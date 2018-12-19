|• Бердск Православный » Приходская жизнь » Остановки "Храм" и "Морская" появились в Бердске
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В Бердске утвердили новый реестр остановок общественного транспорта. Всего в городе теперь 125 официальных остановок.
Как рассказала сайту Бердск-онлайн начальник транспортного отдела Надежда Нятина, число остановок только увеличилось. При составлении нового реестра были учтены просьбы и обращения жителей.
Так, между остановками «Микрорайон» и «Жилмассив», появилась остановка «Храм». Она находится возле нового Богоявленского храма на ул. Боровой — для удобства прихожан.
В районе парка «Зелёный остров» сделали остановку под названием «Морская». Ранее общественный транспорт не заезжал в этот стремительно разрастающийся микрорайон. Теперь через «Морскую» ходят автобусы №2 и №3.
По просьбе дачников появилась остановка СНТ «Заречное». Раньше садоводам приходилось далеко идти до автобуса от свого дачного общества. Теперь эта проблема решена.
По словам Нятиной, ни одна общественная остановка не исчезла.
— Мы не ухудшаем положением пассажиров, а только улучшаем, — подчеркнула Нятина.
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