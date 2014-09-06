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Бердск простился с Георгием Рассказовым

30 мар 2017

Сегодня, 30 марта, в храме Сретения Господня в Бердске состоялось прощание с ушедшим из жизни два дня назад Рассказовым Георгием Германовичем.

Накануне двери храма были открыты всю ночь: у гроба с усопшим постоянно находились люди. Кто-то приехал проститься из дальних уголков страны и спешил возложить цветы даже в три часа ночи. Шел проливной дождь: согласно поверьям, это плачет природа по усопшему – хорошему человеку.

С утра к Сретенскому храму начали стягиваться машины и пешеходы. Во время отпевания и последних мгновений прощания в помещении находилось по примерным подсчетам около двух сотен человек. 

Кроме бердчан проводить ставшего родным человека в последний путь приехали гости из Кемерово, Красноярска, Омска, Томска, Алтайского края, Новосибирска и Москвы.

Священник Василий Бирюков из Бердска вел прощальную службу. Он же являлся куратором реабилитационного центра в Гусельниково и был там частым гостем - исповедовал ребят. Во время своей речи он отметил, что Георгий Рассказов больше отдавал, чем получал. И не стремился к накоплению материальных благ и вещей, которые можно украсть. Напротив: служение другим стало целью его жизни.

- Завтра может и не наступить. Скажите слова, которые вы не успели и не смогли сказать близкому человеку. Делайте благие дела! – призвал отец Василий.

Кроме бывших воспитанников реабилитационного центра Георгия Рассказова пришли множество людей старшего возраста: родители и родные зависимых, преисполненные благодарности за ставшую успешной жизнь их близких. Кроме родственников, попрощаться приехали и известные в Бердске лица: политики, депутаты горсовета и чиновники. Так, лидер ячейки КПРФ Сергей Бессонов вместе со своей супругой признаются: пришли отдать дань памяти родителям Георгия.

- Сам Георгий работал преподавателем ОБЖ в школе №3. Его мама была высокопрофессиональным педагогом. Ее очень уважали и любили многие, - говорит Наталья Бессонова.

По словам директора Дворца культуры «Родина» Людмилы Чуркиной, наш город с уходом из жизни этого человека понес невосполнимую утрату. Много лет она работала бок о бок с Георгием Германовичем, они встречались на антинаркотических комиссиях и проектах социальной педагогики, и всегда Рассказов предлагал стоящие идеи – как уменьшить количество наркоманов в Бердске и за его пределами.

- Он один из первых людей, кто по-настоящему занялся проблемой зависимостей и внес неоценимый вклад: достаточно посмотреть, сколько людей пришли сегодня. Очень уважаю его и родителей, которые не один год отдали нашему образованию, - с горечью говорит Людмила Ивановна.

Мнение директора «Родины» разделяют и новосибирские гости: президент региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Игорь Филимоненко считает также – Георгий Рассказов стал первопроходцем реабилитации. Как рассказал сайту Бердск-онлайн Игорь Филимоненко, Георгий Германович как бывший военный всегда содержал все в порядке. А быть директором реабилитационного центра – эта не та работа, на которой можно отработать и вечером забыть про нее. Это – призвание, уверен Филимоненко, и Георгий Рассказов посвятил помощи людям последние десятки лет своей жизни.

Кавалькада автомобилей после службы проследовала за катафалком на городское кладбище. Слова прощания и прощения вызывали слезы у мужчин и женщин без исключения.

- Он вытащил меня из грязи. Низкий ему поклон…

- Я никогда тебя не забуду, Жора!..

- Спасибо за то, что вернул мне сына…

- Простота его трико сделала меня равным с ним. Прямолинейность и уверенность Жоры в себе и твердое слово сделали меня человеком…

- Я знал его родителей – они принадлежали к бердской интеллигенции. Я знал его как баяниста и хорошего спортсмена – Георгий прекрасно играл в баскетбол. Я прошу у него прощения, что я мало уделял внимания и любви человеку – всегда был погружен в работу…

Эти строки написала после известия об уходе из жизни Георгия Германовича бердчанка Татьяна. 

Ушел из жизни человек…
Наш друг, учитель и наставник.
Для многих был он как отец.
Был тем, кто на ноги поставил.
Он наши жизни, души спас…
И в благодарность, воедино
Мы тихо молимся сейчас 
За его душу. Целым миром.
Внутри потерю ощутив, 
Мы понимаем, как же дорог
Для нас для всех Георгий был.
И то, что боль пройдет не скоро.
Для нас ты в памяти всегда.
Веселый, бодрый, смелый, дерзкий.
Мы не забудем никогда
Твою любовь, твою поддержку. 
И даже обретя покой
Ты нас, учитель, не оставил.
С небес отеческой рукой
Когда оступимся – направишь. 
И наставления твои,
Наказы, мы забыть не в силах.
Твое служение будет жить.
Пока мы есть. Пока мы живы.

Выражаем глубокие соболезнования супруге Георгия - Ольге Васильевне Рассказовой и его близким.

 

http://berdsk-online.ru/
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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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