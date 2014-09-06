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Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»

Сегодня, 07:09

Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в церковь и в чем нам искать опору в наше тревожное время экономических потрясений и грозных событий на мировой арене.

Будет купель для крещения в полный рост

«Когда же откроют храм в микрорайоне?» - каждый день приходят бердчане с этим вопросом в Храм Богоявления Господня, в котором уже отслужили праздничный благодарственный молебен на Рождество Христово. Настоятель храма и ответственный за его строительства Сергий Рогов конкретных сроков не называет, но надеется, что окончательное открытие церкви состоится примерно месяца через полтора.

- Осталось совсем немного для того, чтобы завершить строительство Храма Богоявления Господня, - рассказал о. Сергий. - Второе название нашей церкви: Крещения Господня. И поэтому мы решили с меценатами, что в нем обязательно должна быть купель для крещения, в которой можно проводить погружение  в полный рост. И наши попечители согласились, и именно в этом помещении сейчас заканчиваются отделочные работы. Кроме того, остался третий ярус в деревянном резном иконостасе: иконы сейчас изготавливают в Бердске и на ОбьГэсе. А также ждем, когда привезут входные двери (пока установлен лишь один входной блок). Остальное все готово: звонница и колокола освящены, на территории разбиты клумбы, посажены яблоньки, здание освещается в ночное время…

«Помощница  в родах» и «Прибавление ума»

По словам о. Сергия, возводить храм – большая ответственность, но когда ты видишь, что получается очень красиво, то невероятно радостно на душе: «Все делается на совесть. Будет чем гордиться бердчанам и что показать гостям города. К нам уже сейчас едут из Новосибирска и Академгородка: «Откройте, пожалуйста, покажите!».

Поскольку Богоявленский Храм находится рядом с больницей, в его убранстве много икон святых, у которых верующие просят избавления от разных недугов. Среди них одна из самых почитаемых святынь на Руси – икона Великомученика Пантелеимона: как рассказал о. Сергий, у нее удивительная история.

- Одна женщина, Ирина, из Москвы, чьи родственники живут в Бердске, пришла к нам: «Чем я могу помочь храму? У меня есть в Москве знакомый иконописец. Можно, он напишет для вас икону?». И эта икона была написана, и ее возили на Афон, прикладывали к святым мощам, потом по почте прислали нам. Еще по просьбе Ирины была написана икона Святого Вонифатия, который, считается, избавляет от страсти к винопитию и наркомании. И третий подарок получили мы от этой женщины: икону Божьей Матери «ВСЕЦАРИЦА», которая имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней человечества – рак.

В иконостасе и на стене справа мы видим икону Святого Луки (в миру - Валентин Войно-Яснецкий). Был такой уникальный врач, специалист по гнойной хирургии, который оперировал с молитвой. За свои медицинские разработки он получил Сталинскую премию, при этом носил сан Архиепископа и считался великим врачевателем. Есть в Храме Богоявления Господня икона Божьей Матери «Помощница в родах», и это очень будет полезно. Допустим, муж привез жену в роддом, а сам зашел, встал помолиться, чтобы разрешилась благополучно. У молодежи, которым предстоит сдавать экзамены, есть возможность поставить свечу перед иконой «Прибавление ума». Одна их самых особенных икон Богоявленского Храма – «Алексей – Божий человек», установлена в честь бердчанина, который финансировал строительство церкви.

Какой еще должен гром грянуть?

Сергий Рогов с 1993 года служит в Бердском приходе. Он видит: с каждым годом все больше новых людей приходит в храмы, много среди них молодежи, а также выходцев бывшего союза. Пережив войну и разруху и приехав в Бердск, они первым делом приходят в храм, вливаются в местную общину. Потому что церковь во все времена сплачивала и поддерживала людей. О. Сергий знает всех своих прихожан, через что они прошли…

- И когда люди стоят на службе, к сожалению, нельзя сказать, что у них все хорошо  в жизни. Большинство из них приходят в храм в моменты тяжелых испытаний: потери близких, какой-то болезни; дети растут, не слушаются, у родителей руки опускаются. И они идут сюда, потому что вместе легче пережить беду и одолеть проблему, идут за советом, чтобы помолиться. И Бог слышит каждого и отзывается в сердце всякого. И посылает свою помощь, что ты и сам не подозреваешь, как это случается, но ты вдруг начинаешь понимать, что это именно так. У всех у нас разные судьбы, разные болезни и неприятности. Но все мы в минуты отчаяния спрашиваем: «За что мне такое?». А вместо этого вопроса надо задавать: «Почему и для чего?». А это происходит для нашего вразумления. Бывает, что человек шагает по жизни, ничего не замечая кругом, не задумываясь о том, что близких обижает. А когда заболеет или что-то другое случится, начинает роптать. А это испытание для него, урок для спасения, чтобы человек изменился и стал другим.

«Тогда почему болеют маленькие дети? В чем они виноваты?» - часто спрашивают священника. А они и не виноваты. Это взрослые живут неправедной жизнью, убежден он. И иногда других способов вразумить нет. Твой ребенок, твоя кровиночка, болеет, страдает – что еще должно случиться, какой еще должен гром грянуть, чтобы ты понял?  И многие начинают исправляться, стараются изменить свою жизнь к лучшему…

- Я знаю одного человека, который много пил, гулял с друзьями, мог подраться с любым, кто на него не так посмотрел. И вдруг инсульт уложил его в постель. А ему жену Бог послал верующую, она все терпела, в болезни его не сдала в дом инвалидов, за ним ухаживала, с ложечки кормила, лечила. И через год мужчине стало лучше; он пошел в храм, стал работать сторожем, строителем. Что его перевоспитало? Та ситуация, в которой он оказался, родные, которые его не бросили, их преданность и молитвы, а также Господь, который вложил в его голову знание, поставил перед выбором: «Хватит! Или ты уйдешь туда таким грешником, или начни другую жизнь!».

Нельзя забывать Бога

Поговорили мы с батюшкой и о том, что время настало тревожное: продолжается экономический кризис, гремят в мире теракты, бьются самолеты, отношения между странами обостряются…

- Безусловно, беспокойство чувствуется  в людях, - признал о. Сергий. – Мы завтрашнего дня не видим, не знаем: хорошим он будет или плохим? По телевизору постоянно говорят о войнах и катастрофах, тревога нагнетается. И тут у нас опора и надежда одна: «На все воля Божья». Как говорится в Писании: «Без воли Божьей и волоса с головы не упадет». Но от нас тоже многое зависит. Если мы будем добрыми, терпимыми по отношению к своим близким, коллегам, друзьям, то Бог своих не бросит, никому не отдаст. И войны никакой не будет. А если останемся хамами и грешниками, будет вразумлять войнами. И история об этом говорит. И Церковь православная по этому поводу не молчит: Патриарх Кирилл постоянно дает оценку происходящим событиям. По ТВ есть каналы, на которых не только ток-шоу показывают, но и поднимаются духовные вопросы.

Планировалось, что общая смета строительства Храма Богоявления Господня составит 15 миллионов рублей, но получилось гораздо больше материальных вложений. Прораб строительства - Александр Симаков. Работы продолжались около полутора лет.

А для того, чтобы в наш век материальных ценностей и стремления к успеху нам не потерять веры и сохранить духовность в людях, считает Сергий Рогов, необходимо опираться на свои корни, родную историю. Мы должны помнить о подвигах своих предков, которые отстояли Россию во время тяжелых войн, о примерах сподвижнического служения людям и долгу Святых Отцов. Чтобы наши дети, вырастая, на вопрос: «Кем они хотят быть?», не отвечали: «Человеком-пауком». А говорили, что мечтают стать врачом с большой буквы, как Святой Лука, спасший тысячи жизни во время Великой Отечественной войны и заточения в лагерях. И, главное, мы не должны забывать Бога. Потому что все беды начинаются, когда человек забывает Бога. И храмы нужны для того, чтобы люди могли в них «вздохнуть» о своем: подумать о детях, о душе, о настоящем и будущем, о том, что они сделали для своих ближних, и что оставят после себя.

Акцент

В день Крещения Господня христиане вспоминают о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча. Во время Крещения на Христа сошел Дух Святой в облике голубя. Это было первое явление Христа народу Израиля, после которого за ним последовали его ученики. Праздник напоминает о том, что Иисус Христос взял на себя все грехи мира и пронес их через Голгофу. Крещение – это дверь, открывающая путь в духовную жизнь, дверь, открывая которую, человек становится членом Церкви.

 

berdskbn.ru

Наталия Захарова
Темы: Протоиерей Сергий Рогов
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Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

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