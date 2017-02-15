По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

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Владыка Тихон возглавил праздничные богослужения в Бердске

22 фев 2017

Владыка Тихон возглавил праздничные богослужения в Бердске

15 февраля, в праздник Сретения Господня в Сретенском храме г. Бердска состоялись престольные торжества.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил Божественную литургию в храме в честь Сретения Господня в г. Бердске. После Литургии состоялся крестный ход в честь праздника, в котором приняли участие духовенство Новосибирской Епархии и прихожане храма.

По завершению Богослужения Владыка Тихон поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником. Также Архиерей напомнил, что 15 февраля во всем мире отмечается как День православной молодежи:

«Мы слушали сегодня послание Святейшего Патриарха Кирилла, в котором Святейший говорил о тех трудностях, которые выпали на наш народ и просит обратить особое внимание на нашу молодежь, - сказал в своей проповеди Владыка Тихона. - На молодежь направлены стрелы соблазна, уже, начиная с дошкольного возраста, детям начинают внушаться такие идеи, что они не могут определить для себя правильного пути, потому что им кажется, что безграничная свобода это и есть то, что нужно человеку.

Но, оказывается, чтобы человек правильно воспитывался и правильно жил необходимы ограничения, эти ограничения даются нам в заповедях. То, что человек делает против заповедей, служит к деградации человеческой личности, вместо Богоподобия, личность приобретает подобие сатаны. И мы видим, что люди, которые увлекаются пороками, очень быстро деградируют.

Встреча с Господом это самое желанное время для каждого человека. Церковь учит нас в этот праздник как прийти к Богу, как обрести это общение. Надо любить храм, дома все осквернено нашими грехами, здесь же в храме все служит нашему спасению. То, что в храме мы получаем в таинствах Исповеди и Причащения, нужно сохранять и дома, стараться молиться, не лениться.

Молитвенный подвиг велик, все святые отцы были молитвинниками, прежде всего, и другого пути к Богу нет, только через молитву, только через покаяние и самоотвержение. Сейчас много издается литературы, поэтому надо читать духовною литературу и поучаться. Давайте положим сегодня начало поиску встречи с Господом.

Поздравляю с праздником и желаю, чтобы все нашли мы этот путь к Господу, не будем лениться и не будем слушать голос врага нашего спасения, времени мало, будем стараться трудиться и строить свой дом в Царствии Небесном, Да хранит вас Господь и Пресвятая Богородица на пути спасения.

После богослужения Митрополит Тихон посетил Православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского и поздравил учащих и учащихся с праздником.

Учащиеся гимназии и православного класса школы «Пеликан» г. Бердска подготовили для гостей праздничный концерт.

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Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

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