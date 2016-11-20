|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Ваше Святейшество! От всей души поздравляем Вас с 70 -летием со Дня Вашего Рождения!
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Ваше Святейшество!
От всей души поздравляем Вас
с 70 -летием со Дня Вашего Рождения !
Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!
С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!
С любовью о Христе, огромной благодарностью и признательностью
смиренные послушники Вашего Святейшества,
благочинный, духовенство и прихожане Преображенского Кафедрального собора и
Сретенского храма города Бердска Новосибирской епархии,
директор, учащие и учащиеся Православной Гимназии
во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска,
Воскресной школы Православного Прихода г. Бердска,
офицеры и курсанты военно-патриотического клуба «Добрыня».
20 ноября 2016 год,
город Бердск, Новосибирской области.
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