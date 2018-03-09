|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Митрополит Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова
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9 марта в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира (в Крещении — Василия).
На постриге молились наместник Михаило-Архангельского монастыря епископ Колыванский Павел, братия обители, игумен Владимир (Соколов).
Владимир (Бирюков) родился в 1966 году в Томской области. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск, где служил на протяжении практически 30 лет.
Нес послушания настоятеля Сретенского храма, затем Преображенского кафедрального собора. Священник является вдовцом, отцом взрослых дочерей.
Епархиальный медиа-центр
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