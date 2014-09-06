Епископ Новосибирский и Бердский Сергий

Скончался Владыка Сергий после завершения полного рабочего дня, возвратившись из Епархиального управления в свою загородную резиденцию. Все окружавшие Владыку люди видели, как резко пошатнулось его здоровье после трагической кончины его брата - протоиерея Феодора Соколова († 21 февраля 2000 года), знали, что Владыка болел и летом принимал лечение, но весть о кончине его была внезапной для всей его новосибирской паствы.

Епископ Сергий управлял Новосибирской епархией почти пять лет - с декабря 1995 года. Он сразу полюбил Сибирь, всего себя отдавал на служение Церкви Божией, очень многое успел сделать для православного просвещения Новосибирска и области. Владыка не раз говорил, что готов остаться на Сибирской земле до конца своих дней... Весной 2000 года, предчувствуя, что скоро окончится его земное странствование, епископ Сергий написал завещание, в котором указал и место своего погребения - у алтаря Преображенского храма в городе Бердске.

Будущий архипастырь родился 14 июля 1951 года в Москве, в семье священника, и при Святом Крещении был назван Серафимом - в честь преподобного Серафима Саровского.

Отец его, протоиерей Владимир Соколов, служил в храмах Москвы и Подмосковья. Скончался он в 1995 году, будучи почетным настоятелем московской церкви святых Адриана и Наталии.

Мать Владыки Наталья Николаевна - дочь известного русского духовного писателя Николая Евграфовича Пестова, художница, иконописец, автор глубоко назидательной книги "Под кровом Всевышнего", изданной по благословению Владыки Сергия в Новосибирске в 1998 году.

Братья и сестры Владыки Сергия, так же, как и он, посвятили себя служению Церкви Христовой. "Благодаря маме, - писал Владыка Сергий, - все мы были воспитаны в духе церковности и получили прекрасное образование, в основном музыкальное".

Еще будучи дошкольником, Серафим Соколов принимал участие в совершении церковных служб и мальчиком уже мечтал о монашестве. По завершении обучения в средней общеобразовательной школе он с отличием окончил в 1970 году струнное отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова в Москве.

Но перспектива занятий концертной деятельностью не привлекала его сердце, и он решил, отдав свой воинский долг, пойти на служение в Церковь Божию. После армии Серафим Владимирович Соколов был готов на любое самое скромное церковное послушание при храме Божием, но Господь Своим Промыслом направил его на иподиаконское служение в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен сразу выделил его среди других церковнослужителей и на долгие годы будущий Новосибирский архипастырь стал старшим иподиаконом Святейшего Патриарха. С января 1973 года по апрель 1989 года он исполнял послушание иподиакона Богоявленского Патриаршего собора.

Благодаря решительной поддержке Святейшего Патриарха ему удалось в 1973 году поступить в Московскую Духовную семинарию, что для него, как для москвича и юноши из известной московской священнической семьи, было по тем временам делом сверхтрудным. По негласному указанию контролировавших Духовные школы соответствующих "органов" он тогда не имел никаких шансов быть зачисленным в Московскую Духовную семинарию.

Окончив МДС, Серафим Соколов продолжил богословское образование в Московской Духовной академии. В 1980 году он окончил высшую Духовную школу со степенью кандидата богословия за диссертацию по кафедре нравственного богословия "Евангельское учение о Царствии Божием. Его значение для нравственной жизни христианина".

По окончании Духовной академии он был оставлен при ней профессорским стипендиатом на кафедре византологии. Его стипендиатский отчет назывался "Константинопольская Церковь накануне Крещения Руси". С 1981 года он преподавал катехизис, а с 1982 года - Священное Писание Ветхого Завета в Московской Духовной семинарии.

Проходя иподиаконское послушание в Патриаршем соборе и обучаясь в Духовных школах, Серафим Соколов не оставлял своей детской мечты о монашестве. В декабре 1976 года он присоединяется к братству Троице-Сергиевой Лавры и обитель Преподобного Сергия становится его домом. 10 мая 1977 года наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) он был пострижен в монашество с именем Сергий в честь Преподобного Сергия Радонежского, которому он вверил свой дальнейший духовный путь.

14 мая 1977 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен рукоположил монаха Сергия во иеродиакона. Впоследствии Владыка Сергий так вспоминал об этом периоде своей жизни: "В годы учебы мне Промыслом Божиим суждено было стать ближайшим помощником Святейшего Патриарха Пимена: сначала помогать ему на богослужении, а потом, после принятия монашеского пострига и перехода на жительство в Троице-Сергиеву Лавру, сочетать учение, а позже учительство, с послушанием келейника Патриарха. Те 17 лет, что я провел в непосредственной близости со Святейшим Патриархом, конечно же невозможно описать на нескольких страницах, скажу лишь, что передо мной открылся особый срез жизни не только самого Первоиерарха нашей Церкви, но и нашего общества тех лет".

Находясь на таком исключительно ответственном церковном послушании, иеродиакон Сергий видел и остро чувствовал всю сложность церковно-государственных отношений того периода, когда Русская Православная Церковь в условиях антирелигиозной государственной политики не могла свободно осуществлять свою миссию. Только вера и молитва помогали церковным людям достигать духовной свободы при несвободе внешней церковной жизнедеятельности. Никто из людей со стороны не ведал, насколько труден крестный путь Святейшего Патриарха, потому никто не знает, насколько драгоценным для всей Русской Церкви того времени было преданное служение Первосвятителю его ближайшего помощника. Иеродиакон Сергий как ангел-хранитель Святейшего до самой кончины служил ему, и чем слабее здоровьем становился Святейший Владыка, тем труднее и ответственнее было послушание его келейника.

Скончался Святейший Патриарх Пимен 3 мая 1990 года на руках своего преданного келейника и сподвижника, который в то время уже был в сане игумена: 9 апреля 1989 года иеродиакон Сергий был рукоположен во иеромонаха и возведен в сан игумена архиепископом Зарайским Алексием.

К Пасхе 1990 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием игумен Сергий был возведен в сан архимандрита. После кончины Святейшего Патриарха Пимена архимандрит Сергий был определен на ответственный пост инспектора Московской Духовной академии и стал читать лекции по гомилетике. Церковно-педагогическая деятельность архимандрита Сергия продолжалась почти до конца 1995 года, до возведения его в сан епископа Новосибирского и Бердского. Возглавляя Культурно-воспитательную комиссию Академии, инспектор Академии архимандрит Сергий не только заботился о дисциплинарной стороне жизнедеятельности Московских Духовных школ. На нем также лежало множество обязанностей по приему различных делегаций и высокопоставленных гостей Академии, по организации праздничных мероприятий, концертов, поездок, по подготовке воспитанников к миссионерской и педагогической деятельности. Множество выпускников Московских Духовных школ помнят отеческую заботу инспектора и его мудрое душепопечительство.

В 1991 году архимандрит Сергий участвовал в перенесении мощей Преподобного Серафима Саровского. В 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия он привез Благодатный огонь от Гроба Господня в Москву. В 1994 году участвовал в обретении мощей святителя Филарета (Дроздова).

6 октября 1995 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви инспектору Московской Духовной академии архимандриту Сергию Соколову было определено стать епископом Новосибирским и Бердским. Такой титул управляющий Новосибирской епархии получил после выделения из Новосибирской других епархий. Владыка Сергий стал первым Новосибирским Преосвященным с титулом "Новосибирский и Бердский".

Хиротония архимандрита Сергия во епископа Новосибирского и Бердского состоялась в Москве 10 декабря 1995 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери "Знамение". С первых же дней своего служения на Новосибирской кафедре Владыка Сергий явил себя добрым и ревностным архипастырем Церкви Божией. Было очевидно, что, подражая Пастыреначальнику Иисусу Христу, он приехал в далекую от Москвы Сибирь не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить (Мф. 20, 28) и отдать душу свою за паству. Епархия помнит его проникновенные евангельские проповеди, но не помнит ни одного личного торжества, например, по случаю дней тезоименитства, в которые он, по-видимому, не случайно оказывался в Москве или в Троице-Сергиевой Лавре. За неполные пять лет его правления Новосибирской епархией увеличилось число приходов, открыто пять новых монастырей, утвердился Новосибирский Православный Богословский институт, где Владыка до конца 1999/2000 учебного года регулярно читал лекции по Священному Писанию Ветхого Завета.

Под благодатным окормлением Владыки Сергия Новосибирская епархия в 1999 году торжественно отметила свое 75-летие. К юбилею были организованы выставка в областном краеведческом музее, большой концерт духовной музыки для жителей Новосибирска во Дворце культуры железнодорожников и ряд других праздничных мероприятий.

Теплой заботой Владыки Сергия были окружены две православные гимназии Новосибирска - во имя Преподобного Сергия Радонежского и во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Владыка благословлял начало учебного года, приезжал на выпускные акты, проводил беседы с учащими и учащимися. По его ходатайству в 1999 году областная администрация передала Новосибирской епархии загородный детский лагерь, который после ремонта и освящения получил наименование "Радонеж". Теперь в нем каждое лето могут отдыхать и молиться дети, о которых так много и искренне заботился почивший архипастырь.

При непосредственном участии Владыки Сергия продолжались начавшиеся в Новосибирской епархии еще при его предшественнике Владыке Тихоне миссионерские поездки на поезде по районным центрам и другим населенным пунктам Новосибирской области. По его благословению совершались миссионерские поездки на корабле по Оби.

Владыка Сергий был участником I и II миссионерских съездов - в Белгороде в 1996 году и в Москве в 1999 году. На съездах он делал доклады о миссионерской деятельности в окормляемой им епархии, а также руководил работой секций и "круглых столов" по практической миссионерской деятельности.

Последние два года Владыка Сергий принимал участие в Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, там он не только делал доклады на пленарных заседаниях, но и руководил работой секций, посвященных науке и апологетике.

В Новосибирске по благословению Владыки Сергия с 1999 года стали проводиться местные Рождественские образовательные чтения. В настоящее время готовятся уже III Рождественские чтения. Большое внимание Владыка Сергий уделял церковно-издательской деятельности. По его благословению начал выходить в свет "Новосибирский Епархиальный вестник". Целый ряд миссионерских изданий по его благословению осуществило издательство православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

Здесь же вышли в свет несколько книг, составителем которых был сам Владыка Сергий. Эти книги - воспоминания его матери и других дорогих ему людей ("Под кровом Всевышнего", "От внешнего к внутреннему") стали назидательным духовным чтением для многих православных читателей России и зарубежья.

А для немалого числа воцерковляющихся читателей эти книги стали настоящим введением в церковную жизнь. За несколько дней до кончины Владыки в Епархиальное управление был доставлен тираж последней книги из этой серии - "Серафимово благословение". В 1999 году в издательстве "Новониколаевск" вышла книга Владыки Сергия "Правдой будет сказать", имеющая автобиографический характер.

Епископ Сергий многократно совершал паломничества по святым местам. Во время этих поездок всегда духовно укреплялся сам и возвращался к своей пастве с радостью и благословением от этих святых мест.

Епархиальные советы и собрания Владыка проводил всегда назидательно. Первейшей его заботой как архипастыря было водворение мира в приходах, среди самого духовенства, а также забота о благотворительной и духовно-просветительной деятельности всех подведомственных ему церковных структур. Будучи человеком церковным с первых дней своей жизни, прекрасно знающим церковно-общественную жизнь, Владыка Сергий по-христиански терпеливо переносил неоднократные нападки и публичную клевету в средствах массовой информации со стороны тех, кто недавно сам пришел в церковную ограду и дерзко "обличал" своего архипастыря в "экуменизме" или неправославии. Кротостью и смирением Владыка Сергий обличал имущих ревность не по разуму и разрушающих церковный мир известных по имени и анонимных "православных сибиряков".

На протяжении всех лет управления епархией под постоянным наблюдением Владыки Сергия проводилась большая благотворительная работа в сестричествах, с военнослужащими, в местах лишения свободы. Архипастырь любил посещать часовни в больницах, служил в церкви, расположенной в Новосибирском Военном институте Внутренних войск МВД России, и в церкви у заключенных. За церковные заслуги епископ Сергий был награжден тремя Патриаршими грамотами, а также орденами Русской Православной Церкви: равноапостольного князя Владимира II и III степени и Преподобного Сергия Радонежского II и III степени. К своим наградам почивший архипастырь относился с подлинно христианским смирением.

Владыка Сергий принимал самое активное участие в общественной жизни Новосибирска и области. Его добрый, умиротворяющий голос звучал со всех крупных трибун Новосибирска. И везде и всегда он ясно и доступно свидетельствовал о Боге, о Церкви, о правде Божией, о цели и смысле жизни человека.

Его выступления в общественных собраниях, в высших учебных заведениях, в педагогических аудиториях были настолько глубокими и откровенными, что даже любители критических вопросов и замечаний в адрес Церкви не решались выступать в его присутствии. Своими простыми, но глубоко духовными выступлениями Владыка Сергий как бы заранее снимал "острые" вопросы и переводил общение с аудиторией в такую плоскость, что неблагожелательно настроенный к Церкви совопросник мог только поставить себя в неловкое положение.

Владыка Сергий имел необыкновенный дар духовного общения, и этот дар для многих стал явным благодаря телевизионной передаче "Зеркало". Несколько раз в году, в великие церковные праздники и по случаю знаменательных событий в церковной жизни епархии, Владыка Сергий принимал участие в этой длящейся более часа передаче по областному телевидению. Во время передачи не только показывались сюжеты из церковной жизни, фрагменты богослужений, но и происходило живое общение епископа Новосибирского и Бердского со своей паствой.

Передача проходила в "живом эфире", и телезрители могли передать по телефону Владыке свои вопросы. Во время этих интересных и удивительно теплых передач многие люди смогли получить ясные ответы на свои вопросы. Передачи с участием Владыки Сергия стали для людей наиболее доступной формой миссионерского служения Церкви. Жизнерадостным и всегда уповающим на милость Божию запомнился Владыка Сергий телезрителям Новосибирска и области.

За свою общественную деятельность Владыка Сергий был награжден областным руководством двумя Почетными грамотами. Первой - "за особый вклад в духовно-нравственное воспитание населения, активное участие в решении социальных проблем" в связи с празднованием 60-летия Новосибирской области, а второй - "за большой личный вклад в укрепление духовности и нравственности в обществе, за активную социально-благотворительную и миротворческую деятельность" в связи с 75-летием Новосибирской епархии.

Труды Владыки были отмечены и мэрией Новосибирска - в 1999 году он был награжден грамотой мэрии "за большой вклад в духовное просвещение новосибирцев и в связи с празднованием 75-летия Новосибирской епархии". Кроме того, Владыка Сергий был награжден Почетным знаком "За отличие в службе" Внутренних войск МВД России I и II степеней.

Но выше всех наград для почившего архипастыря была любовь и тяга людей к Церкви, которой он ревностно служил до самого последнего своего вздоха. Его пасхальные и рождественские архипастырские послания были пронизаны светлой верой в помощь Божию и твердой надеждой на Вечную жизнь с Богом. На земные проблемы и нестроения он всегда находил духовный ответ. Непреходящим утешением для почившего архипастыря было совершение Божественной литургии. Одним из любимых выражений Владыки Сергия было библейское: От Господа это было! Самого себя и всю жизнь вокруг себя он по-христиански вверял Всеблагому Промыслу Божию.

С крепчайшей верой в Промысл Божий Владыка Сергий встретил и страшную весть о трагической кончине в автомобильной катастрофе своего брата - протоиерея Феодора. Окружавшим его ни словом, ни движением Владыка Сергий не выдавал своей скорби, а все силы отдавал молитве за усопшего брата и заботе о племянниках. Но телесный состав, по-видимому, не выдержал столь сильного потрясения: здоровье Владыки резко ухудшилось. Не привыкший заботиться о своем здоровье, Владыка Сергий не отвергал лечения и даже прошел курс общеукрепляющей терапии. Однако сердце его чувствовало, что Господь может вскоре призвать его в Свое Небесное Царство.

В четверг Светлой седмицы, 4 мая 2000 года, епископ Новосибирский и Бердский Сергий написал завещание, в котором вручил себя святой воле Божией, у всех испросил прощения и определил место своего погребения. Завещание заканчивается словами: "У всех прошу прощения и молитв. Помните, что в смерти нет трагедии! Ее победил наш Спаситель и Господь! Верьте каждому Его слову! Впереди у всех нас вечная, радостная Пасха! Христос воскресе! Воистину воскресе!"

Последние полгода своей земной жизни епископ Сергий являлся временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. Как член Синода он принимал участие в Юбилейном Архиерейском Соборе и во всех торжествах, проходивших в августе нынешнего года в Москве по случаю празднования 2000-летия Рождества Христова. Свои впечатления о Юбилейном Архиерейском Соборе он опубликовал в 8 (20) выпуске "Новосибирского Епархиального вестника". Несколько ранее, в 3 (15) выпуске епархиальной газеты, Владыка поместил замечательную статью под заглавием "Христианину нечего бояться", в которой убеждал свою паству не поддаваться ложным эсхатологическим настроениям и смутам.

Через 169 дней после написания завещания Владыка Сергий предал свой дух Воскресшему Христу.

Страшная весть о скоропостижной кончине Владыки моментально облетела епархию. Перед отпеванием, которое совершилось в понедельник 23 октября в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска, временно управляющий Новосибирской епархией епископ Томский и Асиновский Ростислав огласил соболезнование, присланное Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием. В отпевании также принял участие епископ Барнаульский и Алтайский Антоний.

На погребение Владыки Сергия помимо многочисленного духовенства Новосибирской епархии прибыли насельники и насельницы монастырей епархии, священнослужители из других сибирских епархий. Среди молившихся у гроба Владыки были и самые близкие ему люди - его мама Наталья Николаевна, брат протоиерей Николай Соколов, сестры, племянники и другие родственники, прибывшие из Москвы.

Проститься с Владыкой Сергием пришли губернатор Новосибирской области В. А. Толоконский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н. И. Решетняк, мэр Новосибирска В. Ф. Городецкий и другие представители администрации области и города. В тот день в кафедральный собор пришли также руководители и сотрудники многочисленных организаций и учебных заведений города - все, кто знал и любил Владыку Сергия и кто получал от него духовную поддержку.

После отпевания гроб с телом почившего архипастыря был перевезен в город Бердск, где Владыка и завещал похоронить его. Погребли Владыку около алтарной части Преображенского кафедрального храма в Бердске, рядом с могилой приснопамятного архимандрита Макария (Реморова, † 1998).

Средства массовой информации Новосибирска поместили теплые и искренние соболезнования Новосибирской епархии и родным Владыки Сергия. Молитвы о почившем архипастыре возносятся по всем храмам и монастырям Новосибирской епархии.

28 октября, на Димитриевскую родительскую субботу, исполнилось девять дней со дня кончины приснопамятного Сергия, епископа Новосибирского и Бердского, нашего блаженнопочившего святителя. На Литургию в Преображенский храм Бердска в этот поминальный день прибыли священнослужители и миряне-богомольцы из разных храмов, а также работники Епархиального управления, чтобы в этот день помолиться у могилы Владыки.

Сороковой день по кончине епископа Сергия приходится на престольный праздник Крестового храма Новосибирского Епархиального управления - 28 ноября, первый день Рождественского поста, когда совершается церковное празднование в честь Купятицкой иконы Божией Матери.

Трудно пока еще свыкнуться с мыслью, что наш дорогой Владыка Сергий уже преставился к жизни бесконечной. Нам же он завещал хранить мир и пасхальную радость. Блажени мертвии, умирающии о Господе от ныне. Ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих: дела бо их ходят в след с ними (Откр. 14, 13). Вечная память Владыке Сергию!

Протоиерей Борис ПИВОВАРОВ ( ЖМП 12 2000, печатается с разрешения автора ).