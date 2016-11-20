Ваше Святейшество!

От всей души поздравляем Вас

с 70 -летием со Дня Вашего Рождения !

Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!

С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!

С любовью о Христе, огромной благодарностью и признательностью

смиренные послушники Вашего Святейшества,

благочинный, духовенство и прихожане Преображенского Кафедрального собора и

Сретенского храма города Бердска Новосибирской епархии,

директор, учащие и учащиеся Православной Гимназии

во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска,

Воскресной школы Православного Прихода г. Бердска,

офицеры и курсанты военно-патриотического клуба «Добрыня».

20 ноября 2016 год,

город Бердск, Новосибирской области.