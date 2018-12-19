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Остановки "Храм" и "Морская" появились в Бердске

19 дек 2018

 

В Бердске утвердили новый реестр остановок общественного транспорта. Всего в городе теперь 125 официальных остановок. 

Как рассказала сайту Бердск-онлайн начальник транспортного отдела Надежда Нятина, число остановок только увеличилось. При составлении нового реестра были учтены просьбы и обращения жителей.

 

Так, между остановками «Микрорайон» и «Жилмассив», появилась остановка «Храм». Она находится возле нового Богоявленского храма на ул. Боровой — для удобства прихожан.

 

В районе парка «Зелёный остров» сделали остановку под названием «Морская». Ранее общественный транспорт не заезжал в этот стремительно разрастающийся микрорайон. Теперь через «Морскую» ходят автобусы №2 и №3.

 

По просьбе дачников появилась остановка СНТ «Заречное». Раньше садоводам приходилось далеко идти до автобуса от свого дачного общества. Теперь эта проблема решена.

 

По словам Нятиной, ни одна общественная остановка не исчезла. 

 

 — Мы не ухудшаем положением пассажиров, а только улучшаем, — подчеркнула Нятина.

 kurer-sreda.ru
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в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
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2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
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