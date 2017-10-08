Бердчанин Павел Плотников: «Надо жить вприпрыжку»

Когда Павла Плотникова спрашивают: «Сколько у них с женой детей?», он не называет цифру, потому что понимает, что она может кого-то шокировать. Говорит: «У меня есть девочки, и есть мальчики…».

Между тем два месяца назад в семье Плотниковых появился восьмой ребенок: сын Захар. Но молодые родители, в отличие от большинства окружающих, убежденных, что много детей в наше время – это почти что подвиг, свою семью большой и многодетной не считают. Как Павел и Надежда к этому пришли? Просто радовались всем детям, которых им Бог послал. И с годами им открывалось видение, что это нормально, что это естественно. И даже наоборот, когда кого-то из ребятишек нет рядом: вот, например, недавно Саша и Настя уехали в лагерь, - и вся семья села за стол вечером, им показалось, что дом опустел, кого-то не хватает. Так, что бывает, что и шесть детей – мало.

- Единственное, в чем мы чувствуем свою особенность, вернее, особую ответственность, - отмечает по этому поводу о. Павел, - что надо много трудиться, чтобы содержать семью, и что обязательно нужно, чтобы дети постоянно в трудах пребывали. Если они вырастут, и не будут расти в этой помощи, то у нас точно ничего не получится. Мы «сдуемся». И в этом нам помогает и вера наша православная, и то что мы в церковь вместе с детьми ходим, и что участвуем в жизни в жизни наших детей. Этому нас много лет учил протоиерей о. Василий, который каждый день спрашивал: «Сколько времени вы уделяете своим детям?». И если у тебя один-два ребенка, ты можешь спросить: какие у тебя оценки, чем кормили в школе, и все, иди своими делами занимайся, не отвлекай меня, мне надо своей жизнью жить. А когда их у тебя много, ты естественно привлекаешься к жизни и судьбе своих детей. И им с тобой интересно, и тебе с ними интересно. Но тут важен один момент: чтобы родителям быть нужными своим детям, необходимо действительно быть интересными людьми. У нас одно время сложилась замечательная традиция: я уловил момент, когда дети уже в постели, но еще не спят, я приходил им пожелать им спокойной ночи и что-нибудь интересное рассказывал. Я как раз преподавал в Православной гимназии и школе № 3, занимался соискательством новой информации, и можно сказать, эту информацию на ребятишках опробировал. Мы с ними обсуждали то, что я им рассказывал, смеялись. Потом почему-то они меня перестали звать… А, однажды позвали. И я так был счастлив! Надежде говорю: «Меня дети позвали! Дети, спасибо вам, за то, что вы меня позвали». А еще мы вместе катаемся на велосипедах, ездим на Алтай…

Два ребенка много, три - мало

Семью Плотниковых хорошо знают в Бердске. Отец Павел 10 лет служил в Преображенском соборе священником, сейчас его назначили настоятелем Храма во имя Архангела (бывший кинотеатр «Заря»), и теперь ему предстоит построить два новых храма. «Владыка Тихон решил направить мою энергию в нужное русло!» - смеется Павел Александрович.

Когда-то Плотниковы приобрели участок в Бердске с домиком, в котором были две небольшие комнатушки. С годами пристроили большую гостиную, душевую и огород, комнату для девочек, а наверху теперь – большая мансарда, где обитают мальчики. «Да здесь можно в футбол играть», - пошутила я, когда мне Надежда показала их дом. «А они и играют: в футбол (когда никто не видит), биллиард – знакомые подарили, хоккей, лего… Заметила я у стены 4 гитары: ребята занимаются музыкой любительски, волнообразно, когда желание находит, или новую песню услышат, тогда могут поиграть и попеть вчетвером. В огороде у Плотниковых – песочница, терраса, на которой так приятно трапезничать, и, главное, огромный бассейн!

Мы в первые дни лета в бассейн все сразу залезли. И все смеемся, все радуемся. Жарко было, вот решили искупаться, кроме Саши, который был на сборах, даже мама. И, казалось бы, что радоваться, ну какая причина? А вот, какая-то радость в душе…

- Мне очень нравится, что у нас свой дом, огород. И мы постарались, чтобы у наших детей было все, и им было комфортно, - говорит Павел Плотников. - Вы спросите у детей: нравится им или нет? Да они скажут, что им никакой квартиры не надо. Только, возможно, отметят, что убираться нужно много. И это правда, и они помогают, уборкой занимаются. Вот, люди часто говорят, как маме в большой многодетной семье как за ними всеми успевать? Есть одна книга, в которой на лицевой стороне написана народная мудрость: «Два ребенка - это уже много. А три – это еще мало». Казалось бы, нелогичное выражение. Но я его так понимаю. Когда в семье два ребенка, мама рассчитывает только на себя и говорит: «Ну все, я уже больше не справлюсь, потому что папа все время на работе. И я одна не смогу их проконтролировать». А когда рождается третий, четвертый ребенок, она понимает, что с ними не справится, и тогда начинает призывать помощью Божию. И Господь участвует в их жизни, и жизнь начинает по-другому выстраиваться. Ты осознаешь, что сам ничего не можешь: «Что это ты на себя только уповаешь?». И тогда дети тебе начинают помогать. Они маленькие, по три года, а они уже помощники: «Мама, что тебе принести, чем-нибудь помочь?».

Причем, у Плотниковых нет особой системы распределения обязанностей. Только у Вани есть серьезное дело: он летом следит за теплицей, утром открывает, а вечером закрывает. Иногда, правда, забывает… «Все остальное происходит по мере необходимости и по ходу дела», - смеется Надежда. И действительно, за те два часа, которые я находилась в гостях, параллельно с беседой, она тихонько раздавала задания. Данила водился с Захаром, Настя вытащила белье из машинки, Ваня его развесил. Потом Дима собрал на стол, с девчонками налили чай. И дружно, с удовольствием все вместе мы наелись пирогов и тортика.

В семье Плотниковых 8 детей: старшие мальчики Саша, Данила, Дима и Ваня. Потом родились Люба, Вера, Настя. Младшенькому Захару два месяца.

Есть Вера, Надежда и Любовь

В семье Плотниковых есть Надежда (мама), Вера и Любовь (сестренки). Когда ждали восьмого ребенка, думали, если родится девочка, назовут ее Софией. Но родился Захар. «Возможно. Еще не вечер?» - пошутила я. «Мы специально на УЗИ не стараемся узнать, какого пола будет ребенок. Нам нравится жить в ожидании чуда. Так гораздо интересней», - рассказали Павел и Надежда. И с рождением каждого ребенка связана своя удивительная история, и каждый из них – особенный, разный.

Александр всегда был старшим, ему три годика было, а он уже большой. Данила очень самостоятельный, он сам свою жизнь направляет, чем-то увлекается. Когда Дима родился, ему крестная сказала: «Дипломатом будет». И он это качество постоянно проявляет. Однажды к Плотниковым пришел мальчик поиграть. А родители начали собираться на богослужение. «А ты пойдешь на службу? Как, не пойдешь? Все же люди ходят в церковь!» - начал убеждать друга пятилетний проповедник. Все мальчики очень неплохо учатся и плотно занимаются лыжами. Бывает, что на соревнованиях Плотниковы все призовые места занимают. А в мае Саше и Даниле за особые достижения и успехи вручили премию Главы города. У Вани явные творческие способности, он три года ходил на скрипку в музыкальную школу. «Музыкальному из музыкальных, мечтательнейшему из мечтательных» - вручили ему грамоту в гимназии. Но он в итоге заявил: «Нет, хочу с братьями». И теперь тоже занимается биатлоном.

- Примечательно, что все дети у нас рождаются в воскресенье или с воскресенья на понедельник. Мы эту особенность заметили с третьего ребенка. Есть одно исключение: Захар родился в чистый четверг. Но этот день называют крестной Пасхой, и он тоже считается праздничным. Когда родился Ваня, мы пришли к роддому, и дети кричали: «Мама, покажи Ивана! Мама покажи Ивана!». Он подрос, и мы ему рассказывали, как его встречали. И когда Люба родилась, он тоже поприветствовал маму. Но закричал: «Мама, покажи Ивана!». С улыбкой мы всегда вспоминаем рождение Насти. Надежда с Сашей в воскресенье сходили на богослужение. Я остался в храме дежурить, куличи освящать до Пасхи. Надежда мне в 8 часов звонит: «А я уже родила». И когда я пошел на Крестный ход, журналисты подошли ко мне: «Ну, давайте рассказывайте, что у вас произошло». Я отвечаю: «Что произошло, дочка родилась». И я не помню какая это была газета, но они там написали: «У священника родилась дочь в его профессиональный праздник». Смешно, наивно, но зато есть что вспомнить.

Счастливая семья – это труд

Надежда и Павел считают, что встретились, благодаря преподобному Серафиму Саровскому. Павел после окончания двух курсов Тобольской духовной семинарии поехал в Дивеево в паломничество. «Приехал, и сразу к Серафиму Саровскому, поговорил с ним, попросил его и вразумить, и научить, и открыть мне, кто будет моя суженая. И там, на источнике Казанской Божьей матери, мы с Надеждой и встретились. Я знал, что она в семинарии учится, мы пообщались. А через год все получилось, само собой все сложилось. Хотя она уже жила в другом городе, и приехала к нам на каникулы с детьми, меня против всяких смыслов поставили к ним вожатым…».

И вот уже 17 лет они вместе. Были у них, как и у всех, всякие недопонимания, проблемы со здоровьем: Настеньку после рождения в реанимации пришлось выхаживать, в прошлом году Павлу делали операцию. Но Плотниковы убеждены, что их у них счастливая семья, а в доме у них – полная чаща. В чем секрет этой гармонии, как им удалось сохранить семейный союз и теплоту во взаимоотношениях?

- Здесь очень много составляющих. Мне очень нравятся слова апостола Павла по этому поводу, они - руководство для моей жизни, и кому только мог, я об этом сказал. Он говорит о том, как сохранить любовь, чего многим сейчас не хватает. Вот люди думают: встретились, полюбили друг друга. А что дальше? И что, вы так счастливо всю жизнь проживете? «Муж, будь главной семьи. Тебе руководить семьей тебе ее вести». То есть, в жизни муж должен быть мужественным, нести ответственность за семью и за свои поступки. И тогда жена буде женственной и благодарной, а дети будут тебя уважать. Далее апостол Павел говорит о том, чтобы муж всегда любил, и постоянно учился любить свою жену. И она это увидит, почувствует, оценит… А к жене у Апостола Павла просьбы? «Да убоится жена мужа» - в этих словах заложен глубокий смысл. Жена, бойся встать на место мужа, быть второй головой в семье, управлять мужем. Это вообще тебе не надо, это тебе никак не поможет. Современная женщина хочет стать для мужчины и женой, и подругой, и соратником, она и ремонтом занимается, и в семье все контролирует. Но она никогда не сможет добиться того, к чему стремится. Зато свое потеряет, потому что мужчину привлекает прежде всего то, что она не такая, как он… А еще женщине следует заботиться о красоте своей души. Потому что состояние влюбленности между мужем и женой заканчивается и должно перейти в другое свойство. И супругам нужно стремиться все-таки к настоящей любви, потому что иначе, как говорят в народе, пройдет любовь, завянут помидоры. Да, брак – это большой труд каждого. Это как мастер, который алмаз обрабатывает: он кропотливо трудится над каждой гранью, и алмаз постепенно приближается к бриллианту, чтобы еще больше засиять. Жена, которая приукрашивает себя духовно, подобна светильнику, фонарю, который вечером горит, и все мотыльки туда слетаются. Она настолько должна заботиться о красоте своей души, чтобы это было явно видно для мужа, для детей. И все окружающие будут тянуться к ней, будут стараться прийти к ней в гости, посоветоваться, поздороваться. На исповедь часто люди приходят на исповедь, которые собираются разводиться. Я им говорю эти вещи, и те, кто моим советам внимает, потом благодарят. А другие, увы…

Мечта и тайная молитва

Вообще, считает Павел Плотников, семья – это малая церковь. Муж должен быть главой в семье, жена - его помощницей, как дьякон в церкви, а дети – их прихожане. Когда родители говорят: мы растим детей, это не совсем правильно. Потому что растят растения, их надо поливать, животных кормят, а вот человека нужно воспитывать. Но свою семью супруги отнюдь не считают идеальной:

- Когда ты встречаешь семью, в которой нет недостатков, то это какой-то настораживающий сигнал. Значит, родители сильно строгие. А когда дети где-то согласятся, где-то поспорят, где-то скажут да, а сами не придут – я считаю, что это нормально. Должна присутствовать какая-то свобода в отношениях. Однако я не могу смотреть, когда дети лежат и отдыхают. Я сам воспитан в деятельности. Я не тороплю события, какие-то дела действительно могут подождать. Но если у меня в голове созрели какие-то планы, а дети свободны от какой-то деятельности, я их позову: «Пойдемте». Они вот мне помогали песочницу устанавливать: с Сашей цемент разводил, с Данилой ездил за землей. Конечно, если у вижу, что ребята пришли с тренировки усталые, я дам им часок отдохнуть. А потом за дело. Главный враг детей - безделье. Именно от безделья современные дети от безделья попадают в дурные компании, начинают плохими делами заниматься.

Главным цементирующим материалом в семье является общение, рассказывает дальше о. Павел. Без общения ничего не получится. Поэтому что утром все встали, поздоровались, разбежались по делам. И только вечером встретились, и это самое ценное время для того, чтобы поинтересоваться друг у друга, как прошел день, чем дети занимались, что-то важное детям сказать. Это и есть жизнь.

- Вот Надежда говорит, что я больше с мальчиками разговариваю. Наверное, это так. Я считаю, что с мальчишками все очень непросто, их прям надо ВОСПИТЫВАТЬ. А с девчонками достаточно присутствия папы, его одобряющего или строгого взгляда. Поэтому я с девочками только договариваюсь. Никакой строгости, никакого построения. Мне кажется, что они сделаны из какого-то другого материала, чем мальчики, которые могут проявлять непослушание, строптивость, настаивать на чем-то. И мальчикам на будущее я стараюсь передать следующие важные установки. Во-первых, мужчина должен быть тружеником. Во-вторых, он не может жить один. Мужчине, который хочет угодить Богу, нельзя быть одному, жить для себя – кормить себя, на машине кататься, на работу ездить, развлекаться. Ему нужно или монахом становиться, или воином, или семью создавать. Нужно вести по жизни жену, рожать детей и их воспитывать. И мы надеемся, что наши дети посмотрят на нас и тоже, когда вырастут, создадут семьи, и у них будет много своих детишек. Хотели бы мы, чтобы они пошли в духовную семинарию? Это тоже вопрос свободы. МЫ не хотим ни на чем настаивать. Но, безусловно, наша мечта и тайная молитва, о том, чтобы это произошло.