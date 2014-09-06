Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»

Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в церковь и в чем нам искать опору в наше тревожное время экономических потрясений и грозных событий на мировой арене.

Будет купель для крещения в полный рост

«Когда же откроют храм в микрорайоне?» - каждый день приходят бердчане с этим вопросом в Храм Богоявления Господня, в котором уже отслужили праздничный благодарственный молебен на Рождество Христово. Настоятель храма и ответственный за его строительства Сергий Рогов конкретных сроков не называет, но надеется, что окончательное открытие церкви состоится примерно месяца через полтора.

- Осталось совсем немного для того, чтобы завершить строительство Храма Богоявления Господня, - рассказал о. Сергий. - Второе название нашей церкви: Крещения Господня. И поэтому мы решили с меценатами, что в нем обязательно должна быть купель для крещения, в которой можно проводить погружение в полный рост. И наши попечители согласились, и именно в этом помещении сейчас заканчиваются отделочные работы. Кроме того, остался третий ярус в деревянном резном иконостасе: иконы сейчас изготавливают в Бердске и на ОбьГэсе. А также ждем, когда привезут входные двери (пока установлен лишь один входной блок). Остальное все готово: звонница и колокола освящены, на территории разбиты клумбы, посажены яблоньки, здание освещается в ночное время…

«Помощница в родах» и «Прибавление ума»

По словам о. Сергия, возводить храм – большая ответственность, но когда ты видишь, что получается очень красиво, то невероятно радостно на душе: «Все делается на совесть. Будет чем гордиться бердчанам и что показать гостям города. К нам уже сейчас едут из Новосибирска и Академгородка: «Откройте, пожалуйста, покажите!».

Поскольку Богоявленский Храм находится рядом с больницей, в его убранстве много икон святых, у которых верующие просят избавления от разных недугов. Среди них одна из самых почитаемых святынь на Руси – икона Великомученика Пантелеимона: как рассказал о. Сергий, у нее удивительная история.

- Одна женщина, Ирина, из Москвы, чьи родственники живут в Бердске, пришла к нам: «Чем я могу помочь храму? У меня есть в Москве знакомый иконописец. Можно, он напишет для вас икону?». И эта икона была написана, и ее возили на Афон, прикладывали к святым мощам, потом по почте прислали нам. Еще по просьбе Ирины была написана икона Святого Вонифатия, который, считается, избавляет от страсти к винопитию и наркомании. И третий подарок получили мы от этой женщины: икону Божьей Матери «ВСЕЦАРИЦА», которая имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней человечества – рак.

В иконостасе и на стене справа мы видим икону Святого Луки (в миру - Валентин Войно-Яснецкий). Был такой уникальный врач, специалист по гнойной хирургии, который оперировал с молитвой. За свои медицинские разработки он получил Сталинскую премию, при этом носил сан Архиепископа и считался великим врачевателем. Есть в Храме Богоявления Господня икона Божьей Матери «Помощница в родах», и это очень будет полезно. Допустим, муж привез жену в роддом, а сам зашел, встал помолиться, чтобы разрешилась благополучно. У молодежи, которым предстоит сдавать экзамены, есть возможность поставить свечу перед иконой «Прибавление ума». Одна их самых особенных икон Богоявленского Храма – «Алексей – Божий человек», установлена в честь бердчанина, который финансировал строительство церкви.

Какой еще должен гром грянуть?

Сергий Рогов с 1993 года служит в Бердском приходе. Он видит: с каждым годом все больше новых людей приходит в храмы, много среди них молодежи, а также выходцев бывшего союза. Пережив войну и разруху и приехав в Бердск, они первым делом приходят в храм, вливаются в местную общину. Потому что церковь во все времена сплачивала и поддерживала людей. О. Сергий знает всех своих прихожан, через что они прошли…

- И когда люди стоят на службе, к сожалению, нельзя сказать, что у них все хорошо в жизни. Большинство из них приходят в храм в моменты тяжелых испытаний: потери близких, какой-то болезни; дети растут, не слушаются, у родителей руки опускаются. И они идут сюда, потому что вместе легче пережить беду и одолеть проблему, идут за советом, чтобы помолиться. И Бог слышит каждого и отзывается в сердце всякого. И посылает свою помощь, что ты и сам не подозреваешь, как это случается, но ты вдруг начинаешь понимать, что это именно так. У всех у нас разные судьбы, разные болезни и неприятности. Но все мы в минуты отчаяния спрашиваем: «За что мне такое?». А вместо этого вопроса надо задавать: «Почему и для чего?». А это происходит для нашего вразумления. Бывает, что человек шагает по жизни, ничего не замечая кругом, не задумываясь о том, что близких обижает. А когда заболеет или что-то другое случится, начинает роптать. А это испытание для него, урок для спасения, чтобы человек изменился и стал другим.

«Тогда почему болеют маленькие дети? В чем они виноваты?» - часто спрашивают священника. А они и не виноваты. Это взрослые живут неправедной жизнью, убежден он. И иногда других способов вразумить нет. Твой ребенок, твоя кровиночка, болеет, страдает – что еще должно случиться, какой еще должен гром грянуть, чтобы ты понял? И многие начинают исправляться, стараются изменить свою жизнь к лучшему…

- Я знаю одного человека, который много пил, гулял с друзьями, мог подраться с любым, кто на него не так посмотрел. И вдруг инсульт уложил его в постель. А ему жену Бог послал верующую, она все терпела, в болезни его не сдала в дом инвалидов, за ним ухаживала, с ложечки кормила, лечила. И через год мужчине стало лучше; он пошел в храм, стал работать сторожем, строителем. Что его перевоспитало? Та ситуация, в которой он оказался, родные, которые его не бросили, их преданность и молитвы, а также Господь, который вложил в его голову знание, поставил перед выбором: «Хватит! Или ты уйдешь туда таким грешником, или начни другую жизнь!».

Нельзя забывать Бога

Поговорили мы с батюшкой и о том, что время настало тревожное: продолжается экономический кризис, гремят в мире теракты, бьются самолеты, отношения между странами обостряются…

- Безусловно, беспокойство чувствуется в людях, - признал о. Сергий. – Мы завтрашнего дня не видим, не знаем: хорошим он будет или плохим? По телевизору постоянно говорят о войнах и катастрофах, тревога нагнетается. И тут у нас опора и надежда одна: «На все воля Божья». Как говорится в Писании: «Без воли Божьей и волоса с головы не упадет». Но от нас тоже многое зависит. Если мы будем добрыми, терпимыми по отношению к своим близким, коллегам, друзьям, то Бог своих не бросит, никому не отдаст. И войны никакой не будет. А если останемся хамами и грешниками, будет вразумлять войнами. И история об этом говорит. И Церковь православная по этому поводу не молчит: Патриарх Кирилл постоянно дает оценку происходящим событиям. По ТВ есть каналы, на которых не только ток-шоу показывают, но и поднимаются духовные вопросы.

Планировалось, что общая смета строительства Храма Богоявления Господня составит 15 миллионов рублей, но получилось гораздо больше материальных вложений. Прораб строительства - Александр Симаков. Работы продолжались около полутора лет.

А для того, чтобы в наш век материальных ценностей и стремления к успеху нам не потерять веры и сохранить духовность в людях, считает Сергий Рогов, необходимо опираться на свои корни, родную историю. Мы должны помнить о подвигах своих предков, которые отстояли Россию во время тяжелых войн, о примерах сподвижнического служения людям и долгу Святых Отцов. Чтобы наши дети, вырастая, на вопрос: «Кем они хотят быть?», не отвечали: «Человеком-пауком». А говорили, что мечтают стать врачом с большой буквы, как Святой Лука, спасший тысячи жизни во время Великой Отечественной войны и заточения в лагерях. И, главное, мы не должны забывать Бога. Потому что все беды начинаются, когда человек забывает Бога. И храмы нужны для того, чтобы люди могли в них «вздохнуть» о своем: подумать о детях, о душе, о настоящем и будущем, о том, что они сделали для своих ближних, и что оставят после себя.

Акцент

В день Крещения Господня христиане вспоминают о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча. Во время Крещения на Христа сошел Дух Святой в облике голубя. Это было первое явление Христа народу Израиля, после которого за ним последовали его ученики. Праздник напоминает о том, что Иисус Христос взял на себя все грехи мира и пронес их через Голгофу. Крещение – это дверь, открывающая путь в духовную жизнь, дверь, открывая которую, человек становится членом Церкви.

berdskbn.ru

Наталия Захарова