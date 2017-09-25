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Посади своё дерево в парке Бердска! Назначена дата народной акции

25 сен 2017

В год экологии в России бердчане сделают зелёным городской парк.

Бердчан приглашают 26 сентября на народную акцию «Посади своё дерево в парке Бердска», инициатива которой родилась у самих горожан и была поддержана сайтом Бердск-онлайн и администрацией городского парка культуры и отдыха.

Бесплатно выдадут саженцы всем желающим участвовать в акции бердчанам, если у них нет своих саженцев. Директор парка культуры и отдыха Сергей Баранов договорился с бердским лесхозом о предоставлении для высадки деревьев лиственных и хвойных пород. 

— Если у жителей есть свои саженцы, или кто-то хочет посадить дерево от имени какой-либо организации Бердска, то они могут связываться непосредственно со мной. Мы выберем удобное время для посадки - не обязательно массовой, — говорит директор бердского парка Сергей Баранов, узнав, что в списке желающих участвовать в акции, сформированном сайтм Бердск-онлайн, есть много представителей детсадов, магазинов одежды и обуви, спортивных и мото-клубов и творческих мастерских.

На сегодня уже более 20 семей и организаций Бердска сообщили о своем желании сделать парк более зелёным в редакцию Бердск-онлайн, выступившую координатором акции.  

Высаживать саженцы деревьев, которые предоставит администрация парка, бердчане будут не один день.

— Погоду на 26 сентября обещают тёплую, но если будет холодно, мы перенесём посадку на 27 или 28 число, - говорит директор бердского парка Сергей Баранов. — Об этом желающих, которые оставили заявку на участие в акции, мы проинформируем заранее.

Предварительный сбор желающих посадить дерево в парке объявлен на  26 сентября около 16:00-17:00 часов.  Место сбора будет объявлено дополнительно.

Мы продолжаем принимать заявки от всех, кто желает участвовать в экологической акции, до 16:00 часов 25 сентября. Пишите в WhatsApp на номер 8 913 208 56 34.

berdsk-online.ru

Автор: 

Олеся Аминева, фото из архива Бердск-онлайн

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