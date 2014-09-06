Бердск простился с Георгием Рассказовым

Сегодня, 30 марта, в храме Сретения Господня в Бердске состоялось прощание с ушедшим из жизни два дня назад Рассказовым Георгием Германовичем.

Накануне двери храма были открыты всю ночь: у гроба с усопшим постоянно находились люди. Кто-то приехал проститься из дальних уголков страны и спешил возложить цветы даже в три часа ночи. Шел проливной дождь: согласно поверьям, это плачет природа по усопшему – хорошему человеку.

С утра к Сретенскому храму начали стягиваться машины и пешеходы. Во время отпевания и последних мгновений прощания в помещении находилось по примерным подсчетам около двух сотен человек.

Кроме бердчан проводить ставшего родным человека в последний путь приехали гости из Кемерово, Красноярска, Омска, Томска, Алтайского края, Новосибирска и Москвы.

Священник Василий Бирюков из Бердска вел прощальную службу. Он же являлся куратором реабилитационного центра в Гусельниково и был там частым гостем - исповедовал ребят. Во время своей речи он отметил, что Георгий Рассказов больше отдавал, чем получал. И не стремился к накоплению материальных благ и вещей, которые можно украсть. Напротив: служение другим стало целью его жизни.

- Завтра может и не наступить. Скажите слова, которые вы не успели и не смогли сказать близкому человеку. Делайте благие дела! – призвал отец Василий.

Кроме бывших воспитанников реабилитационного центра Георгия Рассказова пришли множество людей старшего возраста: родители и родные зависимых, преисполненные благодарности за ставшую успешной жизнь их близких. Кроме родственников, попрощаться приехали и известные в Бердске лица: политики, депутаты горсовета и чиновники. Так, лидер ячейки КПРФ Сергей Бессонов вместе со своей супругой признаются: пришли отдать дань памяти родителям Георгия.

- Сам Георгий работал преподавателем ОБЖ в школе №3. Его мама была высокопрофессиональным педагогом. Ее очень уважали и любили многие, - говорит Наталья Бессонова.

По словам директора Дворца культуры «Родина» Людмилы Чуркиной, наш город с уходом из жизни этого человека понес невосполнимую утрату. Много лет она работала бок о бок с Георгием Германовичем, они встречались на антинаркотических комиссиях и проектах социальной педагогики, и всегда Рассказов предлагал стоящие идеи – как уменьшить количество наркоманов в Бердске и за его пределами.

- Он один из первых людей, кто по-настоящему занялся проблемой зависимостей и внес неоценимый вклад: достаточно посмотреть, сколько людей пришли сегодня. Очень уважаю его и родителей, которые не один год отдали нашему образованию, - с горечью говорит Людмила Ивановна.

Мнение директора «Родины» разделяют и новосибирские гости: президент региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Игорь Филимоненко считает также – Георгий Рассказов стал первопроходцем реабилитации. Как рассказал сайту Бердск-онлайн Игорь Филимоненко, Георгий Германович как бывший военный всегда содержал все в порядке. А быть директором реабилитационного центра – эта не та работа, на которой можно отработать и вечером забыть про нее. Это – призвание, уверен Филимоненко, и Георгий Рассказов посвятил помощи людям последние десятки лет своей жизни.

Кавалькада автомобилей после службы проследовала за катафалком на городское кладбище. Слова прощания и прощения вызывали слезы у мужчин и женщин без исключения.

- Он вытащил меня из грязи. Низкий ему поклон…

- Я никогда тебя не забуду, Жора!..

- Спасибо за то, что вернул мне сына…

- Простота его трико сделала меня равным с ним. Прямолинейность и уверенность Жоры в себе и твердое слово сделали меня человеком…

- Я знал его родителей – они принадлежали к бердской интеллигенции. Я знал его как баяниста и хорошего спортсмена – Георгий прекрасно играл в баскетбол. Я прошу у него прощения, что я мало уделял внимания и любви человеку – всегда был погружен в работу…

Эти строки написала после известия об уходе из жизни Георгия Германовича бердчанка Татьяна.

Ушел из жизни человек…

Наш друг, учитель и наставник.

Для многих был он как отец.

Был тем, кто на ноги поставил.

Он наши жизни, души спас…

И в благодарность, воедино

Мы тихо молимся сейчас

За его душу. Целым миром.

Внутри потерю ощутив,

Мы понимаем, как же дорог

Для нас для всех Георгий был.

И то, что боль пройдет не скоро.

Для нас ты в памяти всегда.

Веселый, бодрый, смелый, дерзкий.

Мы не забудем никогда

Твою любовь, твою поддержку.

И даже обретя покой

Ты нас, учитель, не оставил.

С небес отеческой рукой

Когда оступимся – направишь.

И наставления твои,

Наказы, мы забыть не в силах.

Твое служение будет жить.

Пока мы есть. Пока мы живы.

Выражаем глубокие соболезнования супруге Георгия - Ольге Васильевне Рассказовой и его близким.

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