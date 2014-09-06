|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Умер иеромонах Иосиф (Бирюков)
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Вечером 18 апреля на 96 году жизни отошел ко Господу протоиерей Валентин Бирюков (в постриге иеромонах Иосиф).
Похороны состоятся в пятницу, 20 апреля в Преображенском соборе г. Бердска по окончании Божественной литургии.
Царствие Небесное! Вечный покой!
Протоиерей Валентин Бирюков
Валентин Яковлевич Бирюков родился 4 июля 1922 года в селе Колыванском, Павловского района, Алтайского края в крестьянской семье. Во время коллективизации Бирюковы, как и многие крестьяне их села, были раскулачены и сосланы в Нарымский край. С 1941 года Валентин Бирюков на фронте. Сибирского охотника и отличного стрелка поставили наводчиком орудия. Воевать Валентину Бирюкову пришлось на Ленинградском фронте. После прорыва блокады он дошел со своими товарищами артиллеристами до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кенигсберга. Закончил войну Валентин Яковлевич в Польше. Он награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
После войны Валентин Яковлевич вернулся в Нарымский край, жил в Колпашево. Был прихожанином Воскресенской церкви поселка Тогур. Глубокая вера, которую он пронес через все испытания была передана им его детям.
В 1975 году Валентин Бирюков был рукоположен во диакона архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Во священника его рукополагал архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. Прослужив несколько лет в Средне-Азиатской епархии, отец Валентин вернулся в Сибирь. В Новосибирской епархии он служил в Никольской церкви села Новолугового, в Александро-Невской церкви в Колывани, в Чулыме.
Последние годы отец Валентин был заштатным священником, но продолжал служить в Сретенской церкви и в Преображенском соборе Бердска. Он являлся духовником многих священников и мирян нашей епархии. Он часто встречался с православной молодежью, рассказывал о своей жизни и служении, о пережитом, о том, что именно вера и упование на помощь Божию сохранили ему жизнь в трудные военные годы.
Три сына отца Валентина стали священниками, муж его дочери так же священник.
В издательстве Свято-Данилового монастыря вышла книга воспоминаний "На земле мы только учимся жить" отца Валентина, в которой он рассказывает и о пережитом на фронте.
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