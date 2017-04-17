Митрополит Тихон возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе г. Бердска

17 апреля, во второй день Пасхи, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон посетил Преображенский кафедральный собор и Православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска.
По окончании богослужения Владыка поздравил духовенство и прихожан собора со Светлым Христовым Воскресением.
В Православной гимназии состоялась встреча Митрополита Тихона и мэра Бердска Евгения Анатольевича Шестернина. В честь 300-летия Бердска Владыка наградил Е.А. Шестернина Епархиальным памятным знаком "За усердные труды".
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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