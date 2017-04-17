Митрополит Тихон возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе г. Бердска

17 апреля, во второй день Пасхи, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон посетил Преображенский кафедральный собор и Православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского г. Бердска.

По окончании богослужения Владыка поздравил духовенство и прихожан собора со Светлым Христовым Воскресением.

В Православной гимназии состоялась встреча Митрополита Тихона и мэра Бердска Евгения Анатольевича Шестернина. В честь 300-летия Бердска Владыка наградил Е.А. Шестернина Епархиальным памятным знаком "За усердные труды".

Епархиальный медиа-центр