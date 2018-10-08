|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Поздравляем протоиерея Сергия Рогова с Днем ангела!
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Сегодня День ангела протоиерея Сергия Рогова, настоятеля храма в честь Богоявления Господня города Бердска.
Ваше Благословение, дорогой отец Сергий!
Вы много лет достойно несете свой крест священнического послушания, ведете большую деятельность, направленную на укрепление Церкви и несете слово Божие в мир.
Пусть же всемилостивый Господь подаст помощь в совершении Вашего служения и укрепит Ваши силы на многая лета во благо Церкви Христовой и Богоспасаемой паствы!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, мира, новых сил и помощи Божией в многополезных трудах на благо святой Церкви и нашего Отечества.
Темы: Протоиерей Сергий Рогов
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