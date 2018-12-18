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В Новосибирске прошло торжественное собрание регионального отделения ВРНС

19 дек 2018

В Новосибирске прошло торжественное собрание регионального отделения ВРНС

18 декабря в Новосибирском государственном художественном музее состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и 5-летию Новосибирского регионального отделения ВРНС.

 

Сопредседатель регионального отделения Собора Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поздравил соборян с памятными датами. Владыка сказал, что Собор является крупной площадкой, на которой собираются люди разных национальностей, религий, профессий для того, чтобы анализировать пройденный русским народом путь, строить планы на будущее, совместно решать насущные задачи. По словам Митрополита, традиционная культура, духовно-нравственное ценности, патриотическое воспитание молодежи остаются приоритетными в деле строительства нового государства, новой России. И они же являются основными задачами работы ВРНС, в том числе его регионального отделения в Новосибирской области.

 

Владыка Тихон сообщил, что деятельность регионального отделения можно считать успешной, отметив, в частности, крупнейшее в Новосибирске мероприятие, проведенное под эгидой отделения, - Форум молодых ученых, в котором приняли участи девять городских вузов. При этом в следующем году в работе Форума будут участвовать уже 20 новосибирских высших учебных заведений, сказал архиерей.

 

Руководитель Секретариата отделения иерей Александр Сахненко зачитал поздравления с 5-летием от бюро Президиума ВРНС, в котором говорилось, что ВРНС на сегодняшний день самый эффективный и самый значительный инструмент гражданского общества по формированию и поддержанию социального, гражданского, межнационального и межрелигиозного мира в стране, «и в этом процессе видится весомый вклад сопредседателей и членов Новосибирского отделения».

 

Соборян поздравил первый заместитель главы города, сопредседатель Общественного совета НРО ВРНС Геннадий Павлович Захаров. Он сказал, что в стране возрождается духовная культура, каждый год в городе и области воздвигаются новые храмы, особо отметил освящение в центре Новосибирска православного Дома молодежи, назвав все эти события торжеством Православной культуры и Православия. Геннадий Павлович высоко оценил деятельность регионального отделения ВРНС, подчеркнув насколько важно в этой работе сплоченность вокруг Новосибирской Митрополии в целом и Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в частности, и выразил Владыке глубокую благодарность по поводу его трудов на этом поприще.   

 

Со словами поздравления выступил министр региональной политики Новосибирской области, член Общественного совета НРО ВРНС Игорь Николаевич Яковлев. В своем выступлении он затронул успешное решение Новосибирским отделением ВРНС молодежных вопросов, а также назвал эффективно реализуемые проекты Новосибирского отделения визитными карточками Новосибирской области, «что говорит о том, что мы находимся на правильном пути», заметил министр.

 

В завершение официальной части собрания Владыка вручил особо потрудившимся соборянам медали в честь 25-летия ВРНС, а также наградил отличившихся Грамотами Новосибирского отделения ВРНС 3-й степени и Благодарственными письмами. Награды получили активные члены Совета по культуре и образованию, Совета глав традиционных религий и Совета глав национальных организаций. 

Также в честь юбилея со дня рождения Грамотой международной общественной организации ВРНС II степени была награждена сопредседатель НРО ВРНС Татьяна Николаевна Подчасова. Грамоты I степени в честь 70-летия со дня рождения был удостоен сопредседатель НРО ВРНС Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие Архиерейский и детский хоры Вознесенского кафедрального собора, учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы, ассистенты-стажёры и студенты Новосибирской государственной консерватории, молодежный народный ансамбль «Патриот». В концерте прозвучали произведения русских композиторов XIX-XX вв., в которых воспевались красота родного края, верность Родине, любовь к ближним.

 

Епархиальный медиа-центр, фото В. Осинцева
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