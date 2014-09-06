В Бердске у здания Православной гимназии освящен памятник Серафиму Саровскому

Памятник небесному покровителю Православной гимназии был установлен 3 января, а 15 января его освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Памятник преподобному Серафиму Саровскому установлен у входа в Православную гимназию и хорошо виден с улицы. Архитектором и скульптором памятника является бердчанин Игорь Репьюк. Он широко известен в Бердске как изготовитель часовни в честь 300-летия города.

После чина освящения Владыка Тихон поздравил собравшихся в честь этого события горожан, преподавателей, священнослужителей Новосибирской Епархии и почетных гостей с Рождеством Христовым и Новолетием:

«В эти радостные святочные дни, когда мы празднуем Рождество Христовой, особенно принято говорить о наших детях, об их будущем. Кончено, хочется им дать образование и хорошую профессию, но, наверное, этого мало в жизни. Потому как не всегда человек обретает счастье и удовлетворение в жизни, если не определена ее цель. Слава Богу, сейчас есть церковные школы, в которых в первую очередь говорится о духовной составляющей человека, в этих учебных заведениях особое внимание уделяется воспитанию человека, чтобы он сам избрал для себя правильный путь, духовно совершенствовался и служил окружающим людям.

В православной гимназии детям дается необходимое духовное образованию и воспитание. Я благодарю всех тех, кто участвует в этом процессе: преподавателей и всех тех, кто трудится чтобы гимназия нормально функционировала», - сказал Владыка.

Также со словами признательности к руководству и сотрудникам гимназии обратился председатель отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров. Он передал слова поздравления от других руководителей православных гимназий, чтобы все обучение и воспитание происходило во славу Божию, родителям в утешение, отчизне на пользу. «Имея такого молитвенника и покровителя как преподобный Серафим Саровский, мы все должны учиться у него», - заключил отец Борис.

Высоко оценил труд, который вкладывают сотрудники и учащиеся гимназии на пользу городу, мэр города Бердска Евгений Анатольевич Шестернин.

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова

nskmi.ru