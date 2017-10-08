По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

ГлавнаяПреображенский соборСретенский храм Богоявленский храмДуховенство НовостиАнонсы
•   » » Бердчанин Павел Плотников: «Надо жить вприпрыжку» 
   

Бердчанин Павел Плотников: «Надо жить вприпрыжку»

8 окт 2017

Когда Павла Плотникова спрашивают: «Сколько у них с женой детей?», он не называет цифру, потому что понимает, что она может кого-то шокировать. Говорит: «У меня есть девочки, и есть мальчики…».

Между тем два месяца назад в семье Плотниковых появился восьмой ребенок: сын Захар. Но молодые родители, в отличие от большинства окружающих, убежденных, что много детей в наше время – это почти что подвиг, свою семью большой и многодетной не считают. Как Павел и Надежда к этому пришли? Просто радовались всем детям, которых им Бог послал. И с годами им открывалось видение, что это нормально, что это естественно. И даже наоборот, когда кого-то из ребятишек нет рядом: вот, например, недавно Саша и Настя уехали в лагерь, - и вся семья села за стол вечером, им показалось, что дом опустел, кого-то не хватает. Так, что бывает, что и шесть детей – мало.

- Единственное, в чем мы чувствуем свою особенность, вернее, особую ответственность, - отмечает по этому поводу о. Павел, - что надо много трудиться, чтобы содержать семью, и что обязательно нужно, чтобы дети постоянно в трудах пребывали. Если они вырастут, и не будут расти в этой помощи, то у нас точно ничего не получится. Мы «сдуемся». И в этом нам помогает и вера наша православная, и то что мы в церковь вместе с детьми ходим, и что участвуем в жизни в жизни наших детей. Этому нас много лет учил протоиерей о. Василий, который каждый день спрашивал: «Сколько времени вы уделяете своим детям?». И если у тебя один-два ребенка, ты можешь спросить: какие у тебя оценки, чем кормили в школе, и все, иди своими делами занимайся, не отвлекай меня, мне надо своей жизнью жить. А когда их у тебя много, ты естественно привлекаешься к жизни и судьбе своих детей. И им с тобой интересно, и тебе с ними интересно. Но тут важен один момент: чтобы родителям быть нужными своим детям, необходимо действительно быть интересными людьми. У нас одно время сложилась замечательная традиция: я уловил момент, когда дети уже в постели, но еще не спят, я приходил им пожелать им спокойной ночи и что-нибудь интересное рассказывал. Я как раз преподавал в Православной гимназии и школе № 3, занимался соискательством новой информации, и можно сказать, эту информацию на ребятишках опробировал. Мы с ними обсуждали то, что я им рассказывал, смеялись. Потом почему-то они меня перестали звать… А, однажды позвали. И я так был счастлив! Надежде говорю: «Меня дети позвали! Дети, спасибо вам, за то, что вы меня позвали». А еще мы вместе катаемся на велосипедах, ездим на Алтай…

Два ребенка много, три - мало

Семью Плотниковых хорошо знают в Бердске. Отец Павел 10 лет служил в Преображенском соборе священником, сейчас его назначили настоятелем Храма во имя Архангела (бывший кинотеатр «Заря»), и теперь ему предстоит построить два новых храма. «Владыка Тихон решил направить мою энергию в нужное русло!» - смеется Павел Александрович.

Когда-то Плотниковы приобрели участок в Бердске с домиком, в котором были две небольшие комнатушки. С годами пристроили большую гостиную, душевую и огород, комнату для девочек, а наверху теперь – большая мансарда, где обитают мальчики. «Да здесь можно в футбол играть», - пошутила я, когда мне Надежда показала их дом. «А они и играют: в футбол (когда никто не видит), биллиард – знакомые подарили, хоккей, лего… Заметила я у стены 4 гитары: ребята занимаются музыкой любительски, волнообразно, когда желание находит, или новую песню услышат, тогда могут поиграть и попеть вчетвером. В огороде у Плотниковых – песочница, терраса, на которой так приятно трапезничать, и, главное, огромный бассейн!

Мы в первые дни лета в бассейн все сразу залезли. И все смеемся, все радуемся. Жарко было, вот решили искупаться, кроме Саши, который был на сборах, даже мама. И, казалось бы, что радоваться, ну какая причина? А вот, какая-то радость в душе…

- Мне очень нравится, что у нас свой дом, огород. И мы постарались, чтобы у наших детей было все, и им было комфортно, - говорит Павел Плотников. - Вы спросите у детей: нравится им или нет? Да они скажут, что им никакой квартиры не надо. Только, возможно, отметят, что убираться нужно много. И это правда, и они помогают, уборкой занимаются. Вот, люди часто говорят, как маме в большой многодетной семье как за ними всеми успевать? Есть одна книга, в которой на лицевой стороне написана народная мудрость: «Два ребенка - это уже много. А три – это еще мало». Казалось бы, нелогичное выражение. Но я его так понимаю. Когда в семье два ребенка, мама рассчитывает только на себя и говорит: «Ну все, я уже больше не справлюсь, потому что папа все время на работе. И я одна не смогу их проконтролировать». А когда рождается третий, четвертый ребенок, она понимает, что с ними не справится, и тогда начинает призывать помощью Божию. И Господь участвует в их жизни, и жизнь начинает по-другому выстраиваться. Ты осознаешь, что сам ничего не можешь: «Что это ты на себя только уповаешь?». И тогда дети тебе начинают помогать. Они маленькие, по три года, а они уже помощники: «Мама, что тебе принести, чем-нибудь помочь?».

Причем, у Плотниковых нет особой системы распределения обязанностей. Только у Вани есть серьезное дело: он летом следит за теплицей, утром открывает, а вечером закрывает. Иногда, правда, забывает… «Все остальное происходит по мере необходимости и по ходу дела», - смеется Надежда. И действительно, за те два часа, которые я находилась в гостях, параллельно с беседой, она тихонько раздавала задания. Данила водился с Захаром, Настя вытащила белье из машинки, Ваня его развесил. Потом Дима собрал на стол, с девчонками налили чай. И дружно, с удовольствием все вместе мы наелись пирогов и тортика.

В семье Плотниковых 8 детей: старшие мальчики Саша, Данила, Дима и Ваня. Потом родились Люба, Вера, Настя. Младшенькому Захару два месяца.

Есть Вера, Надежда и Любовь

В семье Плотниковых есть Надежда (мама), Вера и Любовь (сестренки). Когда ждали восьмого ребенка, думали, если родится девочка, назовут ее Софией. Но родился Захар. «Возможно. Еще не вечер?» - пошутила я. «Мы специально на УЗИ не стараемся узнать, какого пола будет ребенок. Нам нравится жить в ожидании чуда. Так гораздо интересней», - рассказали Павел и Надежда.  И с рождением каждого ребенка связана своя удивительная история, и каждый из них – особенный, разный.

Александр всегда был старшим, ему три годика было, а он уже большой. Данила очень самостоятельный, он сам свою жизнь направляет, чем-то увлекается. Когда Дима родился, ему крестная сказала: «Дипломатом будет». И он это качество постоянно проявляет. Однажды к Плотниковым пришел мальчик поиграть. А родители начали собираться на богослужение. «А ты пойдешь на службу? Как, не пойдешь? Все же люди ходят в церковь!» - начал убеждать друга пятилетний проповедник. Все мальчики очень неплохо учатся и плотно занимаются лыжами. Бывает, что на соревнованиях Плотниковы все призовые места занимают. А в мае Саше и Даниле за особые достижения и успехи вручили премию Главы города. У Вани явные творческие способности, он три года ходил на скрипку в музыкальную школу. «Музыкальному из музыкальных, мечтательнейшему из мечтательных» - вручили ему грамоту в гимназии. Но он в итоге заявил: «Нет, хочу с братьями». И теперь тоже занимается биатлоном.

- Примечательно, что все дети у нас рождаются в воскресенье или с воскресенья на понедельник. Мы эту особенность заметили с третьего ребенка. Есть одно исключение: Захар родился в чистый четверг. Но этот день называют крестной Пасхой, и он тоже считается праздничным. Когда родился Ваня, мы пришли к роддому, и дети кричали: «Мама, покажи Ивана! Мама покажи Ивана!». Он подрос, и мы ему рассказывали, как его встречали. И когда Люба родилась, он тоже поприветствовал маму. Но закричал: «Мама, покажи Ивана!». С улыбкой мы всегда вспоминаем рождение Насти. Надежда с Сашей в воскресенье сходили на богослужение. Я остался в храме дежурить, куличи освящать до Пасхи. Надежда мне в 8 часов звонит: «А я уже родила». И когда я пошел на Крестный ход, журналисты подошли ко мне: «Ну, давайте рассказывайте, что у вас произошло». Я отвечаю: «Что произошло, дочка родилась». И я не помню какая это была газета, но они там написали: «У священника родилась дочь в его профессиональный праздник». Смешно, наивно, но зато есть что вспомнить.

Счастливая семья – это труд

Надежда и Павел считают, что встретились, благодаря преподобному Серафиму Саровскому. Павел после окончания двух курсов Тобольской духовной семинарии поехал в Дивеево в паломничество. «Приехал, и сразу к Серафиму Саровскому, поговорил с ним, попросил его и вразумить, и научить, и открыть мне, кто будет моя суженая. И там, на источнике Казанской Божьей матери, мы с Надеждой и встретились. Я знал, что она в семинарии учится, мы пообщались. А через год все получилось, само собой все сложилось. Хотя она уже жила в другом городе, и приехала к нам на каникулы с детьми, меня против всяких смыслов поставили к ним вожатым…».

И вот уже 17 лет они вместе. Были у них, как и у всех, всякие недопонимания, проблемы со здоровьем: Настеньку после рождения в реанимации пришлось выхаживать, в прошлом году Павлу делали операцию. Но Плотниковы убеждены, что их у них счастливая семья, а в доме у них – полная чаща. В чем секрет этой гармонии, как им удалось сохранить семейный союз и теплоту во взаимоотношениях?

- Здесь очень много составляющих. Мне очень нравятся слова апостола Павла по этому поводу, они - руководство для моей жизни, и кому только мог, я об этом сказал. Он говорит о том, как сохранить любовь, чего многим сейчас не хватает. Вот люди думают: встретились, полюбили друг друга. А что дальше? И что, вы так счастливо всю жизнь проживете? «Муж, будь главной семьи. Тебе руководить семьей тебе ее вести». То есть, в жизни муж должен быть мужественным, нести ответственность за семью и за свои поступки. И тогда жена буде женственной и благодарной, а дети будут тебя уважать. Далее апостол Павел говорит о том, чтобы муж всегда любил, и постоянно учился любить свою жену. И она это увидит, почувствует, оценит… А к жене у Апостола Павла просьбы? «Да убоится жена мужа» -  в этих словах заложен глубокий смысл. Жена, бойся встать на место мужа, быть второй головой в семье, управлять мужем. Это вообще тебе не надо, это тебе никак не поможет. Современная женщина хочет стать для мужчины и женой, и подругой, и соратником, она и ремонтом занимается, и в семье все контролирует. Но она никогда не сможет добиться того, к чему стремится. Зато свое потеряет, потому что мужчину привлекает прежде всего то, что она не такая, как он… А еще женщине следует заботиться о красоте своей души. Потому что состояние влюбленности между мужем и женой заканчивается и должно перейти в другое свойство. И супругам нужно стремиться все-таки к настоящей любви, потому что иначе, как говорят в народе, пройдет любовь, завянут помидоры. Да, брак – это большой труд каждого. Это как мастер, который алмаз обрабатывает: он кропотливо трудится над каждой гранью, и алмаз постепенно приближается к бриллианту, чтобы еще больше засиять. Жена, которая приукрашивает себя духовно, подобна светильнику, фонарю, который вечером горит, и все мотыльки туда слетаются. Она настолько должна заботиться о красоте своей души, чтобы это было явно видно для мужа, для детей. И все окружающие будут тянуться к ней, будут стараться прийти к ней в гости, посоветоваться, поздороваться. На исповедь часто люди приходят на исповедь, которые собираются разводиться. Я им говорю эти вещи, и те, кто моим советам внимает, потом благодарят. А другие, увы…

Мечта и тайная молитва

Вообще, считает Павел Плотников, семья – это малая церковь. Муж должен быть главой в семье, жена - его помощницей, как дьякон в церкви, а дети – их прихожане. Когда родители говорят: мы растим детей, это не совсем правильно. Потому что растят растения, их надо поливать, животных кормят, а вот человека нужно воспитывать. Но свою семью супруги отнюдь не считают идеальной:

- Когда ты встречаешь семью, в которой нет недостатков, то это какой-то настораживающий сигнал. Значит, родители сильно строгие. А когда дети где-то согласятся, где-то поспорят, где-то скажут да, а сами не придут – я считаю, что это нормально. Должна присутствовать какая-то свобода в отношениях. Однако я не могу смотреть, когда дети лежат и отдыхают. Я сам воспитан в деятельности. Я не тороплю события, какие-то дела действительно могут подождать. Но если у меня в голове созрели какие-то планы, а дети свободны от какой-то деятельности, я их позову: «Пойдемте». Они вот мне помогали песочницу устанавливать: с Сашей цемент разводил, с Данилой ездил за землей. Конечно, если у вижу, что ребята пришли с тренировки усталые, я дам им часок отдохнуть. А потом за дело. Главный враг детей  - безделье. Именно от безделья современные дети от безделья попадают в дурные компании, начинают плохими делами заниматься.

Главным цементирующим материалом в семье является общение, рассказывает дальше о. Павел. Без общения ничего не получится. Поэтому что утром все встали, поздоровались, разбежались  по делам. И только вечером встретились, и это самое ценное время для того, чтобы поинтересоваться друг у друга, как прошел день, чем дети занимались, что-то важное детям сказать. Это и есть жизнь.

- Вот Надежда говорит, что я больше с мальчиками разговариваю. Наверное, это так. Я  считаю, что с мальчишками все очень непросто, их прям надо ВОСПИТЫВАТЬ. А с девчонками достаточно присутствия папы, его одобряющего или строгого взгляда. Поэтому я с девочками только договариваюсь. Никакой строгости, никакого построения. Мне кажется, что они сделаны из какого-то другого материала, чем мальчики, которые могут проявлять непослушание, строптивость, настаивать на чем-то. И мальчикам на будущее я стараюсь передать следующие важные установки. Во-первых, мужчина должен быть тружеником. Во-вторых, он не может жить один. Мужчине, который хочет угодить Богу, нельзя быть одному, жить для себя – кормить себя, на машине кататься, на работу ездить, развлекаться.  Ему нужно или монахом становиться, или воином, или семью создавать. Нужно вести по жизни жену, рожать детей и их воспитывать. И мы надеемся, что наши дети посмотрят на нас и тоже, когда вырастут, создадут семьи, и у них будет много своих детишек. Хотели бы мы, чтобы они пошли в духовную семинарию? Это тоже вопрос свободы. МЫ не хотим ни на чем настаивать. Но, безусловно, наша мечта и тайная молитва, о том, чтобы это произошло.

«В моей семье не было много детей, я не знаю, почему я такой получился. Но мне нравится, что у нас такая большая семья. У меня вообще в характере есть такая черта: то, что я делаю, мне все нравится. Как в известной фразе: то, что нужно сделать, нужно полюбить. Вот меня перевели на новый приход. И я начал с первого же дня со всеми встречаться, улыбаться, вникать в судьбы прихожан, всем интересоваться. И людям это нравится, и я сам получаю от этого удовольствие. Некоторые прихожане говорят: «Мы ходим в храм вприпрыжку». Вот так нужно примерно и всем нам: жить вприпрыжку и любить все, что мы делаем».

Наталия Захарова

http://www.berdskbn.ru/news/obshchestvo/item/3477-berdchanin-pavel-plotnikov-nado-zhit-vpripryzhku
   		Всего оценок: 1  

Расписание Богослужений
Бердск православный
Воскресная школа
ВПК "Добрыня"
Православная Гимназия
Артель мастеров
Казанская часовня
Епископ Сергий (Соколов)
Архимандрит Макарий
История
Бердский приют
О проекте
 Архив
Обратная связь


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

Подробнее...

Сообщество епархиальных ресурсов

Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

Друзья! Присоединяйтесь к нашему сообществу, это поможет сделать ваш сайт более известным.

Анонсы

Фотоальбомы >>>


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

+

Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (4)
Август 2017 (1)
Июль 2017 (2)
Июнь 2017 (2)
Май 2017 (3)
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
300-летие Бердска, Великий пост, Гимназия, День Святой Троицы, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Крестный ход, Крещение Господне, Ложок, Масленица, Пасха, Преображение Господне, Преображенский собор, Протоиерей Валентин Бирюков, Протоиерей Сергий Рогов, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святки, Сретенский храм, Строительство Богоявленского храма, Фотохроника строительства Богоявленского храма, Часовня, видео, колокола, концерт, фото
Поиск



 
Искомое.ru

Архив (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2008 | 2009  | 2010) АМ карта сайта

 Журнал основан в мае 2002 года. При использовании материалов ссылка на "Бердск православный" обязательна.
Наш адрес в интернет - http://berdsk.orthodoxy.ru
a404a12@yandex.ru

Православие.Ru Образование и Православие Образование и Православие