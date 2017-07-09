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На мотоцикле из Старой Руссы привез домой останки прадеда-красноармейца житель Бердска

9 июл 2017

Весь в дорожной пыли, уставший, проделав за 9 дней путь в 8 тыс. километров, в редакцию Бердск-онлайн вечером 3 июля неожиданно пришел бердчанин Виталий Суборов. Даже дома еще не был, признался бердчанин, сразу в редакцию - поделиться с читателями результатами своей поездки. 

Мы рассказывали об этой необычной истории: останки погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Гурского Василия Кирсановича вместе с останками ещё двух неизвестных солдат нашёл поисковый отряд в Новгородской области. Василий Кирсанович - прадед бердчанина Виталия Суборова. На семейном совете Суборовы решили - прадеда нужно похоронить на Родине. И за ним на мотоцикле через всю страну поехал правнук - Виталий. 

Свой мотопробег по маршруту «Бердск – Старая Русса» Виталий Суборов назвал «Солдат возвращается домой» и сегодня можно с уверенностью сказать: патриотическое мотопутешествие закончилось успешно.

Виталий выехал в далёкий путь две недели назад – 24 июня, накануне посетив по личному приглашению главу Сузунского района. Тот пообещал содействие и помощь в организации торжественных похорон красноармейца Гурского Василия Кирсановича - с привлечением ритуального агентства, военкомата и местного кадетского корпуса. Церемонию погребения решили провести в деревне Болтово, где живут родственники погибшего бойца. В Лушниково, где жил раньше Василий Кирсанович, практически никого из родных не осталось и ухаживать за его могилой будет некому.

- Еще до обеда пятницы я не был уверен в поездке, поскольку гарантийного письма от администрации Сузунского района в организации церемонии у меня не было. Но всё решилось наилучшим образом, все оказали содействие, и 24 июня я выехал из любимого города Бердска. Первый прогон – разминочный – до Татарска составил 600 км. Остановился у членов своего мотоклуба «Wildriver» и наутро продолжил путь. Доехал до Перми за 20 часов - 1550 км. Третий день выдался дождливым, доехал до Чебоксар 700 км, а в четвертый день на легкой прогулке от Чебоксар до Москвы еще плюс 700 км. Там уже догнала хорошая погода, которую я вёз с собой,- рассказывает бесстрашный бердский мотопутешественник.

Напомним: пока Виталий Суборов был в дороге, у него родился сын. И сегодня, 4 июля, счастливый отец  забирает из роддома любимую супругу и малыша.

ВИДЕО: Привез домой останки прадеда, погибшего в годы ВОВ, житель Бердска Виталий Суборов

Старая Русса

В маленьком древнем городке Старая Русса с населением около 20 тыс. человек при передаче останков фронтовика всё было по высшему разряду. На встречу собрались все члены поискового отряда «Память», которые участвовали непосредственно в поисках, работники музея, ветераны ВОВ и представители местных СМИ. Церемония прошла в торжественной обстановке, в главном помещении музея, с речами от командира отряда и ответным словом правнука павшего минометчика.  

- Чувства были очень сумбурные: я далеко от дома, один, забираю прадеда… Было радостно и в то же время очень печально, что прадед не вернулся с войны сам, - грустит бердчанин Виталий Суборов. - Обговорили и варианты дальнейшего сотрудничества – как будем восстанавливать историю и искать имена двух неизвестных солдат, которых нашли в воронке вместе с единственным опознанным прадедом. Судя по месту, где их нашли, 20-летние ребята погибли в бою: военная каска пробита осколком мины. Скорее всего, они держали бой. Поскольку прадед был минометчиком, это был расчёт минометного оружия, который как раз состоит из трёх человек. Вполне возможно, двое других – «коллеги». Попробуем узнать, кто это.

Виталия Суборова поразил старейший участник поискового отряда – 80-летний старичок, стоявший у истоков создания «Памяти». Он напутствовал потомка красноармейца и дал много полезных советов по архивным поискам.

Бердчанин стал четвёртым за всю историю и деятельность поискового отряда Старой Руссы, кто забрал на родину останки найденного в ходе раскопок фронтовика. Несмотря на то, что поисковики находят довольно большое количество павших солдат, большой редкостью оказываются случаи перевозки останков на перезахоронение в другие регионы. Виталий Суборов приводит пример: последний раз в братскую могилу в Новогордской области захоронили 1023 останков. Там, под Старой Руссой, гибло огромное количество солдат - в 40-е годы в тех краях шли кровопролитные бои с колоссальными потерями.  

- Уникальность ещё и в том, что 10 июня останки подняли, 11-го расшифровали медальон, 15 июня я вышел на связь, 29-го – забрал прадеда. Обычно это растягивается на месяцы, - передаёт удивление «старорусовцев» бердчанин.

Путь домой. Всё возможно!

30 июня Виталий Суборов отправился домой с "грузом 200" на борту своего мотоцикла. В дороге обошлось без поломок и ЧП: за следованием Виталия следили с помощью мобильного приложения друзья и члены мотоклуба.

- Первый перегон – 890 км Москва-Сызрань, где остановился у «мотодруга». В Москве начал убегать от ливня – передавали штормовое предупреждение. Доехал до Рязани. Потом спокойно добрался до Сызрани – там ливень все же догнал. Оттуда до Самары, около 250 км, пока огибал Жигулевские горы, поливало нещадно: в тот день перехватили друзья и дальше не пустили: вечером на уральских перевалах делать нечего – дороги забиты фурами. Затем – 1400 км до Татарска. После Кургана попробовал дорогу через Казахстан – срезал 200 км: по расстоянию вышло меньше, но потерял много времени на таможне. Затем – в Татарск, - рассказывает Виталий.

Из Татарска прямиком бердчанин и приехал в редакцию Бердск-онлайн. Журналисты напоили его горячим чаем и узнали подробности обещающего ставшим легендарным путешествия. Он рад, что вернулся в родные пенаты и скоро увидит жену и ребёнка. Главный вывод Виталия Суборова из всей этой истории: «не падать духом, верить и ждать».

- Тем, кто находится в такой же ситуации, когда родственники считаются пропавшими без вести, хочется сказать: всё возможно! Когда-нибудь и они обретут свою известность!

На этом история Виталия Суборова не заканчивается. Впереди – доставка останков прадеда на родину в Сузунский район.

Благодарность за помощь в организации мотопробега «Солдат возвращается домой» Виталий Суборов выражает родному клубу «Wildriver», мотоклубам – пермскому «Rolling Anarchy MCC» и «Штрафбату» - ребята откликнулись на просьбу принять путешественника на постой, московским друзьям – Ирине и Сергею Бояровым, Павлу Сотникову – они очень помогли с транспортировкой драгоценного груза. 

Автор:

Ольга Русальская, фото и видео Галины Жильцовой, Виталия Суборов

berdsk-online.ru
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