнационального взаимодействия. Леонид Савинов, декан факультета государственного и муниципального управления Сибирского института управления рассказал о национальной политике России. Доцент кафедры менеджмента Елена Шевцова обсудила с участниками круглого стола: насколько остро в области стоит проблема взаимодействия с мигрантским населением? Как оказалось, трудовые мигранты из Среднеазиатских республик на нашей территории не ощущают сопричастности к нашему государству, достаточно дистанцированы от коренного населения. И для того, чтобы у нас не возник кризис, как в Европе, необходимо эту напряженность снимать… Глава Новосибирской Митрополии, Владыка Тихон говорил о духовной культуре, знаниях и вехах, которые определяют цель и смысл жизни любого человека. О том, что семья немыслима без настоящей любви и жертвенности. А счастье – это когда ты ощущаешь себя частью общего благополучия: если все кругом счастливы, то и тебе хорошо: «Почему мы говорим: наше общее дело, наш родной город, страна, все человечество? Потому что мы причастны ко всему происходящему, мы часть этого мира». Руководитель РПЦ отметил, что за последнее время сильно упущено нравственное воспитание: однако если только петь и танцевать, ничего не сделаешь. Нужно в школах наверстывать упущенное: изучать двухтысячелетнюю историю России, деяния ее политических личностей, полководцев. К примеру, Сергей Радонежский сумел возродить Россию как политически, экономически, так и духовно. Это он благословил Московского князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, объехал все княжества и убедил всех удельных князей, чтобы они встали под его знамена… Митрополит напомнил о том, что нужно читать произведения русской классики: Достоевского, Толстого, Лихачева, которые несут в себе зерна добра. Предупредил педагогов и родителей об опасности зависимости детей от электронных средств массовой информации, которые отрицательно воздействуют на мозг ребенка: «Во всем необходима мера: вот даже если мы возьмем родниковую воду и ахнем два ведра сразу - нам будет плохо. Все зависит от дозы, так и телевидение с компьютером: одно дело узнать новости и совсем другое весь день просидеть перед экраном». Владыка Тихон рассказал, что после скандала с «Тангейзером» он пригласил глав всех религиозных концессий, поговорил с ними о том, что мы вместе должны отстаивать наши духовные основы жизни. И представители всех религий его поддержали, потому что все мировые религии зижджся на одних и тех же ценностях: одна из которых – почитание своих родителей. - Некоторые эксперты и политики критикуют Русскую православную церковь, что она излишне вторгается в политическую и общественную жизнь россиян. Где гармония взаимоотношений между государством и церковью, религией и политикой? – задали вопрос руководителю РПЦ. - Эта гармония регулируется Конституцией, которая провозглашает, что взаимоотношения в государстве должны строиться на основе принципа невмешательства во внутреннюю жизнь друг друга. Но в то же время должно быть сотрудничество, - объяснил Митрополит. – Вот как мы видим это сотрудничество. Да, в политику вмешиваться не надо, но нравственную оценку всем политическим деяниям обязательно надо давать. И сказать, чтобы церковь вообще молчала и никуда не лезла – это не правильно. Потому что церковь - это не только батюшки и священнослужители, за нами стоит русский православный народ. Миллионы людей. Иначе люди могут растеряться. Вот на Западе сейчас идет речь об узаконивании однополых браков. Это политическое деяние, которому мы должны дать нравственную оценку. Патриарх заявляет: «Нельзя приравнивать однополые браки к нормальной семье. С точки зрения нравственности это неправильно». Мы должны учитывать мнение людей, которые не приемлют однополые браки. Мы не критикуем тех, кто за них ратует, но должны сказать, что мы живем по посвященному писанию, и с законом Божиим это не соотносится». Владика Тихон привел статистику: 98% населения области – это семьи русских и выходцев из православных семей. И это процентное соотношение нужно учитывать: «Русский народ тоже имеет право на идентичность, на сохранение своей культуры, своего цивилизационного кода. Если мы не будем это учитывать, если мы сами никто и звать нас никак, как поможем другим нациям и религиям, как будем входить в положение мусульман, буддистов? Мы просто не поймем их ценности, если у нас у самих нет никаких нравственных ценностей и ориентиров». Частички помощи людям На гала-концерте, который состоялся в ДК «Родина», Губернатор Владимир Городецкий отметил, что духовно-просветительской благотворительная акция «За духовное возрождение России» реализуется в 21-й раз, и начало ее было положено тоже в Бердске. Поблагодарил всех, кто поддерживает эту миссию своим творчеством, своей душой: - Я благодарен Владыке Тихону, благодаря которому эта духовная миссия живет, и до людей доносятся эти высокие исторический, духовные, социальные ценности. В составе этого поезда – люди разных профессий, врачи, работники социальной службы, культуры, священнослужители. И каждого из них люди ждут: кто-то хочет отдохнуть на культурных мероприятиях, кто-то пообщаться со священником, кто-то проконсультироваться по жизненным проблемам в социальной сфере. И все это частички помощи людям. Поэтому думаю, что этот поезд, эта миссия объединяет нас, объединяет нас жить всех вместе одной дружной семьей, в одном стремлении быть уважительнее друг к другу, знать свою историю. Я хочу поблагодарить и ДК «Родина»: если историю вспомнить, то культурную основу этой миссии заложил коллектив патриотической песни «Факел», он был ядром коллективов, которые участвовали в первой поездке. Владыка Тихон подчеркнул, что в этом году просветительская миссия посвящена Дню народного единства народов России. Напомнил, что эта дата, как праздник, возникла в 2004 году, после трагедии в Беслане, когда пострадали многие люди от рук террористов. Межрелигиозный совет России обратился к Правительству РФ с просьбой учредить этот праздник в память победы над смутой в 1612 году. И такой праздник был учрежден в 2005 году и празднуется по сей день. - Что нас объединяет? Конечно же, любовь к Родине, к тысячелетней истории, любовь к нашей культуре. А больше всего нас объединяет нас память о наших предках. Поэтому поезд памяти всегда начинает свои деяния с посещения Мемориалов славы: мы возлагаем цветы к подножию памятников, где написаны имена наших соотечественников, отдавших свои жизни за Отчизну. Мы привезли в Бердск добрую культуру, ту, которая помогает созидать человеческую личность, которая напоминает нам о высоких идеалах. Мы сегодня провели конференции, на которых говорили о межконфессиональном и межрелигиозном единстве, о базовых духовных ценностях, без которых невозможно воспитывать молодое поколение: это милосердие, сострадание, сочувствие – то, что объединяет наш многонациональный, многоликий народ. Глава города Евгений Шестернин поблагодарил организаторов просветительской акции, которая объединяет людей: «В каких единицах можно измерить душевные и человеческие качества, которые вкладывают люди, участвуя в поездке? Сегодня на территории Бердска прошли встречи, мы обсудили разные темы: бизнес, духовность, воспитание. И то, что мы возложили цветы к памятникам вместе с ребятишками – этот тот заряд добра и любви к родному городу, к родной стране». Министр культуры Игорь Решетников уверен, что участники акции доставят огромное удовольствие жителям области: «Мы везем 12 профессиональных коллективов, более 90 артистов. Кроме того, в концертах будут участвовать самодеятельные коллективы из всех районов НСО. И я так думаю, что мы еще раз расскажем: у нас есть замечательное русское искусство, которое нужно знать и прославлять, у нас уникальная самобытная культура, мы живем в прекрасном государстве. Кроме этого, мы везем наших поэтов, писателей, музейных работников – состоится большое количество мероприятий, на которые жители небольших, дальних поселений не смогут приехать в город. Мы сами приедем к ним. И самое интересное, что в нашей акции участвует очень много детей. Потому что на самом деле все начинается с детства, и воспитывать россиян надо с детства. Нравственные ценности в ребятишек необходимо вкладывать в начале жизни, иначе не будет духовности, не будет ничего!».

















http://berdskbn.ru/news/obshchestvo/item/2802-12-oktyabrya-na-zheleznodorozhnoj-stantsii-berdsk-stoyal-poezd-za-dukhovnoe-vozrozhdenie-rossii https://vk.com/sretensky_hram_berdsk