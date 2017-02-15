Владыка Тихон возглавил праздничные богослужения в Бердске



22 фев 2017

15 февраля, в праздник Сретения Господня в Сретенском храме г. Бердска состоялись престольные торжества. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил Божественную литургию в храме в честь Сретения Господня в г. Бердске. После Литургии состоялся крестный ход в честь праздника, в котором приняли участие духовенство Новосибирской Епархии и прихожане храма. По завершению Богослужения Владыка Тихон поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником. Также Архиерей напомнил, что 15 февраля во всем мире отмечается как День православной молодежи: «Мы слушали сегодня послание Святейшего Патриарха Кирилла, в котором Святейший говорил о тех трудностях, которые выпали на наш народ и просит обратить особое внимание на нашу молодежь, - сказал в своей проповеди Владыка Тихона. - На молодежь направлены стрелы соблазна, уже, начиная с дошкольного возраста, детям начинают внушаться такие идеи, что они не могут определить для себя правильного пути, потому что им кажется, что безграничная свобода это и есть то, что нужно человеку. Но, оказывается, чтобы человек правильно воспитывался и правильно жил необходимы ограничения, эти ограничения даются нам в заповедях. То, что человек делает против заповедей, служит к деградации человеческой личности, вместо Богоподобия, личность приобретает подобие сатаны. И мы видим, что люди, которые увлекаются пороками, очень быстро деградируют. Встреча с Господом это самое желанное время для каждого человека. Церковь учит нас в этот праздник как прийти к Богу, как обрести это общение. Надо любить храм, дома все осквернено нашими грехами, здесь же в храме все служит нашему спасению. То, что в храме мы получаем в таинствах Исповеди и Причащения, нужно сохранять и дома, стараться молиться, не лениться. Молитвенный подвиг велик, все святые отцы были молитвинниками, прежде всего, и другого пути к Богу нет, только через молитву, только через покаяние и самоотвержение. Сейчас много издается литературы, поэтому надо читать духовною литературу и поучаться. Давайте положим сегодня начало поиску встречи с Господом. Поздравляю с праздником и желаю, чтобы все нашли мы этот путь к Господу, не будем лениться и не будем слушать голос врага нашего спасения, времени мало, будем стараться трудиться и строить свой дом в Царствии Небесном, Да хранит вас Господь и Пресвятая Богородица на пути спасения. После богослужения Митрополит Тихон посетил Православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского и поздравил учащих и учащихся с праздником. Учащиеся гимназии и православного класса школы «Пеликан» г. Бердска подготовили для гостей праздничный концерт. Епархиальный медиа-центр nskmi.ru